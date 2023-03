Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Tertulia sobre despoblación rural y literatura. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 12:30 h. Con la presentación de la novela de Satur Napal ‘Un caserón en Castilfrio’ y la participación de Fernando Hualde, escritor y etnógrafo.

MÚSICA

‘Two steps from hell’. Auditorio Berriozar. 19 h. Concierto de la Banda de Música Doinua de Berriozar. Entradas: 7 €.

Concierto oración de Shemá. Parroquia de Sta Mª de la Esperanza y Doniantzu de Zizur Mayor. A 19 h el concierto y a las 20 h. la Eucaristía.

Coro de Cámara "Spem in alium...". Monasterio de Santa María la Real de Iratxe en Ayegui-Aiegi. 11 h. Eucaristía cantada y Concierto con obras marianas y de temática jacobea en pleno Camino de Santiago. Canto Gregoriano y Polifonía desde el Renacimiento hasta nuestros días de diversos autores y estilos. Director: Jesús Arrastia Sáenz.

TEATRO

‘Gracias por haber existido’. Civivox Iturrama. 19.30 h. Día Mundial de la Poesía y Día Mundial del Teatro. Con Deliciosas Producciones. Una distopía llena de referentes actuales como la serie ‘Stranger things’ y música electrónica en directo. A partir de 12 años. Elenco: Sonia Pérez, Ariel Muñoz e Irene Pozo. Dirección: Edurne Arizu. La Tierra se muere y hay que reducir drásticamente la población de humanos para salvar a nuestra especie. Pero, ¡tranquilos! No hace falta usar la violencia. Hemos hecho un sorteo justo y necesario. Solo 100.000 humanos han sido elegidos para quedarse. El resto debe abandonar su cuerpo antes de mañana. Dos personajes: Añita y Leaño. Ambos deben abandonar su cuerpo antes del amanecer… Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Todas las canciones de amor’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. De Santiago Loza. Dirección: Andrés Lima. Una producción de Check-In Producciones, Eduard Fernández, Asuntos Culturales y Andrés Lima en coproducción con Teatros del Canal. Eduard Fernández vuelve a los escenarios de la mano de Andrés Lima con este relato sobre una mujer consciente de que la vida está empezando a cambiar, de que lo más importante es el amor que tiene por su hijo. Pero a esta mujer la vida se le escapa. No recuerda bien o recuerda cosas lejanas. Son los coletazos del Alzheimer. De hijo a madre, de madre a hijo, la obra nos conduce por una serie de situaciones de un personaje que deambula entre los recuerdos y la realidad, adentrándonos en un contexto sombrío con una enorme ternura y sin perder nunca el sentido del humor. Entradas: 15 €.

‘Esplendor’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18.30 y 20 h. Estreno. Obra de creación colectiva fruto del trabajo del Taller de Creación incluido en el programa de los Estudios Profesionales de Arte Dramático que se imparten en este Centro Integral de Artes Escénicas. Dirección: Amelia Gurutxarri y Javier Pérez Eguaras. Durante la obra, el público estará compartiendo el espacio con los actores y actrices. Once intérpretes darán vida a once personajes únicos y encantadores que, desde su soledad, buscan en este lugar de encuentro, un cambio para sus vidas… "Esplendor" es una puesta en escena insólita que busca sorprender y emocionar a todos los asistentes. Una experiencia diferente y única. “Luces, miradas que giran buscando. Lugar para profundos deseos, tenues, tan disimulados que resplandecen. Vueltas siguiendo haces que descubren otras caras. Vueltas y más vueltas. Caras y más caras y máscaras que, como las demás, disimulan, que, como las demás, buscan. Me muestro, vuelta, me oculto, vuelta, ansío, vuelta, me contengo. Un mundo redondo, retorno al inicio, vez tras vez, esta, y esa y aquel. Y yo. Y miradas que brillan y esperan, vuelta, y desesperan. Otro tiempo. ¿Acaso otro tiempo para que esos pequeños fragmentos de cristal que me apuntan, me reflejen pero menos? Ficción, vuelta, a casa, igual. ¿Igual?...”. Entradas: 6 €.

Patxi Zubeldia: ‘Aupa Patxi’. Zentral Comedy. 20 h. Tú, si tú, la persona que está leyendo, que sí que sí, que hablo contigo, deja de señalarte con el dedo a ti misma, que no te está mirando nadie, pazguata. Deja que te cuente de qué va esto. Monólogo creado por un tiarrón del norte, de esos que ves levantar pedrolos, comer chuleta y correr delante de miuras. Patxi Zubeldia brotó a mediados de los ochenta en un bosque del Baztán, ya enfundado en su barba, su camisa a cuadros y sus botas Salomón. Y es que nuestro amigo tiene un ADN que deja a Xabier Arzalluz como un bailaor flamenco. Ahora la vida le ha dado cuatro hostias, de las de antes, y viene a contarte como intenta adaptarse un euskotreintañero que pagaba en pesetas al mundo actual. La sociedad ha cambiado, el sexo ha cambiado, hasta Internet Explorer ha cambiado y ahora es Edge. (¿de verdad, merece la pena vivir en un mundo así?). Se diría que hasta España ha cambiado… Aunque no sabemos si a mejor. Ya estás deseando venir, yo lo sé y tú lo sabes, así que pulsa en el botón rojo que pone COMPRAR ENTRADAS. ¿Ya? Pues venga. Ongi etorri lagunak, bienvenidos a mi show. Entradas: anticipada 12 € + gastos.

‘Vida’. Teatro de Ansoáin. 18 h. Cía Javier Aranda. Espectáculo de pequeño formato sin texto, para títeres y actor, que habla del implacable y constante paso del tiempo. Con dos manos y una canasta Javier Aranda crea 3 personajes distintos que crecen, maduran, se aman, se “viven” y se desvanecen ante nuestros ojos con una impresionante maestría interpretativa y manipulativa que apela directamente a nuestro corazón. Entradas: 4 €.

‘La Tarara/Tarara’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Con Hika Teatroa. En pleno barrio de San Francisco (Bilbao) crece Rosa, una niña violinista que cree ver a Liszt y a otros compositores difuntos que le ayudan a tocar el violín. La Tarara, una mujer prostituta que trabaja la noche, la acompaña en la lucha contra sus fantasmas. Un texto con vocación de thriller sacudido por el temblor de la poesía. Entradas: internet 6 €, taquilla 7 €.

‘Trash’. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19 h. Con Producciones Yllana. Espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Entradas: 8 €.

‘Aquí no paga nadie’. Teatro Gaztambide, Tudela 19:30 h. Con el Grupo As de T de Tudela. Comedia que nos hará reír a carcajadas con las divertidas situaciones que inventan las protagonistas (Antonia y Margarita) para ocultar a sus maridos que Antonia, junto a las mujeres del barrio, y por primera vez en sus vidas, han robado comida en el súper, ya que la crisis que corre en el momento no les permite llegar a fin de mes. Esto nos hace reflexionar sobre el sentido de ser honrados, cuando son las clases trabajadoras las que pagan las consecuencias y crece la brecha de las desigualdades sociales. Entradas: 8 €.

‘La cena de los generales’. Casa de Cultura de Murchante. 19 h. A cargo del grupo escolar Valle del Ebro. Entradas: 3 €.

CINE

‘Karpeta Urdinak’. Kultur Etxea Etxarri Aranatz. 18 h. Karpeta Urdinak Dokumentalaren Emanaldia eta Zuzendariarekin Solasaldia. Prezioa: 4 €.

CON NIÑOS

‘La Reina del Arga’. Colegio Salesianos de Sarriguren.19 h. Con Estefanía de Paz Asín. En castellano. ‘Ciclo de Teatro’. Entradas: anticipadas 4 € a través de la web municipal. En taquilla: 5 €, desde una hora antes del comienzo.

‘Del otro lado’. Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (en Artica). 18 h. Con Miriñaque. Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron , en lo que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía del Otro Lado. Un muro que no separa sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones, los mismos miedos. Ya era hora de hablar de ello. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 6 €.

‘Capitán Calzoncillos, su primer peliculón’. Sarriguren Sala Oihanburu. 17:30 h. ‘Cine Club Primera Sesión’. De 7 a 13 años. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Basotik Itsasora 2.0’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 h. Con Dantzaz. Oportunidad única de disfrutar de la danza, acompañada del formato documental, dentro del circuito ‘Sendaberri’ de la Red de Teatros de Navarra. ‘Basotik Itsasora’ es una reflexión sobre los refugiados, mirando a la historia y al presente. Se comienza con un documental que reflexiona sobre lo ocurrido en el campo de concentración de Gurs y lo que ahora se vive en el Mediterráneo, así como sobre el papel de la cultura. Tras ello, el público está invitado a desplazarse para ver la coreografía en directo, basada en el propio tema, pero utilizando la poesía y la metáfora a la vista de la música y coreografía propias. Entradas: 3 €.

‘Las 4 Estaciones… ya no son lo que eran’. Auditorio de Ribaforada. 18 h. Con Teatro Che y Moche. Humor, tecnología, tradición teatral y virtuosismo musical. Al puro estilo de Yllana. Todo lo inesperado y lo imposible… Se convierte en magia e ilusión!!! ‘Las 4 Estaciones… ya no son lo que eran’. Son un concierto y una comedia “Climatológica”, trufada de gags y aliñada con sorpresas visuales. Un especial menú festivo para toda la familia y que disfrutarán de la calidad musical tanto niños como adultos. Entradas: 9 €.

‘Pequeña’. Casa de Cultura de Lodosa. 18:30 h. Con Adriana Olmedo Producciones. Maya últimamente ha perdido la confianza en sí misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo a cambiar de colegio, su familia no le confía sus preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya es una diminuta habitante de un mundo de diminutos escondido entre las paredes de una antigua casa! Vaya que si es pequeña... Por si fuera poco, descubre que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. Una historia de pequeñas personas que consiguen grandes cosas. Entradas: 4 €.

Taller Infantil-Día Mundial del Agua: ‘La importancia del agua, sé el cambio que quieres ver en el mundo’. Museo de Castejón. 12 h. Plazas limitadas. Inscripción en el 608 176 45.

Nueva Temporada del Parque Sendaviva (Arguedas). El parque celebra su 20º aniversario con el regreso del ‘Bobsleigh’ y ‘La Gran Tirolina’. Nuevos espectáculos, más animales, etc.. Hasta el verano, abierto sábados, domingos y festivos, en horario de 11 a 20 h. En Semana Santa, Sendaviva estará abierto, del 6 al 10 de abril y del 14 al 16 de abril en la Semana de Pascua. Dos modalidades de precios, la General y la Oferta (en 32 días de la temporada marcados en el calendario). Entrada adulto General (12 a 64 años) 31 €, y con Precio Oferta, 28 €. Entrada Júnior (5 a 11 años) y para mayores de 65 años, 24 € en General y 21 € en Oferta. Entrada gratis para menores de 5 años. Promoción especial: desde 20 € si las entradas se adquieren con más de 30 días de antelación. Ver en sendaviva.com

SOLIDARIOS

Carrera Solidaria por Ucrania. Salida Puerta Sala de Armas, Ciudadela de Pamplona. 12 h. Se recaudarán fondos para ayudar a los refugiados en Navarra. Hasta los 12 años carrera infantil. Dos modalidades para adultos 5K y 10K. Dorsales retirar el viernes por la tarde de 17 a 19 h y el sábado de 11 a 13 h en Hall de Civivox Condestable. Dorsales: 10 € adultos y 5 € niños. Se pueden hacer donaciones de 10 €, una especie de ‘Dorsal 0’. Organiza ONG Coopera. ‘Semana de Ucrania’ del Clúster SOS Ucrania en Navarra. Más info, inscripción y donaciones: www.clustersosucrania.es

XXVI Caminhada-Festa Solidaria de la Fundación Itaka-Escolapios: ‘Una voz, un millón de cambios’. En un ambiente festivo se pondrá punto final a un mes intenso y lleno de actividades. 10:30 a 14 h. Recorrido que parte desde los patios de La Compasión-Escolapios y del colegio Calasanz-Escolapios y que llegará a la Plaza de los Burgos (detrás del Ayto. Pamplona) a las 11.45 h, donde tendrá lugar un breve acto. Después, la fiesta continuará en los patios de los dos colegios.

VARIOS

Visita acompañada a la exposición de ‘Aquerreta…. y semejanza’. Museo de Navarra.12.30 h. Con Pedro Luis Lozano Úriz, comisario de la.muestras. Retirada previa de invitación en taquilla desde las 11 h. del mismo día. Aforo máximo 25 personas.

XIII Día de las Cuevas: ‘Escuchando el silencio’. Hoy ,entradas a mitad de precio en las ocho cuevas hermanadas a uno y otro lado de la frontera. Bajo el sello de Lurpea, Cuevas de Tierras vascas, se encuentran las de Arrikrutz (Oñate), Ekainberri (Zestoa, Guipúzcoa), Isturitz-Oxozelhaya (Saint-Martin-d’Arberoue, Francia), Pozalagua (Carranza, Vizcaya), Sara (Farncia) y las navarras de de las Brujas (Zugarramurdi), Ikaburu (Urdax) y Mendukilo (Astitz, valle de Larraun). Con las entradas se podrá también participar en sorteos.