Rozalén sobre el euskera: "Me parece una joya. Es un tesoro brutal"

En su nuevo disco, 'Matriz', Rozalén incluyó una versión de la canción 'Xalbadorren heriotzean', de Xabier Lete, que se han convertido en todo un éxito y es una de las canciones más escuchadas de este último trabajo de la cantante albaceteña. El tema lleva ya en YouTube más de 446.000 reproducciones y ha generado multitud de opiniones positivas y de reconocimiento por atreverse a cantar en euskera. Pero no es la primera vez que Rozalen interpreta una canción en este idioma, pero sí la primera que lo hace en solitario.

En una entrevista en el programa 'Carne Cruda Radio', la cantante ha explicado cómo se siente ante la buena acogida que está teniendo este tema: "Estoy contenta porque creo que se ha entendido que lo hacía con mucho respeto y con mucho amor. He estudiado mucha fonética, no tengo el sobresaliente, pero me dieron un notable alto, con eso me conformo".

Rozalén ha admitido que desconocía algunos aspectos sobre la lengua vasca. "Soy de la LOGSE, soy del 86, no me contaron muchas cosas, pero ahora sé lo que significa que alguien del Estado español cante una canción en euskera tras lo que pasó con el idioma durante tantísimos años", comentó.

También ha explicado que gracias a esta canción ha hecho "amigos y amigas vascas, que fueron perseguidas por hablar en euskera". Y ha vuelto a elogiar el idioma. "Me parece una joya, abrir un cajón y decir, esto es un tesoro brutal. Hay conceptos que existen en esas lenguas que no existen en castellano. Me asombra que en algún momento alguien persiga algo tan valioso", destacó.

Así explicaba Rozalén en noviembre del año pasado qué le llevó a incluir esta canción en su disco: