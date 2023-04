Ángel Martín ofrecerá en octubre una segunda función de 'Punto para los locos' en Baluarte 

Ángel Martín ofrecerá una nueva función de su espectáculo de humor 'Punto para los locos' en22 de octubre a las 19:00 horas en la Sala Principal. El cómico y guionistaofrecerá una nueva función de su espectáculo de humoren Baluarte el domingoa las 19:00 horas en la Sala Principal.

Este pase del espectáculo sale a la venta tras prácticamente agotar las entradas para la función programada para un día antes, el 21 de octubre, a las 21:00 horas. En su nueva propuesta de humor, Ángel Martín tratará que el público se dé cuenta "de que lo único que nos diferencia no es estar o no estar loco, sino a qué volumen están en la cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia... e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro 'punto para los locos'".