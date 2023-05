Correcaminos, el 'rockabilly' pamplonés se propaga en moto

Correcaminos es una banda de Pamplona que mezcla en sus canciones 'rockabilly' y 'country', con influencias 'surf' o 'western', y que siempre ha tenido éxito en las concentraciones de moteros y ambientes de baile. Pensando en ellos lanzaron precisamente una convocatoria a través de redes sociales para que quien quisieran participar en su nuevo videoclip acudiera al rodaje con su propia moto. No sabían muy bien qué respuesta iban a obtener, de hecho la idea inicial era grabar un plano pequeñito de la entrada de un bar de moteros, recreado en el hotel El Toro de Berrioplano. El día de la citación aparecieron entre 150 y 175 moteros de Pamplona, Tudela, Bilbao... “Fue bastante inabarcable, no pudo aparecer todo el mundo que fue”, explica Rubén Gómez, uno de los integrantes del grupo. La banda acaba de lanzar ahora el resultado, el videoclip de Doris May, que forma parte de su tercer disco, Hacia ti. Además de motos aparecen también coches infrecuentes como mercurys y camaros.

Hay que retrotraerse muy atrás para situar el origen del grupo. Correcaminos surge en la habitación que compartían Jose, Rubén y Víctor Gómez, que son hermanos. Después se les añadió Adolfo García, “el hermano adoptado”. Uno cogía la guitarra, otro el teclado... y así empezaron en la música. Hicieron algún concierto ya en el año 92. “Nos tenía que llevar nuestro padre con la furgoneta”, recuerda Rubén.

Desde entonces se han hecho con su público. “Hay mucho movimiento de baile, de swing, y con las concentraciones de motos hay mucho motoclub y este tipo de música encaja perfectamente ahí”, explica. En 2017 presentaron su disco 'Al borde del camino', en 2018 lanzaron 'Todo a un color' y, finalmente, en 2021 vio la luz 'Hacia ti', del que han sacado videoclip de casi todas las canciones. Pero lo que más les gusta a ellos es el directo. “En el disco siempre intentas plasmar toda la energía que tienes pero no tiene nada que ver con la magia que se genera en el directo, ahí nos va muy bien”, señala Rubén Gómez.

Han girado por España, Francia y Portugal realizando numerosas actuaciones y compartiendo escenario con bandas como Los Rebeldes, Burning, La Guardia, La Frontera, Tennessee,Trogloditas, Ramoncín o Gatos Locos, entre otros. Ahora mismo tienen unos 40 conciertos programados para las próximas fechas. Este viernes actuarán en Málaga y seguirán por Ubrique, Jerez, Torremolinos, Cataluña y Bilbao. En Pamplona, el 17 de junio.