Horas antes del concierto de Alejandro Sanz en el Navarra Arena: "Esto es mejor que el concierto"

Con corazones y micrófonos", repite varias veces Susana Miranda Caballero, de 45 años, al referirse a los emojis que adornan el nombre del grupo de Whatsapp de la cuadrilla: "Sanz en Vivo". Verónica Pérez, Susana Miranda Caballero, Mireia Aberasturi Cagigal, Almudena Sandoval Blanco y Leticia Arribas Sánchez salieron de Bilbao a las 6.30 y llevan en el ", repite varias veces, de 45 años, al referirse a los emojis que adornan el nombre delde la cuadrilla: "Sanz en Vivo".salieron de Bilbao a las 6.30 y llevan en el Navarra Arena desde las 9.00. Todas llevan una camiseta que reza: "Yo soy sanzera". Hacen una camiseta cada vez que van a un concierto de Alejandro Sanz, aunque para este tienen reservada una "sorpresa que no se puede decir". Desde hace tres décadas que escuchan al cantante, han viajado a Madrid varias veces y nunca se han perdido un concierto en Bilbao.

pasión por cadera operada y que necesita utilizar muleta viaje desde Bilbao hasta Pamplona para disfrutar del concierto. Ella es Naiara Machado Largo, 40 años. "Él está un poco flojito y había que estar en este concierto. Eso no se duda", asegura Machado. Lapor Alejandro Sanz es capaz de hacer que una mujer con lay que necesita utilizar muleta viaje desde Bilbao hasta Pamplona para disfrutar del concierto. Ella es, 40 años. "Él está un poco flojito y había que estar en este concierto. Eso no se duda", asegura Machado.

Sillas, mantas, bebida. La imagen de personas que han buscado amenizar la espera con la mayor comodidad posible se repite cerca de la puerta A del edifico. Uno de estos grupos es el de Sara Adán, Belén González, Omaira Trébol, Adriana Aguilera, Stefanía Pérez, Geraldín Pérez y Cristina Llorente. Esta cuadrilla está bien pertrechada, con sillas y refrescos para pasar el rato lo mejor posible. "Estamos fenomenal", dice Belén González Beltrán, 49 años. González conoció en persona al artista cuando ella tenía 16 años y él estaba en sus inicios. "Mi madre no me dejaba ir al concierto porque era muy tarde. Él tocaba en mi pueblo, cuando estaba con los 40 Principales. Fui con mi hermana mayor y él estaba comiéndose un bocata. Un amigo de mi hermana le dijo a Sanz que a ese bocadillo había que acompañarlo de una cerveza. Sanz respondió que no tenía dinero. Lo invitamos y pasó la noche con nosotros", rememora.

Alrededor de las siete de la tarde la lluvia hizo acto de presencia. Sin embargo, varias decenas ya iban preparadas y sacaron los paraguas. Conforme continuaba la lluvia, las personas se refugiaron en el porche a la espera de que aminorase.

El PRIMERO EN LA FILA

Juan Carlos Martín del Amo (45 años) salía en una noticia de Diario de Navarra hace dos días. En la imagen se lo podía ver ya instalando en una de las entradas del Navarra Arena, silla plegable y tienda de campaña incluidas. Llegó el miércoles por la tarde y su sonrisa e ilusión no da muestras de ningún tipo de cansancio mientras posa con una tela dedicada a Sanz. Lleva en la mano derecha tres bandas, en el índice, dedo medio y meñique. No es al azar. También es un homenaje a su cantante. "Se lo puso así una vez y dice que le da suerte", explica este hombre de Valladolid. Asegura que estos días de espera son "mejor que el concierto", que se conoce a "muy buena gente con la que se comparten muchas cosas". Para Martín del Amo, Sanz es el "cantante de su vida", pero su mujer, desgraciadamente, no comparte ese amor. "Siempre me han gustado las canciones de Sanz y mi mujer no es fan. Siempre que vengo a un concierto casi me cuesta el divorcio. Tengo preparados los papeles", bromea. El llegar con tanta antelación ha dado sus frutos y Juan Carlos es el primero de la cola en entrar junto con sus amigas.

LA PREVIA DENTRO DEL ARENA

Ya dentro, la gente se dirige a sus asientos o hacen una parada para comprar algo de comida y bebida. Amaia Sangalo, 52 años, y Ane Ayensa, 19, se compran un par de bocadillos para este plan madre e hija. "Creo Alejandro Sanz no va a empezar bajo, pero que poco a poco se irá subiendo", dice Sangalo. El mensaje en redes sociales del cantante explicando a sus seguidores que no pasaba por un buen momento no ha alterado las expectativas de personas como Sara Rozas, de 34 años. "Es un gran profesional y va a dar lo mejor de él aunque no esté en su mejor momento. Seguro que no va a defraudar", declara Rozas. Dentro de una hora, Alejandro Sanz tendrá la oportunidad de darle la razón a Rozas.