¿Qué desvela el estudio genético de la momia de la infanta Leonor de Castilla?

LO QUE SE CONOCE DE LA INFANTA

Para ambos monarcas, 1275 fue un año complicado. Entre otros problemas, Alfonso X enfermó gravemente y perdió a dos de sus hijos: el heredero al trono, el infante don Fernando de la Cerda, y su hija, la infanta doña Leonor.

La muerte de la infanta Leonor ocurrió de forma repentina durante un viaje de vuelta a España desde Francia, donde había acompañado a su padre para entrevistarse con el papa Gregorio X.

Sepulcro de la infanta doña Leonor tras la intervención. Monasterio de Santo Domingo de Caleruega (Burgos). Patrimonio Nacional, CC BY

UN SEPULCRO DE MADERA POLICROMADA

Cabeza momificada de doña Leonor de Castilla. Pastor et al. 2021. Natural mummifications in Castile & Leon (Spain). European Journal of Anatomy 25: 221–32., CC BY