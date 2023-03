El festival Punto de Vista une referentes consagrados del documental con jóvenes "indómitos"

su edición más tardía. Desde el festival tenían este año el radar puesto en otros dos certámenes, el Cinema du Réel en París y el Festival de Málaga, con los que trataron de no coincidir. Además, el D’A de Barcelona, normalmente en mayo, se ha adelantado a finales de marzo. Con este calendario endiablado, el 17º Festival internacional de cine de Navarra encontró su hueco en la última semana previa a la Semana Santa, con cierto temor a que el retraso y las coincidencias se tradujeran en una mejor afluencia. Las cifras, sin embargo, muestran que no sólo ha resistido, sino que ha crecido con. El número de entidades colaboradoras también siguen subiendo y se sitúa ya en torno a las 40.

La Sección oficial, columna vertebral del festival, forma una curiosa fotografía este año. A un lado podrían situarse cineastas como el uhartearra Peru Galbete, los conquenses Elvira Sánchez Poxon y Christian Bagnat, el santanderino Julius Richard, la donostiarra María Elorza con el desaparecido Iñigo Salaberria, la argentina Malena Zambrani o el húngaro Gábor Varga. Son todos ellos cineastas jóvenes y debutantes que se sitúan, en palabras del director artístico de Punto de Vista, Manuel Asín, en “lo más inquieto, joven e indómito de la producción documental”. Al otro lado, el grupo de los cineastas veteranos, viejos conocidos del festival como la estadounidense Sharon Lockhart, el chileno Ignacio Agüero o el libanés Comes Chahbazian, que junto a otros veteranos que se estrenan en el certamen como el alemán Rainer Komers, forman una selección experimentada. Del encuentro de todos ellos surge este año esta selección de 18 películas de 13 países como Perú, Estados Unidos, Francia, España, Senegal, Japón, Argentina, México o Alemania.

La Sección oficial no llega, en todo caso, al 20% del centenar de películas que se proyectarán la próxima semana en Pamplona, repartidas en siete secciones y ocho sedes: además del Baluarte, en los cines Golem, el Museo Oteiza, Planetario, Filmoteca de Navarra, Centro Huarte, Civivox Condestable y Civican.

Una figura, la de Peter Nestler, sobresale entre todas. A sus 85 años, el director alemán participará en Pamplona en la primera retrospectiva que se le brinda en España. Es más, el ciclo de Punto de Vista -Se acercan otros tiempos- se verá después en Madrid (Cineteca), Barcelona (Filmoteca de Catalunya), Coruña (CGAI), y Valencia (Filmoteca de Valencia). Pocas obras documentales como las de Nestler, precisa Asín, “transmiten una misma capacidad de estudio y comprensión de la realidad, que es naturaleza e historia; una semejante determinación en la defensa de los oprimidos, al mismo tiempo que una sensibilidad como sus películas para destacar la imperfecta armonía de un paisaje humano”.

La retrospectiva de Nestler estrenará las dos últimas películas del director, 'Injusticia y resistencia', y 'La mirada abierta', de 2022, emitidas recientemente por la televisión pública alemana sobre la opresión y la historia de las minorías sinti y romaníes en Europa.

La otra gran retrospectiva, 'Lejos de los árboles', más abstracta, supondrá una reflexión colectiva sobre los bienes de primera necesidad para el consumo humano y la historia de su producción, la industrialización y el capitalismo, que cada vez aleja más al ser humano del medio natural. Comisariada por Miriam Martín contará en alguna de las presentaciones con la ayuda de Iosu Ortigosa, panadero de Lakabe.

Los Focos del festival apuntan este año a tres protagonistas: la argentina Ana Poliak, una cineasta “con sensibilidad exacerbada” en palabras de Asín; la francesa Pascale Bodet, que ganó el premio a la mejor película el año pasado con 'Baleh-baleh', y Fukuda Katsuhiko (1943-1998), quien cambió para siempre el género documental en Japón con el retrato íntimo que hacía en 'Historia de una segadora' (1985).

Además, el festival volverá al Planetario, donde la artista visual y cineasta madrileña Deneb Martos presentará 'Kosmogonia', una performance y una película de 35 mm. hecha para este lugar con la técnica de cine sin cámara, la quimigrama, que utiliza espejos cóncavos. Y el artista Misha Bies Golas, autor de los carteles y las cabeceras del festival utilizando para ello los deshechos de un taller de marroquinería, ha preparado una instalación específica en el Museo Oteiza.

Godard, Rossellini, el Super 8, los encuentros de documentalistas navarros Napardocs o el resultado de la residencia Doklab Navarra serán otros de los contenidos de este año.“Cada vez es un público más joven el que se está acercando al festival y es el público del futuro, hay que felicitarse por ello”, destaca la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola.

Las entradas ya están a la venta en la web del festival y en la taquilla del Baluarte. Además, el certamen, promovido por el Gobierno de Navarra y organizado por NICDO, tratará de ser sostenible y dejar una huella de carbono cero, y facilitará la conciliación con la ludoteca Punto de Vista: El Globo Rojo para niños de entre seis meses y doce años los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

NO SÓLO CINE

​En colaboración con la Navarra Music Commission, la programación musical del festival se amplía. A las habituales Noches de Punto de Vista del bar Nicolette (lunes a viernes a las 23 hor) con DJs navarros como Dayanna, DJ Txino o Nikka, se le une el concierto el jueves en el Txintxarri de Joseba Irazoki y Göo (invitaciones disponibles a partir del día 28) y Radio 3 grabará dos programas de Tres en la Carretera con entrevistas a cineastas y las actuaciones de Baobabs Will Destroy Your Planet, el jueves 30, y Andrea de Santiago, el día siguiente, a las 19.30 en el hall del Baluarte.