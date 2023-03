Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

MÚSICA

Concierto acústico ‘Canciones al oído’. Civivox Condestable. 12 h. Porque el próximo 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía y el 27, el Día Mundial del Teatro. En este tiempo en el que la incertidumbre nos golpea se hace más necesario que nunca buscar la cercanía a través del arte para conectarnos directamente con las emociones. Y eso es precisamente lo que Mª José Hernández consigue, casi sin proponérselo, desde la calidez de su voz y la verdad poética de sus canciones. Entrada libre, hasta completar aforo.

Coral Valle de Aranguren: Concierto ‘Musica et Sanitas’. Capilla del Hospital Universitario de Navarra. Pamplona. 19:30 h. Entrada libre.

Coro Divertimento-Concierto Sacro. Iglesia de Recoletas, Pamplona. 19:30 h. Entrada libre.

‘Misa de la Creación’, J. Haydn. Baluarte. 18:30 h. Orquesta del Siglo XVIII y Orfeón Pamplonés (Igor Ijurra, director). Berit Norbakken, soprano. Esther Kuiper, contralto. Kieran Carell, tenor. Henk Neven, bajo. Daniel Reuss, director. Joseph Haydn (1732-1809) compuso 14 misas a lo largo de su vida. Era un hombre religioso y tenía un sólido conocimiento del género sacro consecuencia de sus años como cantor en Viena. El estilo de sus misas es grandioso, brillante e incluso alegre. La ‘Schöpfungsmesse’ o ‘Misa de la Creación’ en Si bemol Mayor, es la penúltima Misa de la gran serie que Haydn escribió en el último período de su vida (1801). Es una obra soberbia, un monumento a la espiritualidad y a la seducción sonora y probablemente la más bella de las últimas seis misas de Haydn. La Orquesta del Siglo XVIII es uno de los más prestigiosos conjuntos de música antigua de Europa compuesta por medio centenar de músicos de diferentes países que tocan instrumentos de época. En esta ocasión será Daniel Reuss, especialista en música coral, quien dirija al conjunto y al Orfeón Pamplonés. Entradas: 21, 32 y 45 €. Baluarte Joven 6, 10 y 14 € desde 3 días antes de la función.

.

Concierto oración de Shemá. Iglesia de Santa María de la Esperanza de Zizur Mayor. Concierto de Cuaresma, con exposición del Santísimo. 19 h. Eucaristía 20 h.

Atarrabia Abesbatza: ‘De amores y desamores/Maitasunak eta desamodioak’. Casa de Cultura de Villava. 19.30 h. Kontzertu Antzeztu/Concierto Teatralizado. Direccion: Íñigo Casalí. A través de este concierto teatralizado, Atarrabia Abesbatza hace un recorrido por los sentimientos más comunes que suscita el hecho amoroso: los galanteos, el amor, el desamor,… En cualquier caso, la música, las canciones, han sido, desde la antigüedad hasta nuestros días, el vehículo de expresión de todos esos sentimientos. En este concierto vais a tener la oportunidad de conocer una muestra de la enorme producción musical generada en torno al hecho amoroso. Entradas: 6 €.

Hutsun Txalaparta + Jel Trío: ‘Artze’. Auditorio Berriozar. 19 h. Es un concierto único, con un repertorio jazzistico de calidad, interpretado de una forma renovada, y con reminiscencias mitológicas. Por un lado músicos de trayectorias unidas por el jazz, y por otro lado trayectorias unidas por el ritmo y melodía de la Txalaparta. Entradas: 5 €.

Puro Relajo canta contigo. Casa de Cultura de Beriain. 17 y 19.30 h. La banda navarra actuará en Beriain con motivo de su décimo aniversario con el espectáculo ‘Puro Relajo, 10 años cantando contigo’. Puro Relajo, conocido por su estilo único que combina elementos de la música popular mexicana con influencias de otras culturas. Su repertorio incluye canciones originales y versiones de éxitos populares, interpretados con un toque fresco y personal. Entradas: 15 €.

‘Entre Silvio y Pablo, Te doy una canción’. Casa de Cultura de Lodosa. 19 h. Con Jorge Sánchez, cantautor cubano afincado en Navarra. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, dos pilares de la trova cubana, que han influido en muchas generaciones de trovadores y seguidores, por su calidad y estética en sus obras. Entonar en un concierto, “Yo no te pido”, “Te doy una canción”, “Yolanda” o “Unicornio Azul”, es muy seguro que el público salga tarareando estas geniales canciones. En esta ocasión y celebrando el 50 Aniversario del Movimiento de la Nueva Trova, Jorge Sánchez nos propone este reencuentro con la música de estos dos fundadores de dicho movimiento. Entradas: 6 €.

‘Haize Berriak-Mujeres en la cima de la música’. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 12:30 h. Concierto de la Banda de música Haize Berriak de Sakana, con la colaboración del Coro Txiki de Etxarri Aranatz. Pese a que en ocasiones han sido silenciadas o no se les ha valorado por igual, la calidad de las interpretaciones o composiciones de las mujeres es innegable y equiparable a la de grandes compositores de renombre. El concierto pondrá en valor el papel de las mujeres en la música desde tres focos diferentes: la mujer como intérprete (con interpretaciones como solistas de mujeres de la propia banda); la mujer como creadora (con música escrita por compositoras); y la mujer como referente histórico (con obras dedicadas a mujeres, como Amelia Earhart, primera mujer en volar). Repertorio: Clarinando (Solistas: Lujan Mata, Aiora Dorai e Izaro Begiristain). Les Noces del Manyà (Solistas: Maddalen Oiarbide y Luzia Andueza). Celtic Flutes (Solistas: Ekhiñe Lumbreras y Naroa Carrasco). Gabriel’s Oboe (Solistas: Olatz Garde y Leyre Palacios). Iratxoa. Remembering the Remarkables. Earhart. La puerta violeta. Amparito Roca. Entradas: 6 €, 5 € para socias.

Zugardi Big Band: Concierto ‘Jazz Go’. Iortia Centro Cultural, Altsasu.19 h. Grupo formado por 35 intérpretes y creado en Zizur Mayor en 2017 con el objetivo de interpretar clásicos del jazz, blues y swing. En este concierto participa Alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Altsasu/Alsasua. El programa consta de tres partes. Una primera instrumental, con canciones de autores como Randy Newman, Richard Rodger, Mercer Ellington. Louis Prima. Oliver Nelson, Víctor López, etc. En la segunda parte, vocal, se centran en obras de Raúl Martains. Y la tercera parte, con el alumnado de la Escuela de Música y Danza de Alsasua, obras de Bobby Timmons, Count Bassie, Mark Ronson & Bruno Mars o José Fernández Díaz.. Entradas: 10 €.

DANZA

‘Quixote Origen’. Auditorio Ribaforada. 19 h. Con Cía. Ibérica de Danza. 28 años de intenso trabajo avalan el prestigio de sta compañía, una de las más consolidadas del panorama escénico español. Este espectáculo sobre El Quijote, lo abordan ”desde el reto que supone expresar emociones y relatar a través del movimiento, poner dramaturgia, coreografía y música al servicio de esta magistral novela Cervantina”. “Para ello utilizaremos un código propio partiendo de la riqueza de la Danza Española y sus poliédricos estilos, profundizando en los aspectos esenciales de la obra y utilizando como base estructural tres ejes fundamentales: los valores que defiende y que contiene la obra, el hecho histórico del Quijote de Avellaneda como novedad y contrapunto y el laberinto literario y de aventuras del propio libro. Cerraremos el último eje con una clausura a forma de resolución”. Entradas: 13 €.

TEATRO

‘Freak’. Civivox Iturrama. 19.30 h. ‘FemKultur23’. Pieza de teatro social sobre la feminidad y la autoimagen, que bebe directamente del teatro social y que se ha convertido en un texto de referencia por su manera de abordar la sexualidad, entre el humor y la desesperanza. ‘Freak’ es la primera obra de Anna Jordan que se representa en nuestro país. Dirigida por Paula Amor y protagonizada por Lorena López y Alicia Cuéllar. Un acto íntimo donde dos mujeres comparten imágenes con el público. ¿Por qué empujarnos para llegar a ser algo que no queremos? ¿Por qué aceptamos situaciones cuando lo que queremos es huir? ¿Qué tiene que ocurrir para poner límites? ‘Freak’ habla de cómo luchar sobre algo que ya está establecido. Habla del vacío de no reconocerse a una misma frente al exterior. De querer salir, pero, en cambio, avanzar sin control… Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Grison Beatbox ‘En Bucle’. Zentral Comedy. 19:30 h. Monólogo. Sold Out.

CINE

‘Hiru hilabete 8000koen erresuman barrena 900 kilometroko ibilaldia Everest eta Annapurnak lotuz’. Kultur Etxea Irurtzun.1 9 h Proyección-coloquio (Euskaraz). Haizea Ramirez de Alda eta Unai Razkin. ‘Mendi Jarduerak Irurtzun/Martxoak Jornadas Montaña Irurtzun’.

EXPOFAMILY

V Expofamily-Feria de la Familia. Baluarte. Organizan: Brandok Business Events y Diario de Navarra. 35 empresas participan en esta nueva edición. Stands, talleres, espectáculos, juegos y sorteos componen una agenda muy completa e intensa en la que la diversión y la formación están garantizadas… Este año, como novedad, los talleres no tendrán preinscripción y podrán apuntar a los niños al llegar a la feria y los espectáculos serán abiertos para todos los asistentes a la feria. Además, este año se cuenta con actividades especiales. Horario: domingo de 11 a 14 y 16:30 a 20 h. Entradas: 5 € en taquilla y 4 € anticipada online a través de www.expofamily.es Programa Actividades hoy: Talleres: 11:15 h Aprende Magia con el Mago Marcos. 12 h Taller de Robótica en familia con Cocokids, importe extra de 2 € por el material. 13 h ‘Arquitectura con Lego’, importe extra de 2 € por el material. 17 h ‘Pequeños arquitectos: construcciones en la prehistoria’ también con Cocokids. 18:15 h Merienda con Goshua 19 h Taller con papel reciclado de la mano de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Espectáculos: 11 h Demostración de la Federación Navarra de Gimnasio Rítmica. 12:30 h ‘Expofamily tiene magia’ con el Mago Marcos. 17:30 h Demostración de la Escuela de Danza Fran Fonseca. Actividades Especiales: 12 h Campeonato de penaltis con sorteos y premios entre los participantes en el stand de la Federación Navarra de Fútbol. 12 y 18 h. Concurso de lanzamientos con regalos en el hinchable de la Federación Navarra de Balonmano. Y también: Talleres permanentes en el stand de Family Lovers. 12 h Taller especial ‘Experimento Flor de la Cromatografía’ de Apadrina la Ciencia. 13 h ‘Experimento el Arco Iris Dulce’, de Apadrina la Ciencia. Asimismo, habrá regalo de aperitivos y snacks de APEX, 50 balones cada día a los primeros/as niños/as de Caja Rural, hinchables de la Morea Bowling & Park y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Camas elásticas de Saltoka Jump y circuito de Seguridad Vila del Parque Polo.

CON NIÑOS

‘Circlassica, el sueño de Miliki’. Teatro Gayarre, Pamplona. 16:30 h. Edad recomendada: +3 años. Productores de ‘Sonrisas, creadores de ‘Circo de Hielo’ y ‘Circo Mágico’ te traen su nuevo espectáculo, ‘Circlassica, el sueño de Miliki’, un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión dirigido por Emilio Aragón. ‘Circlassica’ es un espectáculo circense para toda la familia que pretende ayudarnos a reencontrarnos con ese niño que llevamos dentro y poder compartir con los más pequeños de la casa esos momentos que marcaron nuestra infancia. Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Una noche escribe su deseo en el Libro de todos los Viajes y su poder es tan fuerte, que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, músicos y trapecistas inundan su universo. Entre todos ellos destacan Don Pepito y Don José, dos personajes «requetefinos» y medio chiflados que le ayudarán a conseguir su ansiada nariz de payaso y Astracán y Tosca, los príncipes de la anticomedia, que harán todo lo posible por desviar al pequeño Miliki de su maravilloso camino. Entradas: 40€/35€. Descuentos por función: 30%.

‘La reina del Arga’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con Estefanía de Paz. Un proyecto inspirado en Remigia Echarren, que nos cuenta lo que ha averiguado sobre esta mujer excepcional, funambulista, artista, conocida en la Pamplona de entre los siglos XIX y XX. Entradas: general 10 €. Anticipadas y personas desempleadas 8 €. Carnet joven 5 €.

‘A toda vela’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con Zirika Zirkus. + 3 años. ¡A toda vela! Niko, nuestra protagonista, se ha quedado frita leyendo el libro de la pirata Augusta Robusta. Es su preferido, lo ha leído ya más de 10 veces. Al poco de dormirse, como casi cada noche, se ha encontrado con les personajes de sus sueños. ¡Aquí estoy! ¡Soy Augusta Robusta Junior! Vamos chiques, no perdamos más tiempo, izad las velas, que no paren esos remos. Un dos, un dos, tenemos una misión, un plan, una ilusión. ¡Al abordaje! Objetivos: encontrar los tesoros jamás encontrados y, no menos importante, construir una sociedad pirata más honesta, igualitaria, diversa y sin prejuicios. ¿Lo conseguirán? ¿Les ayudamos? Un espectáculo soñado con circo, teatro, amor y humor. Entradas: 3 €.

‘Del otro lado’. Casa de Cultura de Huarte. 17:30 h. Con Miriñaque. Construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía Del Otro Lado. Un muro, que no separa, sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones y los mismos miedos. Ya era hora de hablar de ello. Entradas: 3 €. Acciones de mediación: a partir de las 16:30 h los niños y niñas podrán intervenir sobre un elemento escenográfico, en el que podrán dibujar, grafitear un mensaje, dejar su nombre o lo que quieran. Tras el espectáculo, se abrirá un encuentro con el público.

VARIOS

II Carrera Solidaria ‘Corre por una causa, corre por la Infancia Refugiada’. La salida será desde el Parque de la Taconera: carrera infantil de 400 metros (6-8 años) a las 11:15 h; carrera infantil de 1000 metros (9-11 años) a las 11:30 h; y carrera o caminata de 5 Km a las 12 h.. La cuota de inscripción es de 5 € en las carreras txikis, y de 12 € en la carrera o caminata de 5 km (los menores de 16 años no deben abonar la caminata). Además habrá un “Dorsal Cero” para donaciones. Organizan: Jesuitas y ONGD Alboan.

Velada en memoria de Taras Shevchenko (1814-1861). Civivox Mendillorri. 18 h. Organizada por la Diáspora de Ucranianos en Navarra, en colaboración con Ridna Shkola, dentro de la ‘Semana por Ucrania’, organizada por el Clúster SOS Ucrania. Poeta, humanista y pintor ucraniano y uno de los fundadores de la literatura moderna de ese país. Su figura es también la de un resistente represaliado por participar en una organización que abogaba por amplias reformas en el seno del Imperio ruso.

Mercado de ropa Vintage y de segunda mano al peso. Hotel Tres Reyes, Pamplona. Sábado y domingo. Organiza Rethink Vintage. Más de 100 categorías de ropa y accesorios y más de 10.000 prendas diferentes. Precio único de 35 €/kilo: no hay compra mínima. Por ejemplo, una bufanda de 100 gramos costará solamente 3,50 €. Nuevas prendas durante toda la venta. Hoy, de 11 a 18 h. Reserva tu franja horaria (gratis) en: https://www.eventbrite.es/e/entradas-mercado-de-ropa-vintage-al-peso-pamplona-556610566187?aff=ebdsoporgprofile&keep_tld=1

Visita guiada a la exposición ‘Campos de resiliencia’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella 12 h. Realizada por el artista Fermín Alvira. En la visita se podrá conocer las técnicas y métodos de elaboración de las obras, además de descubrir los secretos de la muestra. Actividad gratuita.

FIESTAS

Miranda de Arga-Fiestas de San Benito 2023. 17:30 h Teatro con Iluna, bajos de la biblioteca. 18:30 h Café-Concierto con Tres X Ahora, en la sala del bar Carranza. 20:30 h Torico de fuego.