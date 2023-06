Alejandro Sanz aparca su crisis personal para actuar en Pamplona con su gira 'Sanz en Vivo 2023'

No era la primera vez que el cantautor y compositor madrileño de 54 años Alejando Sanz atravesaba una crisis personal como la que quiso compartir con sus seguidores el pasado sábado en Twitter. El anuncio, que cortó la respiración a sus fans y dejaba en el aire el concierto previsto para este sábado en Pamplona, se suavizaba este martes con otro mensaje del artista en su red social y, definitivamente, ayer por la tarde el Navarra Arena confirmaba el que supondrá el primer 'show' de la segunda parte de su gira 'Sanz en Vivo'. Este espectáculo, que comenzará a las 21.30h y tiene dos horas de duración (con entradas desde 55 euros), inició su tour en Ciudad de México el pasado febrero, rondando luego por toda Latinoamérica, hasta llegar a la capital navarra, desde donde emprenderá su recorrido por todo el territorio español.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explicaba el artista español de mayor éxito en todo el mundo de las últimas décadas el 27 de mayo en Twitter.

Este revelador mensaje, que supuso un mazazo para todos sus admiradores y los espectadores navarros que ya habían adquirido su entrada para el concierto se matizaría el martes 31 con las siguientes palabras del cantante: “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”.

Alejandro Sanz, que cuenta en su haber con más de 25 millones de discos vendidos, 4 premios Grammy, 25 Latin Grammy y fue honrado en 2017 por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a toda su carrera, vivió a partir de 2005 otro de los momentos más duros a nivel personal, y que se prolongaría durante varios años, como cuenta en su documental Sanz. Lo que fui es lo que soy (2018), distribuido por Netflix, y que le llevaría a retirarse en un lugar de América del Sur durante un par de meses, según explicaría luego en una entrevista al diario 'El País'.

Según relataba este martes la web 'EuropaFM.com', el intérprete de 'Corazón partío' salió del mapa con el único objetivo de superar esa etapa. “Me sentía cansado, sin ganas de comunicarme con los demás. Hasta que, durante un 'show en México', casi me desmayé, me faltaba el aire. Un yuyu que me asustó. Nunca me había pasado”, contó el cantante sobre el episodio vivido en mayo de 2006.

En la entrevista aseguró sufrir agotamiento psíquico causado por los problemas personales que había vivido los meses anteriores, incluidos “el supuesto intento de chantaje por parte de sus empleados del hogar, su separación de la modelo Jaydy Michel y el reconocimiento público de su hijo secreto”.