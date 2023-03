Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Taller de discernimiento, sabiduría del corazón’. Aula RTC del Colegio San Ignacio (Jesuitas Pamplona). 10 a 14 y 15 a 18 h. Ponente: Vicente Marcuello, jesuita especialista en espiritualidad ignaciana. Aportación: 30 €. Inscripción: cloyola.pa@arrupeetxea.eus o 688 76 10 49 (Whatsapp).

LITERATURA

II Pamplona Poetry Slam. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Para jóvenes 12 a 30 años. Inscripción gratuita en la Casa o tfno. 948 233 512. Diez jóvenes poetas se enfrentarán con sus creaciones originales en tandas de tres minutos, con Naroak Taldea como grupo invitado y con el público como jurado. Entrada público libre con invitación a recoger desde el viernes 24 en la Casa.

Taller: ‘La palabra.../Hitza…’. Espacio Creativo Ana Pagola (c/San Fermín 61). 11 a 13 h. Ciclo ‘El arte de migrar’, organizado por Espacio Creativo Ana Pagola, Katakrak y Librería Walden y proyecto sobre narrativas de migración de Editorial Graviola, Para quedarme aquí, con el apoyo del Instituto Navarro de Juventud, y Navarra de Colores-Gobierno de Navarra.. Necesario reservar plaza. Más info: https://www.editorialgraviola.com/para-quedarme-aqui/el-arte-de-migrar

MÚSICA

Coro de Voces Graves de Madrid: ‘Sakratu XX-XXI’. Iglesia Carmelitas Descalzos, Pamplona. 19:30 h. Dirección: Juan Pablo de Juan. ‘Festival Música Sacra 2023’. Programa que rinde homenaje a las últimas generaciones de músicos vasco-navarros que han revitalizado y actualizado la música religiosa a las nuevas formas contemporáneas. Nemesio Otaño, Francisco Madina, Félix Zabala y Lorenzo Ondarra fueron los primeros innovadores que en el siglo XX abrieron nuevos caminos y que junto a los compositores actuales Javier Busto, Eva Ugalde, Josu Elberdin y Junkal Guerrero son exponentes de una forma de hacer música que se sitúa en la vanguardia del panorama coral actual. Entrada libre hasta completar aforo.

Coral Parroquia Corazón de Jesús. Residencia La Providencia, Plaza Real, Pamplona. 11 h. Misa Renovación de Votos de Hermanas de la Caridad.

Concierto Sacro de Pasión. Parroquia Corazón de Jesús. 20 h. A cargo de la Coral Parroquia Corazón de Jesús. Dirección: Ricardo Marín. ‘Misa Te Deum Laudamus’, L. Perosi.

Coral Barañáin Abesbatza: ‘Un siglo de Música Coral Sacra’. Casa de Cultura de Larraga. 20 h. Director: Pello Ruiz Huici. Pianista: Maite Ascunce. Obras de Rodolfo Halffter, Juan Carlos Mújica, Alberto Grau, Josep Vila i Casañas, Jesús Martínez, Francisco de Madina, Bach-Nysted, Aita Donostia, Gabriel Fauré, Xabier Sarasola, Karl Jenkins, Dan Forrest, etc.En junio de 1922, hace ahora 101 años, Francia rinde homenaje a su compositor Gabriel Fauré. Entre el final de un abrumador Romanticismo Wagneriano y el comienzo de un nuevo y vertiginoso siglo XX, intentan encontrar su sitio los compositores que, como Fauré, la historia les ha situado entre dos estéticas musicales tan rotundas. En sus propias palabras el autor nos habla de su "busqueda del sentido común, es decir, del gusto por la claridad del pensamiento, la pureza de la forma y la sobriedad". Este es el punto de partida de este programa. El inicio de nuestro viaje por la música religiosa de estos últimos 101 años. En este repertorio piano y coro comparten protagonismo.

Concierto Oficio de Semana Santa 2023-Agrupación Coral Tafallesa & Coro de Barasoain. Iglesia de San Pedro de Tafalla. 20 h. Bajo la dirección de Alberto Magán Clérvide y con Roman Serra Menéndez al órgano.

Coro de Cámara "Spem in alium...". Parroquia de La Anunciación en Javier (frente al castillo). 17 h. Eucaristía cantada y Concierto con motivo de la Solemnidad de la Anunciación y Encarnación del Señor. Canto Gregoriano y Polifonía desde el Renacimiento hasta nuestros días de diversos autores y estilos. Director: Jesús Arrastia Sáenz.

Miguel Poveda: 'Cantes y poemas del cante jondo'. Baluarte. 20 h. ‘Festival Flamenco on Fire 2023’. Miguel Poveda ha preparado para la ocasión un concierto único en su gira de 2023 para el X Festival Flamenco on Fire: Cantes y poemas del cante jondo. Con esta obra el cantaor conjuga dos facetas artísticas diferenciadas, aunque en su trayectoria parezcan íntimamente ligadas. Por un lado, el flamenco tradicional. Letras populares y de autor en viejas fórmulas que en su eco se renuevan al reinterpretarse: soleares, bulerías, malagueñas... Por otro, su trabajo como compositor en el ejercicio de adaptar a la música poemas de Federico García Lorca; muestra de ello fueron sus álbumes ‘Enlorquecido’ y ‘Sonetos y poemas para la libertad’. Lo hace, además, a la estela del centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, con el que tan vinculado estuvo el poeta granadino. Para este pistoletazo de salida le acompañarán en el escenario Jesús Guerrero (guitarra), Paquito González (percusión), El Londro (coros y palmas), Carlos Grilo (palmas) y Sonia Poveda (baile). Entradas: 45 y 55 €.

El Consorcio. Teatro Gaztambide, Tudela 20:30 h. Para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo, la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. El Consorcio formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día… Entradas: 25 y 30 €

Encuentro de Bandas de Música. Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. Banda de Música de Castejón. Banda de Música de Cascante. Entradas: 4 €.

Nuei. Printzea gune autogestionatua, Lekunberri. 23 h. Grupo de mestizaje de Zaragoza con 2 discos editados. Entrada gratuita.

Willis Drummond + Inoiz Ez. Peña La Bota Lizarra. 22 h Puertas / Ateak. 22:30 h Inicio / Hasiera. Willis Drummond presenta “Hala ere”, su séptimo álbum. Inoiz Ez presentan su segundo álbum de estudio, con la incorporación de nuevo vocalista y cambio de nombre incluido. Hacerse socio por un día / Egun batez bazkidea: 10 €/12 €.

DANZA

‘Pioneras/Aitzindariak’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h. Con iXa. Pioneras/Aitzindariak aúna en una experiencia de danza a infinitos tipos de mujeres, abandera el cliché y destruye el prejuicio sobre el género. Homenajea a las pioneras, las que iniciaron la batalla por la igualdad, acompaña a las que siguen peleando, y conmemora a las que no tuvieron la oportunidad de vencer. Bajo la poética del modelaje y la naturaleza, Pioneras/Aitzindariak introduce a la espectadora en un universo de almas fuertes y luchadoras, en un mundo único de amor y respeto por cada individuo, pero sobretodo busca transformar la individualidad del ser humano en la unidad de una sociedad igualitaria. Entradas: anticipada: 6 €, taquilla: 8 €: Carné joven: 5 €.

CINE

‘La sirvienta’. Colegio Jesuitas de Pamplona. 16.30 y 19 h. Centro Cultural Avenida de Cascante. 17 y 19 h. Película que narra la vida real de Vicenta María López, la primera santa navarra. Lera, una empleada del hogar huida de Ucrania y que acaba de ser detenida, cuenta a sus compañeras de celda la historia de cómo la fundadora de las religiosas de María Inmaculada le cambió la vida. Entradas: 6 € en Pamplona y en las Religiosas de María Inmaculada (Avda. Roncesvalles 1) y 5 € en Cascante, ambas en www.lasirvienta.com

TEATRO

Juan Amodeo: ‘Avangelio’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Avangelio es toda una declaración de intenciones donde todas las verdades absolutas serán desmontadas. En esta reunión, Amodeo presentará un nuevo producto revolucionario, el cual hará que te cuestiones todo lo que has conocido hasta ahora. Bajo esa premisa se presenta Avangelio, la demostración de que vivimos en un mundo que se sustenta desde la mentira. Nos mienten desde que somos pequeños y las mayores precursoras de este engaño global son las madres. Durante más de hora y media, Juan Amodeo desmontará una detrás de otra todas aquellas afirmaciones que son cuestionables y todas aquellas “verdades” que nos hacen creer en nuestra vida cotidiana. Entradas: 20 y 18 €.

‘Esplendor’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18.30 y 20 h. Estreno. Obra de creación colectiva fruto del trabajo del Taller de Creación incluido en el programa de los Estudios Profesionales de Arte Dramático que se imparten en este Centro Integral de Artes Escénicas. Dirección: Amelia Gurutxarri y Javier Pérez Eguaras. Durante la obra, el público estará compartiendo el espacio con los actores y actrices. Once intérpretes darán vida a once personajes únicos y encantadores que, desde su soledad, buscan en este lugar de encuentro, un cambio para sus vidas… "Esplendor" es una puesta en escena insólita que busca sorprender y emocionar a todos los asistentes. Una experiencia diferente y única. Luces, miradas que giran buscando. Lugar para profundos deseos, tenues, tan disimulados que resplandecen. Vueltas siguiendo haces que descubren otras caras. Vueltas y más vueltas. Caras y más caras y máscaras que, como las demás, disimulan, que, como las demás, buscan. Me muestro, vuelta, me oculto, vuelta, ansío, vuelta, me contengo. Un mundo redondo, retorno al inicio, vez tras vez, esta, y esa y aquel. Y yo. Y miradas que brillan y esperan, vuelta, y desesperan. Otro tiempo. ¿Acaso otro tiempo para que esos pequeños fragmentos de cristal que me apuntan, me reflejen pero menos? Ficción, vuelta, a casa, igual. ¿Igual?...”. Entradas: 6 €.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia.. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall.

‘Ballenas Asesinas’. Casa de Cultura de Beriain. 19 h. Con Bravo Teatro. Tres mujeres que no se conocen entre sí van a una fiesta. Un fin de semana en un hotel a las afueras de una ciudad. El reclamo es ´Viudas y viudos salseros y cañeros’ organizado por una página web para personas en esa situación. ¿Qué se van a encontrar allí? En primer lugar a ellas mismas, que hace un tiempo que se tenían olvidadas. Confidencias y mentiras. Rivalidad y cariño. Pequeñas envidias y admiración. Y más de una sorpresa. Y otra. Ellas son: Mirenchu (Casal), Regla (Rolandi), y Consuelito (Del Valle), personajes tan diferentes, tan diferentes “que se parecen mucho”. Autora y directora: María Casal. Elenco: Marisol Rolandi, María Casal y María José Del Valle. Entradas: 10 €.

Facu Díaz: ‘Se pudrió todo’. Sala Totem, Villava. 21.30 h. Facu Díaz vuelve a actuar cinco años después de su último show en solitario. Se pudrió todo es una radiografía sesgada, imprecisa y deformada de la realidad. El joven y extremadamente talentoso cómico, conocido por escribir personalmente las sinopsis de sus espectáculos, vuelve a la carretera con un monólogo cargado de observaciones que aportan entre cero y nada, propias de una persona con mucho tiempo libre. Cambio climático, crisis internacionales, pandemias, extremismos, y demás cuestiones que atormentan a la mayoría de los mortales parecen ser los ingredientes que utiliza el comediante uruguayo para este show. ¿Imprudencia? Seguramente ¿Frivolidad? Desde luego que sí. ¿Ánimos de polemizar y conseguir otro proceso judicial para llamar la atención? Lo cierto es que seguramente lo esté deseando. Entradas: anticipada 16 € + gastos, taquilla 20 €.

‘La Malpagá’. Espacio Cultural Los Llanos-Los Llanos Kulturgunea, Estella-Lizarra. 20 h. Con Producciones Maestras. Un espectáculo de variedades al más puro estilo de revista, en el que el pasado menos colorido de España se mezcla con la esperanza de un futuro mejor. Cabaré canalla, en el que el humor, la crítica social, la poesía y la emoción se dan la mano para recordarnos todo lo que hemos avanzado como sociedad y podemos retroceder, si no prestamos atención. Pasen y vean, disfruten y gocen… Entradas: 6 €.

CON NIÑOS

‘Memory’. Baluarte. 17 h. Concierto escénico para cuarteto de cuerdas, artista de circo y narradora. ‘Baluarte Txiki 2022-2023’. Edad recomendada: +4 años. Guión y narración: Ana Hernández-Sanchiz. Artista circense: El Gran Rufus. Cuarteto de cuerda: Garazi Echeandia Arrondo, Aitor Prada Sanz de Galdeano, María Fernández Molina y Sofía Zumel González. Memory cuenta con música en directo de La varita de la juventud compuesta por Edward Elgar cuando era un niño e interpretada por un cuarteto de cuerdas. La propuesta pone el acento en los juegos con los que se entretenían los niños y niñas como el propio compositor. En el siglo XIX y XX algunos juguetes eran muy diferentes a los de ahora. No existían los aparatos electrónicos, las tabletas ni las consolas. Además, se pasaba más tiempo en la calle, al aire libre, corriendo y jugando en pandillas... El Gran Rufus, artista de circo, realizará números circenses, malabares y equilibrios con juguetes y otros objetos como una cometa, sombreros, un diábolo, una bicicleta o un balancín…. Estos objetos los encontrará Edward en la casa de su abuela, donde recuperará muchos recuerdos perdidos de cuando era un niño. Entre ellos sus partituras, una pluma... y la alegría. El programa ayuda a reflexionar sobre los recuerdos y la pérdida de memoria, a la vez que fomenta la escucha de la música en vivo y la narración “radiofónica”, en una generación más acostumbrada a lo visual y las pantallas. Entradas: 8 €. Pack de 4 entradas: 25 €.

‘La bibliotecaria en apuros/Liburuzaina estu eta larri’. Civivox Mendillorri. 12.30 h castellano y 18.30 h euskera. Títeres con Gus Marionetas. Adaptación para teatro de títeres del relato titulado ‘El secuestro de la Bibliotecaria’ de la escritora neozelandesa Margaret Mahy. Un cuento sobre la importancia de los libros y sobre la fuerza transformadora de sus historias. Cuenta la aventura de una bibliotecaria, la Srta. Pindelbum, que se ve obligada a pasar unos días en la guarida de unos bandidos a los que conseguirá despertar el amor por los libros y la lectura. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Festival Punto de Vista-Taller infantil. ‘¿Cómo suenan las imágenes?’. Civivox Mendillorri, 10.30 h. Niños/as 6 a 12 años. Con el Colectivo Drac Magic. En este taller de experimentación sensorial, un grupo de niños y niñas realizará diferentes juegos para entender mejor la relación que existe entre el sonido y la imagen. El sonido es a menudo una dimensión olvidada del cine. Durante el taller, agudizaremos el oído para escuchar más allá de lo evidente y realizaremos prácticas en grupo para iniciarnos en la importancia de la construcción sonora. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Laboratorio de pensamiento: ‘Verdad o mentira’. Biblioteca infantil Civican. 18 h ¿Qué es la verdad? ¿Qué son las mentiras? ¿Hay que decir siempre la verdad? ¿Qué pasaría si todo el mundo mintiera…?

‘De la Tierra al Universo’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18.30 h. A partir de 7 años Entradas: 6 €.

‘El fantasma mentiroso’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 18 h. Con El Cau De L'unicorn. Tres fábulas en las que las cosas no siempre son lo que parecen ser: La historia de la cerdita Narcisa, que se cree maravillosa, La historia del tímido pato Paco, que está enamorado, La historia de la inquieta familia Ratulín, (una familia de ratoncitos) que emprenderá un viaje cargado de sorpresas, Un espectáculo de marionetas gigantes y actores en luz negra de gran formato. Entradas: 3 €.

‘Mulan’. Casa de Cultura de Aoiz. 18 h. Organiza: Alumnado 4º ESO junto a Irati Antzerki Taldea. Todos los públicos.Fa Mulán decide disfrazarse de hombre para proteger su verdadera identidad y evitar que la descubran, pero su secreto acabará por salir a la luz… Entradas: 5 €.

Nueva Temporada del Parque Sendaviva (Arguedas). El parque celebra su 20º aniversario con el regreso del ‘Bobsleigh’ y ‘La Gran Tirolina’. Nuevos espectáculos, más animales, etc.. Hasta el verano, abierto sábados, domingos y festivos, de 11 a 20 h. En Semana Santa, Sendaviva estará abierto, del 6 al 10 de abril y del 14 al 16 de abril en la Semana de Pascua. Dos modalidades de precios, la General y la Oferta (en 32 días de la temporada marcados en el calendario). Entrada adulto General (12 a 64 años) 31 €, y con Precio Oferta, 28 €. Entrada Júnior (5 a 11 años) y para mayores de 65 años, 24 € en General y 21 € en Oferta. Entrada gratis para menores de 5 años. Promoción especial: desde 20 € si las entradas se adquieren con más de 30 días de antelación. Ver en sendaviva.com

EVENTOS

XIII Día de las Cuevas: ‘Escuchando el silencio’. Sábado y domingo. Entradas a mitad de precio en las ocho cuevas hermanadas a uno y otro lado de la frontera. Bajo el sello de Lurpea, Cuevas de Tierras vascas, se encuentran las de Arrikrutz (Oñate), Ekainberri (Zestoa, Guipúzcoa), Isturitz-Oxozelhaya (Saint-Martin-d’Arberoue, Francia), Pozalagua (Carranza, Vizcaya), Sara (Farncia) y las navarras de de las Brujas (Zugarramurdi), Ikaburu (Urdax) y Mendukilo (Astitz, valle de Larraun). Con las entradas se podrá también participar en sorteos.

II Gala Benéfica con Cena Solidaria Hope & Progress para Senegal y Gambia. Hotel Tres Reyes, Pamplona. h. Organiza la ONG Hope & Progress, con el Dr. Carlos Bardají al frente. El objetivo es recaudar fondos para seguir viajando a África y atender a niños/as con diversas patologías. Precio cubierto: 100 €. Hay que confirmar asistencia. También se puede ayudar donativos en la cuenta IBAN: ES93 3008 0191 0547 2502 23 23. Código Bizum: 06873.

VARIOS

Visita guiada a la exposición ‘Ordalías, juicio, ritos y costumbres en Navarra’. Civivox Mendillorri, 11.30 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. A partir de 13 años.

Repair Café. Geltoki Pamplona. 11 a 14 h. Espacio abierto para la reparación de objetos y el intercambio de conocimientos. Entrada libre. También, Taller Básico de Bricolaje: ‘¡Hazlo tu misma!’. 11 h. Con Juanjo Iriarte, experto en reparación.. Aprenderemos a cambiar la cinta de la persiana y su recogedor, a aislar el cajón de persiana, a ajustar y regular las bisagras de puertas de armarios o cambiar bombines de puertas…Precio: 3 €. Inscripciones en geltoki.red

Burlada Mira’-Asociación Fotográfica Desenfoque. Viernes y sábado: Cuatro exposiciones simultáneas en la calle, hasta el 3 de abril. Vecinos, Fotografía de calle, Naturaleza urbana y Un comercio de película. Photocall en la plaza de las Eras. Actividades fin de semana: charlas, talleres fotográficos, etc.

Desfile organizado por AMUDELA de ‘El Armario de Sara’. Hotel Villa de Larraga. 17 h.