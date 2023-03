Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

PUNTO DE VISTA

17º Festival Internacional de Cine Documental de Navarra-Punto de Vista. Baluarte. Festival Punto de Vista. 10 h Sala de Cámara-Sección Oficial-Programa 4. Entradas: 3 €. Bide bazterrean hi eta ni kantari (Peru Galbete, 9'). Cette maison (Miryam Charles, 75'). 10 h Sala Corona. Lan - Termitas. Entradas: 3 €. Sesión 1. El andamio / La Bastida (Javier Calvo de Cabrera, 10'). Mal siglo haya (Luis Lechosa, 39'). 12 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 3. Entradas: 3 €. Teléfono, Navidad (Malena Zambrani, 14'). Miyama, Kyoto Prefecture (Rainer Komers, 97'). 12:30 h Sala Corona. Lan-Termitas. Entradas: 3 €. Sesión 2. Bardauri (José Otero, 49'). 16 h Sala de Cámara-Sección Oficial-Programa 4. Entradas: 3 €. Bide bazterrean hi eta ni kantari (Peru Galbete, 9'). Cette maison (Miryam Charles, 75'). 16 h Sala Gola. Retrospectivas - Peter Nestler. Entradas: 3 €. Sesión 1. Se acercan otros tiempos. Chilefilm (P. Nestler y Z. Nestler, 23'). Mi País (P. Nestler, 7'). Pachamama, nuestra tierra (P. Nestler, 90'). 16:30 h Sala Corona. Lan - Paisaia. Entradas: 3 €. Sesión 1. Infernuan (Iñigo Jiménez, 13'). 10 watt bakarrik (Oier Fuentes, 19'). 19 h Sala de Cámara. Sección Oficial- Programa 3. Entradas: 3 €. Teléfono, Navidad (Malena Zambrani, 14'). Miyama, Kyoto Prefecture (Rainer Komers, 97'). 19:30 h Sala Gola. Focos contemporáneos. Tres aventuras de Pascale Bodet 1. Entradas: 3 €. Le carré de la fortune, 157'. 22 h Sala de Cámara. Sección Oficial-Programa 2. Entradas: 3 €. El polvo ya no nubla nuestros ojos (Colectivo Silencio, 25'). Tótem (Unidad de Montaje Dialéctico, 64').

Punto de Vista- Laboratorio .Doklab. Auditorio Civican. 10 h. Presentación pública de los proyectos de .Doklab, residencia artística puesta en marcha por Arena Comunicación, que serán valorados por un jurado profesional. Abierto al público general sin acreditación del festival. Auditorio.19 h. Masterclass con Paulino Viota. El respetado teórico de cine ofrecerá una charla sobre una de las figuras clave del séptimo arte, Roberto Rossellini, y su relación con la producción de contenidos para televisión. Abierto al público general sin acreditación del festival.

CHARLAS

‘Liberarnos del miedo. Una voluntad entregada’. Salón Azul del Colegio San Ignacio (Jesuitas Pamplona). 19:30 horas. Ponente: David Cabrera, psicólogo clínico y máster en teología espiritual. Entrada libre.

‘Marzo y Mujeres Cooperantes en el Sáhara /Martxoa eta Emakume Kooperanteak Sahara’. Peña La Única, c/Jarauta 37, Pamplona. 19 horas. Charla debate/hitzaldi debatea. Participan/Parte Hartzen Dute: María Eugenia Ariz (Enfermera), Marisa Itoiz (Enfermera), Clara Madoz (Psiquiatra). Organiza: ANARASD.

Francisco Expósito, matador de toros. Club Taurino de Pamplona. 20 horas. Ciclo charlas con motivo del 75 aniversario de la fundación del Club Taurino.

Charla con Angelita Alfaro. Biblioteca de Tafalla. 18 horas. Ciclo ‘Madurez activa’.

LITERATURA

‘Las escrituras del ojo’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Ciclo ‘Conversaciones Literarias’. Ponente: Lina Meruane. Organiza: Biblioteca de Navarra en colaboración con Ateneo Navarro. Presenta Roberto Valencia. La charla se retransmitirá por streaming

Recital ‘Versos de luna para marzo’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Ciclo ‘Diálogos a la Carta’ en colaboración con la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer. Dos mujeres escritoras, Blanca Eslava y Tasús Burguete unen sus voces en un recital poético. Con él pretenden atraer a los asistentes el mundo rural, desde su mirada, sus recuerdos y desde las palabras y expresiones que han rodeado su aprendizaje y han forjado su identidad. Son la generación que buscó otras alternativas en la vida de la ciudad, jóvenes valientes que dejando atrás el hogar rural, quisieron romper el hilo conductor que les ahogaba en roles predeterminados. Insatisfechos e injustos a su nueva visión del mundo. Esta tarde, con sus palabras mostrarán a las mujeres, amantes de su entorno que hoy son. Presentará el acto Silvia Marambio, vicepresidenta de la Asociación Navarra de Escritoras y Escritores. Entrada libre hasta completar aforo.

Club de lectura Ítaca: ‘La pesca del salmón en Yemen’, de Paul Torday. Biblioteca Civican. 18 horas. ‘El flujo de la información’. Coordinado por Diana Pindado, bibliotecaria. Los medios y soportes que ha utilizado el ser humano a lo largo de la historia para comunicarse y transmitir la información crean un flujo que nos conecta con el pasado y las diferentes culturas. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

.

MÚSICA

‘Conexiones Invisibles: relacionando las disciplinas musicales. 2ª edición: ‘Invisibles pero audibles’. Auditorio Fernando Remacha, Ciudad de la Música. 17 horas. Ciclo ‘Tonalidades’ del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Proyecto de carácter educativo ideado por Berta Moreno y Begoña Martínez, que tiene como finalidad apreciar y dar valor a todo lo que tiene que ver con la creación musical, resaltando el trabajo realizado por compositores y compositoras que tienen o han tenido relación con los Conservatorios Profesional y Superior de Navarra. En esta II edición contaremos con la presencia de una mesa redonda compuesta por tres compositores de alto prestigio que trabajan en ámbitos compositivos muy diferentes: Iñigo Casalí, Vanessa Garde y Jesús Echeverría. Entrada libre previa recogida de invitación en Conserjería del Conservatorio Profesional a partir del lunes 27 de marzo por la mañana.

CSMN Jazz Ensemble y Big Band CSMN: Perico Sambeat. Auditorio Fernando Remacha, Ciudad de la Música en Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Carta Abierta’ del Conservatorio Superior de Música de Navarra-CSMN. Concierto con la presencia del saxofonista valenciano Perico Sambeat, (saxos alto y soprano) uno de los grandes músicos de la escena nacional. Músicos: Artista invitado: Perico Sambeat. Director Big Band CSMN: Iñaki Askunze. Flauta: Paula Ayerra. Voces: Nuria Morales y Estela Herrera. Saxos: Pablo Ramos, Pablo Garijo, Daniel Coll, Adrián Buenaga, Peio Martínez, Gabriel Reyes. Trompetas: Julen Leuza, Diego Salsamendi, Iker Fernández, Aimar Palacios. Trombones: Luis Cordón, Javier López, Ibai Orokieta, Álvaro Ramón, Emmanuel Carrasco. Piano y teclados: Marcos Salcines. Guitarra: José García. Bajo Eléctrico: Ion Dorregaray. Batería: Dani Domínguez. Percusión: Yosmel Lazo. Programa: Perico Sambeat & Csmn Jazz Ensemble: Travesía (Perico Sambeat). Mr.J.B (Perico Sambeat). Muñequita Linda (María Grever; Arr. Perico Sambeat). Ni Mari Ni Hostias (Perico Sambeat). Perico Sambeat & Big Band CSMN: Zyriab (Paco de Lucía; Arr. Iñaki Askunze). La Luna y La Muerte (Iñaki Askunze; Letra: Federico García Lorca). Cautiva (Iñaki Askunze; Letra: Federico García Lorca). Serious Business (Jeff Lorber; Arr. Iñaki Askunze). Entrada gratuita.

CINE

‘Las mujeres perfectas’. Civivox San Jorge, 18 horas. Filme de Frank Oz. Ciclo ‘Heroínas de cine’. Joanna y su marido dejan la vorágine de la ciudad y de sus trabajos y van en búsqueda de la felicidad al familiar y residencial barrio de Stepford en Connecticut. La moderna y liberada Joanna se muestra sorprendida por la complacencia y servidumbre de las esposas del lugar, por lo que se dedicará a investigar. Una ocasión perfecta para ver este clásico de Frank Oz que nos hará analizar la mística de la feminidad de la mano de actrices como Nicole Kidman, Glenn Close y Bette Mydler. Entrada libre, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox p www.pamplonaescultura.es

TEATRO

Lectura teatralizada. ‘¿Qué sucedió en Undiano?’. Casa de la Juventud de Pamplona, 19.30 horas. Con la Asociación Navarra de Escritores. Una obra de Yolanda Almeida, de 50 minutos de duración, compuesta por tres personajes, Puy, Amaia y David. La misma arranca con el hallazgo del cuerpo sin vida de María Garmendia, novia y amiga de estos tres personajes antes citados. En ella no solo se habla de traición, amistad o amor, sino que se pone de manifiesto la importancia de mantener nuestra privacidad alejada de ojos ajenos, del buen uso de las redes sociales y del peligro de exponer nuestra vida o nuestro cuerpo en la red provocando hechos como la muerte, que quizás podrían haberse evitado. Entrada libre, hasta completar el aforo.

CON NIÑOS

Taller familiar. ‘Bombas de semillas’. Biblioteca San Francisco. 18 horas. Taller en el que se concienciará sobre la importancia de las plantas en los lugares yermos y suelos empobrecidos, y en el que se realizarán bombas de semillas con arcilla. Impartido por CPAEN (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra) dentro del proyecto de la Red de Bibliotecas de Navarra ‘Biblioteca de semillas’. Entrada libre, previa inscripción en la propia biblioteca, el teléfono 948 21 05 24 o en el correo biblisfr@navarra.es

‘Cuentos curativos’. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Cuentacuentos con Sergio de Andrés. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 minutos antes de la función.

VARIOS

Mercadillo de Intercambio Sin Dinero. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Del 28 al 31 de marzo. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes, etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Entrada libre hasta completar el aforo. Horario: mañanas, martes a viernes de 10 a 13 h. Tardes, de martes a jueves, de 18 a 20 h.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘Golf ping’ y ‘De una en una’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Con estos juegos se pretende que quienes participen pasen un rato entretenido, divirtiéndose y echándose unas risas. Entrada libre.

XII Cata del Primer Espárrago de Navarra. Villafranca.12 h. El acto incluirá un homenaje al chef Carles Abellán, destacado cocinero catalán propietario de los restaurantes Tapas 24 de Barcelona y Singapur, del restaurante Casa Natalia de Formentera y asesor gastronómico del Grupo Manero, People’s Choice Award en los Premios The Fork. Nos acompañarán la presidenta del Gobierno de Navarra,María Chivite, el presidente del Parlamento de Navarra Unai Hualde, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, representantes de todos los grupos parlamentarios de Navarra y los presidentes de las diferentes denominaciones de origen navarra, de Reyno Gourmet y de organizaciones agrarias, además de cocineros, cocineras y personas del mundo gastronómico. El programa tendrá lugar en la huerta de Alfredo Rubal, Alimenco, continuará con un aperitivo en la misma huerta a base de espárragos y un brindis con vino rosado D.O. Navarra. Tras el aperitivo, se realizará una visita guiada por el casco histórico de Villafranca.