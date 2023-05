Últimas entradas a la venta para el concierto de Sting en Pamplona

My Songs. Desde que se anunciara el concierto el pasado 9 de mayo, se ha vendido el 70% del aforo del recital que Sting ofrecerá en Pamplona en el Navarra Arena el 16 de diciembre , dentro de su tour

Los precios de las entradas en el Navarra Arena oscilarán entre los 50€ y 85€, más gastos de gestión, en grada y los 75 y 85€, más gastos de gestión, en pista.

El que fuera cantante y compositor de The Police, una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, recalará en el pabellón pamplonés con un repertorio en el que repasará canciones de toda su carrera.

Sting acudirá a la capital navarra respaldado por una banda en la que destaca su guitarrista desde hace más de 30 años, Dominic Miller. Su hijo, Rufus Miller, se hace cargo de la guitarra rítmica, Josh Freese será el batería, Kevon Webster asume los teclados y Shane Sager la armónica. El telonero del músico de Newcastle será su hijo, Joe Sumner.

Entre las canciones que se escucharán a buen seguro en el Navarra Arena estarán grandes éxitos en solitario y de The Police como 'Fields of Gold', 'Roxanne', 'Englishman In New York', 'Every Breath You Take' o 'Message In A Bottle'.