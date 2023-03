Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Historia de Ucrania. Una mirada a través de los siglos’. Edificio de Arquitectura Universidad de Navarra. 14 horas. Ponente: Taras Kochmarsky, historiador ucraniano. La sesión pretende desmontar ideas preconcebidas sobre Ucrania. ‘Semana por Ucrania’, organizada por el Clúster SOS Ucrania. Entrada libre, previa inscripción en la web de los organizadores. En esa misma web se puede colaborar económicamente con el clúster a través de Bizum o Paypal.

‘Lecciones después de 3 años de “aquello”’. Biblioteca de Navarra. 18 horas. Ciclo ‘Núcleo de conversación: tertulia sobre ciencia y humanidades’. Participantes: Javier Armentia, Joaquín Sevilla e Ignacio López Goñi. La charla será retransmitida también en streaming

‘El teatro. Sueños de libertad’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. El próximo lunes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y desde Ámbito Cultural nos hemos querido unir a la celebración junto al director de teatro Alberto López Escuer. Con el título ‘Sueños de libertad’ nos explicará, qué es el teatro para él, ese mundo mágico donde todo es posible. Contará su experiencia dirigiendo los talleres de teatro en la cárcel de Pamplona. Cuarenta años en el mundo del teatro aficionado son su trayectoria vital, momentos de vida, de mucha vida que le han ido moldeando como persona. Ha llevado a los escenarios obras como “La dama duende”, “La llamada”, “Cinco horas con Mario”, “La edad de la ira”, “Vidas acosadas” o “Vagón de uno de esos trenes que van hacia el norte”. Entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro con Milena Villalva, arquitecta y fotógrafa valenciana. Palacio del Condestable. 19 horas.Presentará la exposición ‘El Buen Vivir/Arquitectura cotidiana, de andar por casa’ abierta en el Condestable (Atrio 1ª planta) hasta el 23 de abril. El acto incluye también la entrega de los Premios del XIX concurso de fotografía ‘Mirar La Arquitectura/Arkitekturari Begira’. Organiza el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro-COAVN.

‘Experiencias de Economía Circular’. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 19 horas. Mesa de experiencias. Con Adrián Larripa, de bigD Diseño e Innovación, empresa de diseño, certificada en la norma ISO 14006 de ecodiseño, como primer paso para reducir residuos, alargar la vida útil de los productos, su reparabilidad y reciclabilidad de los materiales. Camino Osteriz, de Ecointegra-Aspace, empresa especializada en el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lleva a la práctica los conceptos de reutilizar, remanufacturar, descontaminar y valorizar. Y José Vicente Sainz, de Solteco, empresa que revaloriza y recupera los residuos plásticos no reciclables convirtiéndolos en materia prima para fabricar productos útiles como mobiliario urbano o perfilería. Entrada libre hasta completar el aforo.

LITERATURA

Presentación del libro ‘El sueño de los árboles’. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Autora: Diana Calatayud. Publicado por Libros Indie, 2022. Acompañará a la autora Ana Martínez Mongay, del Ateneo Navarro.

Presentación del libro ‘Utopías digitales: Imaginar el fin del capitalismo’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autor: Ekaitz Cancela.

CINE

‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Cine Imprescindible’. Suecia, 2013. Dirección: Felix Herngren. Allan Karlsson, un hombre ordinario con un destino extraordinario, que vivió la guerra y conoció a los personajes más influyentes, está a punto de cumplir 100 años. Antes de que las enfermeras de su geriátrico terminen de preparar su tarta de cumpleaños, con sus inevitables 100 velas, decide dejar a todo el mundo plantado, saltar por la ventana y huir lo más lejos posible sin tener idea de adónde se dirige. En su periplo se verá perseguido por temibles mafiosos a quienes arrebata sin saberlo una maleta con 50 millones de coronas y por los policías que persiguen a estos. Mientras se desarrolla la trama, diversos flashbacks muestran los hechos más importantes de la vida del futuro centenario…. Basada en la novela homónima del escritor sueco Jonas Jonasson. Presenta Eduardo Carrera. Entradas: 3 €.

‘Bajo las estrellas’. Cines Tafalla Kulturgunea. 20 horas. Ciclo ‘Filmoteca EN Navarra’. España, 2007. Dirección y guión: Félix Viscarret. Benito Lacunza, un trompetista crápula y holgazán que apenas logra sobrevivir en Madrid, vuelve a su pueblo natal en Navarra para asistir al entierro de su padre. Allí se entera de que su bondadoso hermano Lalo, apodado "el Hierros" porque se dedica a hacer esculturas con chatarra, está a punto de casarse. Su novia es Nines, una madre soltera prematuramente castigada por la vida, a quien Benito conoce de sus juergas adolescentes. Así que lo primero que se propone es librar a su hermano de Nines, pero no cuenta con Ainara, la hija de ella, una niña rebelde e introvertida con quien Benito acabará trabando una insólita amistad. Basada en la novela de Fernando Aramburu. Con la presencia de Mikel Salas, compositor de la banda sonora. Entradas: 1 €.

‘The true cost’. Geltoki, Pamplona. 20 horas. ‘EnerZinema-V Ciclo de Cine Sostenible’. 2015. Esta es una historia sobre la ropa. Sobre la ropa que vestimos, la gente que la hace, y el impacto que esa industria está teniendo en el mundo. El precio de la ropa ha estado disminuyendo durante décadas, aunque los costes humanos y medioambientales han crecido dramáticamente. The True Cost es un documental revelador que tira de la manta sobre la historia no contada de la industria textil y nos llama a considerar sobre quién paga el precio de la moda. Coloquio con Alazne Juaniz, artesana textil (Erabili) e impulsora del foro textil de Geltoki y Begoña Goikoetxea, agricultora ecológica y local. Entrada gratuita, al igual que las palomitas ecológicas que se entregarán para acompañar cada proyección.

TEATRO

Jon Plazaola: ‘Irabazi’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. ‘Irriziklo’. Zuzendaria: Jon Plazaola. Ekoizpena: Txalo Produkzioak. La sociedad actual es competitiva, cruel y desconfiada: estamos dispuestos a aplastar al resto con tal de quedar por encima de los demás. Ganar o morir. Pero Félix no sabe lo que es eso. No ha ganado nada en toda su vida, nunca se ha sentido ganador… ha sido siempre un mediocre. Pero ha encontrado su zona de confort en esa encrucijada que no le lleva a ninguna parte, conformando un decálogo con el que se justifica y da sentido a su patética existencia. En la carrera de la vida solo puede ganar una persona. La gente mediocre somos mayoría. Nuestra es la victoria. Pero esta noche Félix va a recoger un premio. Vamos a ganar. Nos han enseñado a perder, pero, ¿sabemos ganar? Sarrera: 5 €.

CON NIÑOS

Kamishibai: cuentacuentos. Sala Infantil Biblioteca de Navarra.18 horas. Actividad desarrollada por personas voluntarias del Colegio San Juan de la Cadena. Castellano. A partir de 4 años.

‘Ven que te cuento’. Biblioteca infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’. Con Estitxu Arroyo. A partir de 4 años.

‘Ipuinak alderantziz, burutik oinetara jantziz’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.18 horas. Cuentacuentos en euskera con Jaione Urtasun. Niños/as entre 3 y 8 años. Menores deben estar acompañados de adultos. Entrada gratuita hasta completar el aforo.