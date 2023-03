Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Representaciones de la justicia y las ordalías’. Civivox Mendillorri. 19 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: Rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Ponente: Isabel Beitia. Después de la desaparición del derecho romano, la justicia, en la Edad Media, dejó de ser “igual” para todos. Pasó a depender de quién eras, dónde vivías, a dónde ibas y por qué. El juramento, los testigos y la ordalía o prueba judicial eran fundamentales en los procesos. Hablaremos de todo esto analizando algunas de las muestras que se han conservado en la iconografía navarra. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Mesa redonda ‘Sororidad: alianzas para la lucha’. Zabaldi. 19 h. Participan: Fénix, Pikara magazine, Red de Mujeres racializadas de Euskal Herria. Organizado por Centro de Estudios Radicales-Katakrak. ‘Semana Antirracista/Aste Antirrazista’ organizada por Sos Racismo Nafarroa.

LITERATURA

Micrófono Abierto. Biblioteca Txantrea. 19 h. ‘Marzo poético-Martxoan, poesiaz blai’. Para quienes quieran participar o simplemente escuchar. Entrada libre, hasta completar el aforo.

Tertulia por el Día Internacional de la Poesía. Palacio del Condestable. 19.30 h. Fernando Rey moderará el encuentro en el que Castillo Suárez, Beatriz Chivíte y Angel Erro hablarán en euskara sobre literatura, poesía y sus últimos trabajos.Organizan: Karrikiri Elkartea y Ayto. de Pamplona.

Encuentro con la escritora Laura Chivite. Biblioteca Noáin. 18:30 h. Laura Chivite (Pamplona, 1995) estudió Literaturas Comparadas en Granada, especializándose en la conexión entre literatura y cine. Desde hace varios años reside en Madrid, donde ha cursado dos másteres y trabaja, entre otras cosas, de profesora. En 2020 ganó los Encuentros de Arte Joven en la modalidad de literatura con el relato ‘Regreso a lo analógico’ y recientemente ha publicado su primera novela: ‘Gente que ríe’. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

MÚSICA

‘Hegoak (Alas)’. Civivox Iturrama. 19.30 h. ‘Día Mundial de la Poesía’ y ‘Día Mundial del Teatro’. Con Kulunka Teatro. La cantante y actriz hernaniarra Garbiñe Insausti, el pianista Iñaki Salvador y la violonchelista Maider Zapirain se unen para ofrecer un espectáculo musical titulado ‘Hegoak’ (Alas). Un viaje musical y emocional que partirá de melodías por todos conocidas de la mano de Mikel Laboa o Imanol, y que poco a poco nos trasladará a sonidos y cantos de otros lugares, visitando -y haciendo nuestras- canciones de grandes artistas como Edith Piaf, Jaques Brel o Kurt Weill. Se trata de una propuesta muy teatral, que además incluirá breves textos de autores como Fernando Pessoa o Federico García Lorca, y donde también habrá espacio para recordar anécdotas y breves historias ligadas a las canciones y sus autores. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Saetas flamencas’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19:30 h. Con Antonio Carbonell, María del Mar Fernández y Caridad Vega. Los tres cantaores recorrerán las salas del Museo e irán saliendo al cante los sentimientos expresados por las saetas flamencas. Entradas: 10 €.

Otxote Gaztelu-Concierto participativo. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 h.

Zea Mays. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto. Zea Mays presenta ‘Adore Kemena Kuraia Tour’. Banda formada en Bilbao en junio de 1997, esta compuesta por Asier Basabe (batería), Rubén González (bajo), Iñaki Imaz (guitarra) y Aiora Renteria (voz). ¡La banda cuenta con siete referencias discográficas que muestran la evolución del grupo hacia un sonido cada vez más compacto, maduro y personal, marcado por la voz femenina de Aiora Reseñar la sedosa colaboración con Rozalen 'Ez naiz ni', balada, sintes, guitarra limpia, espacios… y mucha luz. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

Félis y Los Spirit. Sala 2 Zentral Pamplona. 21.30 h. Concierto. Félix Arriezu (Pamplona, 22 años) es un cantante, músico y compositor. Desde los 5 años comienza su formación musical tocando la batería y, más tarde, cursando el grado medio de Percusión Clásica en el Conservatorio Pablo Sarasate, donde también aprende a tocar el piano. A los 16 años empieza a tocar la guitarra y a cantar, descubriendo así que su gran pasión es escribir canciones. En 2021 comienza su proyecto como solista bajo su nombre artístico 'Félis', con el que ha lanzado cinco singles propios que acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales. Tras su exitoso paso por el famoso programa de televisión ‘La Voz’ de Antena 3 en 2022, el joven navarro encara un 2023 lleno de nuevos proyectos y sorpresas musicales. Félis y Los Spirit; Bajo este nombre, Félis presenta su nuevo proyecto en directo, junto con la banda de rock Spirit. Entre ambos generan una combinación explosiva de energía y sensibilidad en sus shows que no deja indiferente a ninguno de los asistentes. Entradas: anticipada 8 € + gastos. taquilla 10 €.

Mäbu: Gira ‘Un año después’. Rockollection bar, c/Oite 12, Pamplona. 21.30 h. Mäbu es una banda de pop afincada en Madrid que nace a principios del año 2008 liderada por la cantante y compositora María Blanco y el músico y productor Txarlie Solano. Hasta hoy, con cientos de conciertos a sus espaldas, tanto en España como en México y la publicación de seis trabajos discográficos, Mäbu es una banda imprescindible en la escena musical independiente española. Bebiendo de fuentes tan clásicas como la canción de autor (tanto anglosajona como latinoamericana), es una banda capaz de deshacerse de tópicos y fórmulas manidas, aglutinando influencias del rock y el pop más independiente o del folk mas tradicional, a fin de definir un estilo inequívocamente personal. En 2018 Mäbu celebró su décimo aniversario con ‘Décimo-Directo en Estudio Uno’. Un trabajo muy especial grabado en directo con la presencia de una pequeña parte de su público y que cuenta con la colaboración de diez grandes artistas: Marilia, Mikel Erentxun, Adriana Moragues, Marlango, Rayden, Jorge Marazu, María Rozalén, Iseo, Estibaliz Uranga e Izal. Gracias a la excelente acogida de ‘Décimo’, el grupo decidió re-editar el proyecto incluyendo las colaboraciones de La Oreja de Van Gogh y Morgan y realizan su gira ‘Décimo Aniversario’ que les lleva por más de 40 ciudades del país. Su nuevo disco, ‘Un Año Después’, es un trabajo conceptual donde nos muestran su particular visión musical de las estaciones del año. Entradas: anticipada 14 €, taquilla 18 €.

Etxekalte. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 21 h. ‘Rock en la Sala Negra’. El cuarteto de Bermeo, Etxekalte, lanza ‘Nor Da Norbera?’, su primer LP. Desde que se formase en 2015, la banda ha sido influenciada por estilos de los 90 y los 2000, destacando el grunge, post-rock o rock alternativo. En este nuevo trabajo, las diez canciones que componen el disco abordan la pregunta que plantea el título, '¿Quién es uno mismo?', aunque sin dar una única respuesta. Entradas: 8 €.

Nuei. Txokoto Taberna, Elizondo. 22.30 h. Grupo de mestizaje de Zaragoza con 2 discos editados. A finales de 2021 ve la luz 'El Viaje', el esperado segundo larga duración de Nuei. Mezcla reggae, cumbia, rock, electrónica y un sin fin de ritmos mestizos para bailar, pensar y emocionarse al mismo tiempo. Es un recorrido de 9 canciones que nos trasladan a nueve lugares de diferentes partes del mundo. New York, México, Zaragoza o Barcelona son algunas de las paradas de este ecléctico cóctel sonoro que recorre diferentes sonoridades, texturas y colores, para crear un estilo mestizo con sabor aragonés. Entrada gratuita.

TEATRO

‘Esplendor’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. Viernes 20 h. Sábado y domingo 18.30 y 20 h. Estreno. Obra de creación colectiva fruto del trabajo del Taller de Creación incluido en el programa de los Estudios Profesionales de Arte Dramático que se imparten en este Centro Integral de Artes Escénicas. Dirección: Amelia Gurutxarri y Javier Pérez Eguaras. Durante la obra, el público estará compartiendo el espacio con los actores y actrices. Once intérpretes darán vida a once personajes únicos y encantadores que, desde su soledad, buscan en este lugar de encuentro, un cambio para sus vidas… "Esplendor" es una puesta en escena insólita que busca sorprender y emocionar a todos los asistentes. Una experiencia diferente y única. “Luces, miradas que giran buscando. Lugar para profundos deseos, tenues, tan disimulados que resplandecen. Vueltas siguiendo haces que descubren otras caras. Vueltas y más vueltas. Caras y más caras y máscaras que, como las demás, disimulan, que, como las demás, buscan. Me muestro, vuelta, me oculto, vuelta, ansío, vuelta, me contengo. Un mundo redondo, retorno al inicio, vez tras vez, esta, y esa y aquel. Y yo. Y miradas que brillan y esperan, vuelta, y desesperan. Otro tiempo. ¿Acaso otro tiempo para que esos pequeños fragmentos de cristal que me apuntan, me reflejen pero menos? Ficción, vuelta, a casa, igual. ¿Igual?...”. Entradas: 6 €.

‘Yerma’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Estreno en euskera con subtítulos en castellano. La Dramática Errante & Producción BBK (Euskadi). Autora y directora: María Goiricelaya. Quizá sea un sacrilegio plantear una YERMA sin una palabra de Lorca, pero ésta contiene las palabras de todas aquellas mujeres que hoy se enfrentan a la imposibilidad de tener descendencia. Porque son muchas, aunque nadie hable de ellas. Y son como ELLA: mujeres exitosas en sus trabajos que cenan en restaurantes de moda, viajan a países exóticos, se desmelenan en festivales, tienen un Iphone y círculos sociales envidiables. ELLA; mujeres normales, independientes, con sus parejas, su aparente empoderamiento, sus sueños y un único deseo no concedido: el de la maternidad. Su versión feminista nunca le dejó plantearse que a partir de cierta edad era difícil concebir y ahora… la presión no para de crecer y ELLA quiere algo que nunca quiso, algo que plantea un conflicto biológico y emocional ineludible. Eso es esta YERMA. Esa mujer donde lo natural y bello se vuelve obsesivo y doloroso. Esa mujer donde el DESEO es capaz de llevarse por delante el AMOR. Entradas: 8 €.

‘Las que limpian’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con A Panadaria. Por favor, arregle el cuarto. Este mensaje en la puerta de la habitación del hotel es para las que limpian, las invisibles que cargan a sus espaldas un sistema turístico precarizador. Esta obra habla de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles por conseguir unos derechos laborales y sociales justos. Frente a ellas, la avaricia voraz de los propietarios de las cadenas hoteleras. ¿Es posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género? ¿Existe un turismo sostenible? ¿Quién limpia la casa de la limpiadora? Hay personas que nunca han limpiado un váter y otras que limpian quinientos al mes. “Las que limpian” no habla sólo de trabajadoras de la limpieza, habla de mujeres y del suelo mojado sobre el que caminan cada día. Entradas: 12 €.

‘Vida’. Centro Cultural de Corella. 20 h. Con Cía Javier Aranda. El arte milenario de los títeres se traslada en esta obra personal y premiada en múltiples certámenes de Javier Aranda (Zaragoza) al mundo adulto. Las manos como protagonistas, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida. Una canasta a la deriva de la que emergen brotes de vida. Entradas: 6 €.

CINE

‘Amador’. Filmoteca de Navarra. 18:30 h. Ciclo ‘Cine contra el Racismo’. España, 2010. Dirección: Fernando León de Aranoa. Esta sesión dará comienzo a las 18:30 h. con la Presentación de las conclusiones del estudio Mujeres Migrantes y/o Racializadas en el audiovisual español. Informe sobre la ocupación laboral y percepciones del colectivo en la industria por sus autoras, las investigadoras María Marcos Ramos y Beatriz González de Garay. El estudio ha sido realizado por la Universidad de Salamanca y CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte. La proyección dará inicio a las 19 h. Marcela, una joven con apuros económicos, durante el verano cuida de Amador, un anciano postrado en cama, en ausencia de su familia. Los dos no tardarán en confiarse sus respectivos secretos. Un suceso inesperado deja a la chica enfrentada a un difícil dilema moral. Coloquio posterior con las autoras del informe. Entradas: 3 €.

‘Manaslu Arimaren mendia/La montaña del alma Alex Txikon’. Kultur Etxea de Irurtzun. 19:30 h. Antolatzaileak/Organizan: Iratxo Elkartea eta Irurtzungo udala. Proyección-Coloquio (Euskera/Castellano). Iratxo Elkartea ba Sarrera Dohan. ‘Mendi Jarduerak Irurtzun/Martxoak Jornadas Montaña Irurtzun’. Sarrerak / Entradas: 8 €.

CON NIÑOS

Club de lectura: ‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Club especializado en cómic. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria. A partir de 9 años.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Pasión’. Auditorio Barañain. 20 h. Con Hakuna Group Music. Espectáculo que, estación a estación del Vía Crucis, recorre los pasos de Cristo en su condena, cruz y muerte. Propuesta artística, que aunando música, poesía y contemplación, invita a sumergirse desde el escenario en la intimidad silenciosa de Jesús, en el momento más intenso de amor por toda la humanidad. El concierto quiere dar a conocer una realidad histórica y lo hace transmitiendo lo ocurrido de manera real, en palabras del grupo: “Ójalá consigamos recuperar, aunque solo con un pálido reflejo, la infinita y cruda belleza de esos momentos del Amor más exquisito”. Todos los públicos. Entradas: 15 €.

‘Mulan’. Casa de Cultura de Aoiz. Viernes 19 h y sábado 18 h. Organiza: Alumnado de 4º ESO junto a Irati Antzerki Taldea. Todos los públicos. Fa Mulán decide disfrazarse de hombre para proteger su verdadera identidad y evitar que la descubran, pero su secreto acabará por salir a la luz. Entradas: 5 €.

VARIOS

Gala Clúster SOS Ucrania. Civivox Condestable. 19 h. Gala de reconocimiento a donantes y voluntarios su entrega incondicional en ayuda a Ucrania.

Taller: ‘Leer la familia/Familia irakurri’. Espacio Creativo Ana Pagola (c/San Fermín 61). 19.30 h. Talleristas: Daniel Franco Sánchez y Naia Carlos Mendióroz. Ciclo ‘El arte de migrar’, organizan Espacio Creativo Ana Pagola, Katakrak y Librería Walden y el proyecto sobre narrativas de migración de Editorial Graviola, Para quedarme aquí, con el apoyo del Instituto Navarro de Juventud, y Navarra de Colores del Gobierno foral. Actividad gratuita. Necesario reservar plaza en: https://www.editorialgraviola.com

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

‘Burlada Mira’-Asociación Fotográfica Desenfoque. Viernes y sábado: Cuatro exposiciones simultáneas en la calle, hasta el 3 de abril. Vecinos, Fotografía de calle, Naturaleza urbana y Un comercio de película. Photocall en la plaza de las Eras. Actividades fin de semana: charlas, talleres fotográficos, etc.