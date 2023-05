'Grease el musical' regresa a Baluarte con una producción especial por su 50 aniversario

'Grease el musical' llega en gira a Baluarte para ofrecer seis funciones entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de este año. La romántica historia entre el rebelde Danny Zuko y la dulce e inocente Sandy subirá al escenario del auditorio pamplonés diez años después de su última visita -en abril de 2013-, en la que obtuvo gran éxito de público: cerca de 8.000 personas disfrutaron en Baluarte de alguna de las seis funciones. En su regreso, lo hará con una puesta en escena más actual y moderna creada con motivo del 50 aniversario del estreno mundial del popular musical. llega en gira apara ofrecerde este año. La romántica historia entre el rebelde Danny Zuko y la dulce e inocente Sandy subirá al escenario del auditorio pamplonés-, en la que obtuvo gran éxito de público: cerca de 8.000 personas disfrutaron en Baluarte de alguna de las seis funciones. En su regreso, lo hará con unadel estreno mundial del popular musical.

En esta nueva versión en castellano participarán alrededor de 30 artistas entre cantantes y cuerpo de baile, así como una orquesta que interpretará en directo desde el backstage los conocidos temas del musical.

El musical llega de la mano de SOM Produce y cuenta con dirección de David Serrano, dirección musical de Joan Miquel Pérez, coreografías de Toni Espinosa, escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, luces de Juanjo Llorens, sonido de Gastón Briski y vestuario de Ana Llena.

Las entradas están ya a la venta entre 39 y 65 euros, según zona, y se pueden adquirir en la web www.baluarte.com, en las taquillas de Baluarte y en el nuevo punto de venta del Centro comercial La Morea.

UN MUSICAL DE ÉXITO

Creado por Jim Jacobs y Warren Casey, Grease se estrenó en 1972 en Nueva York consiguiendo un gran éxito de público y siete nominaciones a los Premios Tony, los más importantes premios teatrales de los Estados Unidos. Desde su estreno, la popularidad de este musical ha provocado numerosas producciones por todo el mundo, diversos revivals tanto en Londres como en Nueva York, y una adaptación cinematográfica de gran éxito estrenada en 1978 y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John y dirigida por Randal Kleiser. Recibe su nombre de la subcultura de la juventud obrera de la década de los años 50, cuyos miembros eran conocidos como los “greasers”.

El musical está ambientado en 1959 en el Rydell High School y sigue las peripecias de una pandilla de jóvenes estudiantes, entre los que el amor y la diversión se mezclan con distintas formas de ser y ver la vida. Todo ello con una banda sonora repleta de rock & roll, interpretada en directo, que cuenta con éxitos que ya se han convertido en clásicos y que, todavía hoy, suenan en las emisoras de radio de todo el mundo. Las canciones 'Summer nights' y 'You're the one that I want' fueron número 1 de las listas inglesas en 1978, mientras que la canción 'Hopelessly Devoted to you' fue nominada al Oscar en 1979.

FUNCIONES

Jueves 28 de septiembre 20.30 horas: 39, 49, 59, 65 euros.

Viernes 29 de septiembre 17.30 horas: 39, 49, 59, 65 euros.

Viernes 29 de septiembre 21.00 horas: 39, 49, 59, 65 euros.

Sábado 30 de septiembre 17.30 horas: 39, 49, 59, 65 euros.

Sábado 30 de septiembre 21.00 horas: 39, 49, 59, 65 euros.

Domingo 1 de octubre 17.30 horas: 39, 49, 59, 65 euros.