Chris Pine aterriza en la cartelera al frente de 'Dungeons and dragons: honor entre ladrores' y Olivia Colman en la nueva película de Sam Mendes, 'El imperio de la luz', dos de los estrenos de cine destacados de la semana, junto a la comedia 'Oso Vicioso' de Elizabeth Banls y el último trabajo de Agustí Villaronga, 'Loli Tormenta'.

'DUNGEONS AND DRAGONS', UN JUEGO DE ROL HECHO PELÍCULA

Juego de rol de fantasía heroica publicado por primera vez en 1974, en los 80 dio lugar a una serie de televisión -llamada en España 'Dragones y mazmorras' y ahora llega la película, dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein y con Chris Pine como protagonista.

Un ladrón encantador lidera un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Humor, acción y aventuras, todo en uno.

'EL IMPERIO DE LA LUZ', LO NUEVO DE SAM MENDES

El británico Sam Mendes, director de títulos como 'American Beauty' (1989) y '1917' (2019) reúne a Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth y Toby Jones en esta historia sobre la conexión humana y la magia del cine.

Ambientada en una ciudad costera inglesa a principios de la década de 1980, 'Imperio de la luz' gira en torno a una directora de cine con problemas de salud mental y un trabajador de un cine asfixiado por la vida provinciana.

'OSO VICIOSO', UNA COMEDIA SALVAJE DIRIGIDA POR ELIZABETH BANKS

Tras 'Los Ángeles de Charlie' (2019), la también actriz Elizabeth Banks continúa su carrera como directora con esta comedia salvaje basada en un hecho real, un accidente de avión que en 1985 hizo que un traficante de drogas perdiese la cocaína que transportaba y que acabaría siendo ingerida por un oso negro.

Protagonizada por Keri Russell -conocida por la serie 'The Americans'-, cuenta en el reparto con Ray Liotta, fallecido el año pasado, en uno de sus últimos trabajos cinematográficos.

'LOLI TORMENTA', LA ÚLTIMA PELÍCULA DE VILLARONGA

También es póstumo para Agustí Villaronga, director de títulos como 'Pa negre' e 'Incierta gloria', fallecido el año pasado, el estreno de su última película, 'Loli Tormenta', protagonizada por la flamante ganadora del Goya por 'Cinco lobitos', Susi Sánchez.

Con un tono amable y de comedia, cuenta la historia de Lola, una abuela moderna y caótica que vive con sus nietos a raíz de la muerte de su hija. La vida de todos cambia cuando Lola entra en un proceso de Alzheimer y los niños tratan de ocultarlo para que no les separen de ella.

MILENA SMIT Y JAIME LORENTE EN UN INQUIETANTE THRILLER RELIGIOSO

Dos de los jóvenes actores del momento, Milena Smit y Jaime Lorente, protagonizan la ópera prima de Rubin Stein, 'Tin & Tina', un thriller religioso con tintes de terror basado en el corto homónimo que fue nominado al Méliès de oro y ganó más de treinta premios internacionales.

Cuando Lola (Smit) pierde los bebés que estaba esperando, también pierde su fe en Dios. Con la esperanza de recuperarla, acude junto a su marido Adolfo (Lorente) a un convento de monjas donde conocen a Tin y Tina, dos angelicales hermanos de siete años por los que Lola se siente extrañamente atraída y deciden adoptarlos.

MAYA HANSEN-LOVE PROPONE 'UNA BONITA MAÑANA'

Maya Hansen-Love, una voz ya consolidada en el cine de autor francés contrapone la muerte de un ser querido y el deseo intenso de vivir en su octavo largometraje, 'Una bonita mañana', protagonizado por Lea Seydoux.

La actriz, que ha trabajado con directores como Tarantino, Woody Allen o Ridley Scott y ha sido 'chica Bond', se pone aquí en la piel de una madre que reparte su tiempo entre la crianza en solitario de su hija y las visitas a su padre enfermo, cuando un día se reencuentra con un viejo amigo e inician una apasionada relación.

'EL CASTIGO', UN DRAMA CHILENO SOBRE LA MATERNIDAD Y LA CULPA

El chileno Matías Bize, Biznaga de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Málaga, explora la psicología de una madre arrepentida, a la que da vida Antonia Zegers, en esta historia que se desarrolla en tiempo real, en 80 minutos.

Ana y Mateo han dejado solo a su hijo durante unos minutos como castigo por haberse portado mal, pero cuando van a por él no lo encuentran y comienza una búsqueda desesperada en la que Ana se enfrentará a sus sentimientos más ocultos.

UNA COMEDIA FRANCESA SOBRE LOS PREJUICIOS Y EL MUNDO RURAL

Basada en un caso real, esta comedia cuenta la historia de David, un joven agricultor francés que, para salvar su granja de la ruina, decide montar un cabaret en ese mismo lugar. Sus familiares, su madre y sobre todo su abuelo, se muestran bastante escépticos.

Dirigida por Jean Pierre Améris ('La historia de Marie Heurtin', 'Tímidos anónimos'), 'Un cabaret en la campiña' ha sido un éxito en Francia, donde ha recaudado cerca de un millón y medio de euros.

UN CERDITO LLAMADO 'OINK'

'Oinkm, Oink' es una película de animación, basada en el libro de Tosca Menten 'De wraak van Knor', que fue nominada en esa categoría a los Premios de Cine Europeo y se presentó en la pasada Berlinale, donde obtuvo muy buenas críticas.

La trama gira en torno a una niña de 9 años que recibe a un cerdito como regalo de su abuelo y convence a sus padres de quedárselo con la condición de adiestrarlo. El cerdito cambia la vida de todos, hasta que las cosas empiezan a complicarse.

'PAULA', UN ACERCAMIENTO INTIMISTA A LA ANOREXIA

El segundo largometraje de la directora argentina Florencia Wehbe, tras 'Mañana tal vez' (2020), es un acercamiento intimista a la anorexia que padece una adolescente de 14 años a la que da vida Luisa Castro. La película obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

EL TRASGRESOR JOAO PEDRO RODRIGUES VUELVE CON 'FUEGO FATUO'

El último largometraje del director portugués João Pedro Rodrigues, presentado en la pasada Quincena de Realizadores de Cannes, es una comedia musical fantástica que transcurre en el futuro, donde el rey de Portugal, en su lecho de muerte, rememora su pasado.

'MY WAY OUT', RELATOS DE LA COMUNIDAD TRANS

En 2016 la productora, guionista y ahora también directora Izaskun Arandia conoció a Vicky Lee, propietaria del The WayOut, un club de referencia para la comunidad trans londinense y ahora narra la historia de sus casi tres décadas de existencia a través de testimonios e imágenes de archivo.

'HUMAN FLOWERS OF FRESH', UNA EXPERIENCIA MEDITATIVA

Película dirigida por la alemana Helena Wittmann, es una exploración de la vida en el mar desde una perspectiva cercana a lo pictórico, en la que imágenes y sonidos invitan al espectador a un estado de trance meditativo.

LA HISTORIA DE ÉXITO DEL TETRIS, EN APPLE TV+

Tarib Egerton se pone en la piel del diseñador y empresario de videojuegos Henk Rogers, que se hizo con los derechos del videojuego Tetris para Nintendo en 1989 en este thriller ambientado en la Guerra Fría, que promete "villanos traicioneros, héroes improbables y una apasionante carrera a contrarreloj" y que se estrena directamente en Apple Tv+.