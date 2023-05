'El Pollo Pepe', un éxito editorial gracias a los lectores españoles

Quizá estos nombres no les suenen, Nick Denchfield y Ant Parker, pero sí que les será familiar el del 'El pollo Pepe', ese personaje de la literatura infantil que cumple 25 años y que, pese a ser británico, es en España donde más vende: dos de los tres millones de ejemplares se han quedado aquí.

Para Denchfield y Parker hoy ha sido -gracias a la Feria del Libro de Madrid- la primera vez que han conocido en persona a esos lectores españoles que han convertido al 'El pollo Pepe' (SM editorial) en un ídolo de masas, una criatura que, junto a sus inseparables amigos, Ramona la rana o el perro López, han conquistado muchas casas españolas.

"Seguramente nos lean más aquí porque los españoles tenéis muy buen gusto por los colores brillantes -dice entre risas Denchfield, el creador de la imagen de Pepe- pero también por el tipo de relaciones familiares que hay en el libro. Es una especie de mundo seguro y posiblemente eso sea algo cercano a vuestra cultura".

Una reflexión al nivel del piropo, porque el universo de esta cabecera (con títulos como 'El pollo Pepe y la lluvia', 'El pollo Pepe aprende a volar' o 'El pollo Pepe da una fiesta') es uno de los más aclamados por padres y madres y por la comunidad escolar, los responsables de hacer sea España donde este pollito se ha convertido en "la gallina de los huevos de oro": 2 de los 3 millones de ejemplares que llevan vendidos se han quedado en nuestro país.

Pero, ¿cuáles son las claves de este éxito? Pues según sus autores 'El pollo Pepe' ha sido desde sus inicios hace 25 años un libro "muy inclusivo" con mensajes claros y páginas desplegables que son siempre causa de sorpresa, ya que lo que aparece ante los ojos de los lectores es el pico de Pepe, las alas de Pepe o las patas de Pepe.

Un fórmula mágica que de sencilla no tiene nada, aunque, sobre todo, el texto pueda parecer algo al alcance de cualquier pluma. Pero no, porque estas historias manejan la intriga como pocas en no más de 10 páginas.

"Escribir para niños -dice Parker- es muy difícil y, de hecho, cuanto más joven es la audiencia para la que tienes que trabajar, más difícil es porque con un puñado de líneas tienes que contarlo todo".

Unas palabras que completa Denchfield: "los primeros libros estaban hechos con un esquema de pregunta y respuesta. En una página se planteaba una pregunta y se contestaba en la siguiente con una gran revelación, al final. Como son tan cortitos hay que llegar a un punto de interés muy rápidamente".

Bajo el nombre de "Charlie" en su versión inglesa, este personaje se le apareció en un sueño a Denchfield en plena crisis ante la petición de un editor para que desarrollara una historia.

"No me imagino ahora la vida sin él -cuenta- porque ha sido una constante, cada 6 meses desarrollo su mundo". Y es que, según bromea, sin no hubiera inventado a Pepe seguiríaría trabajando en McDonalds.

En cuanto a cómo llegó Pepe a España, según recuerda la editorial SM, en la Feria de Fráncfort 1997 María Castillo, que era la gerente editorial de SM de publicaciones de 0 a 6 años, vio el original inglés y le "gustó tanto" que, a su vuelta a nuestro país, comenzó la negociación con la editorial Macmillan (propietaria de los derechos de autor) para una primera tirada de 5000 copias que SM publicó en otoño de 1998.

Y fueron las editoras españolas las que decidieron cambiarle el nombre a Charlie por el de Pepe por empezar por una letra fácil de pronunciar y porque este nombre les parecía "divertido y fácil" para los pequeños.

Así, en 1998 se vendió tan bien este libro que se reimprimieron 5000 copias al año siguiente y fue entonces cuando arrancó la colección, donde el gran triunfador sigue siendo el libro "El pollo Pepe", con 33 ediciones.