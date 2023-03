Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

JORNADA

‘Nuevas formas de mirar y ver el Alzheimer desde la ilustración científica y literaria’. Planetario de Pamplona. 9.30 h. El objetivo de esta jornada consiste en normalizar el Alzheimer de forma que su conocimiento pueda llegar a un amplio público a través de distintas manifestaciones artísticas. Organizan Ateneo, CEAFA y Planetario. Programa: 9:30 h Presentación de la jornada a cargo de Jesús Rodrigo, CEO de CEAFA, Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, y Pedro Salaberri, presidente del Ateneo Navarro. 9:45-11:15 h Mesa redonda: ’Representación del Alzheimer en la literatura, en la divulgación científica y en el arte’. Modera: Jesús Rodrigo, CEO de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Intervienen: Fátima Cuadrado, Doctora en Psicología y profesora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba. Maite Mendioroz, Neuróloga y directora de Navarrabiomed. Mar Mateo, Licenciada en Fotografía Artística. 11:15-12:15 h Pausa café. 12:15-13:30 h Mesa redonda ‘Desmitificando el Alzheimer’. Modera: Javier Armentia, director del Planetario. Intervienen: Aurora Lozano, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Idelfonso Fernandez, Panel de Expertos de Personas con Alzheimer. Y Manuel Martín Carrasco, Manuel Martín Carrasco, Presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría y Salud Mental

LITERATURA

Charla-presentación en torno a tres libros infantiles de Ediciones del Granero. Librería Chundarata, Paulino Caballero 27, Pamplona.12.15 h. Intervendrá el editor, Agustin Torralba. Los libros son: ´Tatín y los malvados ladrones de árboles’, de Agustín Torralba; ‘El supuesto mellizo’, de José Miguel Gómez Acosta; y ‘Últimas tardes con mi abuela’, de Mercedes Cano (texto) y Sofía Martínez (ilustraciones).

Taller de poesía: ‘El sueño y la derrota II: M. Hernández, Ernestina de Champourcín, Angela Figuera y Carmen Conde/Ametsa eta porrota II: M. Hernandez, Ernestina de Champourcin, Angela Figuera eta Carmen Conde’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella. 12 h. Dirigido por la filóloga Iratxe Azcona. Programa ‘Despertando emociones’, Entrada libre.

Presentación de últimas publicaciones de la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa.12 h.

Encuentro con Kati Leatxe Aristu: ‘Goiburu 1820-2020’. Amoxtli libros con arte, Urroz Villa.18:30 h. Presentará este libro sobre la trayectoria comercial y personal de la familia Agoizka.

MÚSICA

Sinfonietta de Pamplona: ‘El corazón constante’. Baluarte. 19:30 h. Arpa: Alicia Griffiths Turrillas. Dirección: Caroline Collier. ‘Festival de Música Sacra 2023’. La orquesta Sinfonietta de Pamplona, bajo la dirección de Caroline Collier, presenta un programa de música para orquesta de cuerda y arpa, con la solista navarra Alicia Griffiths Turrillas. Música que invita a bucear en un océano acústico gracias a los colores, la expresión y las texturas únicas que ofrecen los instrumentos de cuerda; el corazón elocuente de toda orquesta clásica. El símbolo del corazón se utiliza para expresar amor en forma de cariño, apoyo, solidaridad, fraternidad y pasión, sin necesidad de palabras. Una alegoría de sentimientos y emociones de todo tipo: el valor, la razón, la fuerza, el alma, el sufrimiento, el dolor, la generosidad y la propia vida. Este concierto será un reflejo en música del amor pleno que abarca múltiples formas: amor filial, amor de pareja, amor universal y amor espiritual. Entradas: 15 €.

Primeras Vísperas de San José con Canto Gregoriano. Parroquia San Nicolás de Pamplona 19 h. Primeras Vísperas de la solemnidad de San José, con canto gregoriano y versos alternados de órgano, a cargo de la Schola Gregoriana Gaudeamus, dirigida por Raúl del Toro Sola.

Los 40 Dance Festival. Navarra Arena. 19 h (dura 6 h). Cartel con los mejores DJ's de España. Durante las 6 horas que dura el evento, Abel Ramos, Albert Neve, Abel The Kid, Alex Lumbier, Arturo Grao, Dani Moreno "El Gallo", Dany BPM, Germás Pascual, Jose M.Duro y JP Candela. Entradas: 6 €. Carné joven: 3 €.

‘Lo vivido de Los Tenampas' y 'Los Grandes Éxitos Mexicanos’. Casa de Cultura de Burlada: 20 h. El mariachi Los Tenampas presenta su nuevo trabajo ‘Lo vivido’ y con ello el espectáculo: ‘Lo vivido de Los Tenampas y Los Grandes Éxitos Mexicanos’. Un cd en el que podrás escuchar unas canciones con estilo mexicano jamás oídas. A ello también se le suman los grandes éxitos mexicanos, acompañados de una puesta en escena sin igual. Además, Los Tenampas van acompañados del ballet mexicano Las perlas del Norte. Entrada: anticipada 18 € pista y 20 € grada. Taquilla: 20 € pista y 25 € grada.

Coral Turiasonense (Tarazona). Auditorio Berriozar. 19 h. Ciclo Coral ‘Nerea Aldunate’. Entradas: 3 €.

Los Chikos del Maiz. Sala Totem, Villava. Apertura: 20 h. Considerados como una de las voces cantantes del rap, Los Chikos del Maíz presentarán su disco ‘Yes, Future’. Un nuevo trabajo donde Nega, Tony El Sucio y DJ Bokah vuelven al rap político que les ha definido desde sus inicios. Los valencianos, caracterizados por ese hip hop combativo y militante como su seña de identidad, cantan a una sociedad que demanda un cambio. Entradas: 16 € + gastos.

Concierto de Ariel Rot y Kiko Veneno ‘Un país para escucharlo’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Cuando aún se mantienen frescos los ecos de ‘Un país para escucharlo’, uno de los programas más interesantes y auténticos que ofreció la televisión de este país a los amantes de la buena música, Ariel Rot y Kiko Veneno se han aliado en un singular desafío: llevar el espíritu de ese programa a los escenarios.. Sonarán versiones de los grandes clásicos de los dos protagonistas (“Me estas atrapando otra vez", "Echo de menos" "Dulce condena", "En un mercedes blanco”, “Salta", "Volando voy"...), pero también habrá espacio para grupos y artistas emergentes locales –que se integrarán al espectáculo–, invitados sorpresa y tiempo para compartir con el público anécdotas, historias y relatos sobre las vivencias de los músicos. Entradas: 35 y 40 €.

‘Turrillas Sinfónico’. Casa de Cultura de Caparroso. 19 h. Concierto a cargo de Sinfonía Navarra. Participan los Gigantes y la Coral de Caparroso. Entradas: 8 € anticipadas y 10 € en taquilla.

Concierto de Txis Punk. Artabia (Allín). 22 h.

DANZA

‘Pioneras/Aitzindariak’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. iXa. Sayoa Belarra y Xián Martínez.Por cada respiración, por cada lágrima y por cada gota de sudor. Pioneras/Aitzindariak aúna en una experiencia de danza a infinitos tipos de mujeres, abandera el cliché y destruye el prejuicio sobre el género. Homenajea a las pioneras, las que iniciaron la batalla por la igualdad, acompaña a las que siguen peleando, y conmemora a las que no tuvieron la oportunidad de vencer. Bajo la poética del modelaje y la naturaleza, Pioneras/Aitzindariak introduce a la espectadora en un universo de almas fuertes y luchadoras, en un mundo único de amor y respeto por cada individuo, pero, sobre todo, busca transformar la individualidad del ser humano en la unidad de una sociedad igualitaria. Entradas: 6 €.

TEATRO

‘El mundo de mañana’. Civivox San Jorge. 18 h. Voluntarios y socios de la Asociación Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza (AIGLE), integrantes de la Compañía Existir, presentan su tercera obra de teatro. ‘El mundo de mañana, por el futuro del mundo de hoy’. Una pieza con una mirada existencial, que trata problemas como el mundo tecnológico, el cambio climático y pasiones del ser humano como el amor, odio o la venganza. Director: Daniel Marcos. Guión: Daniel Marcos y J. Ignacio Idoiaga. Elenco: Candi: Daniel Marcos. Laia: Ana Marcos. Martin: Marcos Castro. Jessica: Laura Armesto. Najma: Grecia S. Matute. Supervisor: Lucas López. Celia: Inés López. Hellen Murray: Ana Belen Rodríguez. Luca Moretti: Lucas Salcedo. Marian: Noemi Rodriguez. Escenografía; María Abad. Vestuario: María Abad y Emilis Latorre. Música: J. Ignacio Idoiaga y Álvaro Herrera. Técnico de sonido: José Rodríguez. Técnico de luz: Daniel Jimenez. Entrada gratuita, desde las 17 h se pueden retirar.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Una ocasión idónea para sumergirse en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall.

‘Una habitación propia’, de Virginia Wolf. Centro Cívico Los Jubis, Arre.18 h. Con el Grupo de Teatro Valle de Ezcabarte. Paula López Ferrer se mete en la piel de Virginia Wolf, en una adaptación llevada a cabo por Alberto López Escuer. El estreno cuenta con las colaboraciones especiales de Delaine Veranes, Begoña Pro y Silvia Cabeza.Sinopsis: En 1929 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: Independencia económica y personal, es decir: Una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición; fascinantes los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina y la enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Antigoneren arimak’. Auditorio Barañáin. 18 h. Alumnado del Instituto Alaitz de Barañain, 2º Bachiller y el colectivo Horman Poster han trabajado el método ‘Antigone’ (taller de educación artística). Partiendo de la reflexión sobre los dilemas de la tragedia ‘Antígone’, se han dedicado a la creación colectiva y a la experiencia de puesta en escena y ahora ofrecen esta obra. Recomendada a partir de 17 años. Entradas gratuitas (numeradas).

‘La Malpagá’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h.Con Producciones Maestras. Nos encontramos en “L ́Arcadia”, un club de cabaré barcelonés, en los primeros días de la década de los 90. La alegría preolímpica y pre-expo de Sevilla se palpa en el ambiente. Nos aguarda una década que se atisba como prodigiosa y llena de esperanza económica. Hoy, estamos esperando a la vedette Clara in the Dark, para el estreno de su nuevo show, ‘La Malpagá’. A través de su voz y de sus canciones vamos a ser partícipes de su vida y de sus anhelos, de sus recuerdos y de la devoción incondicional por su amigo Jaime, Jaime Gil de Biedma. Siempre acompañada de su fiel pianista y amiga, Marie Brizard, mujer de voz curtida y vida llena de renuncias y silencios. “La Malpagá” es un espectáculo de variedades creado como homenaje a todas las personas que por su condición o género fueron silenciadas… Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €. Carné joven: 5 €.

‘De mal en mejor’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Nuevo espectáculo de la cómica navarra Aroa Berrozpe. ‘Ciclo Monólocos’. Aroa hace una visión cómica de todo lo acontecido en su vida, sus amores, sus desamores, sus preocupaciones, hacia dónde nos dirigimos cómo sociedad. Una sociedad en la que está en constante evolución, pero ¿a mejor? Nos hace reflexionar y también partícipes de cómo ha cambiado la niñez, la adolescencia, las relaciones personales, la música. Un humor muy directo y muy ribero que no deja a nadie indiferente. Atrás dejamos una pandemia, una filomena, creo que esto va de Mal en Mejor… Entradas: 8 €.

‘Vecinas diversas, vecinas dispersas’. Casa de Cultura de Fontellas. 19 h. Con Tdiferencia. Daniel, Sofía y Beatriz viven en la misma comunidad y tienen algo en común: han sido etiquetados por una sociedad que necesita clasificar a las personas. Ellos son: el marica, la solterona amargada y la feminista de esta comunidad, que es el reflejo del mundo en el que viven. La suerte hará que el confinamiento, el buen tiempo, el balcón y la escalera se convierta en el nuevo campaña desde el que luchar contra sus opresores, que viven en el sexto y el tercero. Una trepidante comedia que nos hará reír mucho, enternecerá más y comprender mejor que en la diferencia está la belleza. Entrada gratuita.

CINE

‘El último duelo’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. ‘Ciclo #Cinetag’. De Ridley Scott. Francia, 1386. Narra el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que gane será el poseedor de la verdad y, en caso de que venza LeGris, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones. Entrada libre, hasta completar aforo.

‘Transhistoria de mujeres del Siglo XX-Trinidad Ziaurritz Salinas: Calla, callando, calla’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 11 h. Belén Pomés presentará su trabajo audiovisual y después habrá una charla-debate en la que la autora responderá a las preguntas de las personas asistentes.’ Primavera Fotográfica 2023-Colectivo Higuera’. Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOFAMILY

V Expofamily-Feria de la Familia. Baluarte. Hasta el domingo. Organizan: Brandok Business Events y Diario de Navarra. La feria Expofamily vuelve con nuevas propuestas en su 5º aniversario, renovada y con el objetivo de ser un referente para el ocio familiar. 35 empresas participan en esta edición. También hay un Rincón Solidario. Asimismo, talleres, espectáculos, juegos y sorteos componen una agenda muy completa e intensa en la que la diversión y la formación está garantizada. Como novedad, los talleres no tienen preinscripción y se puede apuntar a los niños al llegar a la feria y los espectáculos son abiertos para todos los asistentes Además, hay actividades especiales. Horario: Sábado 11 a 14 y 16:30 a 20:30 h. Domingo: 11 a 14 y 16:30 a 20 h. Entradas: 5 € en taquilla y 4 € anticipada online en www.expofamily.es Programa Actividades hoy: Talleres: 11.15 h Taller ‘Vivir en el espacio’ con el Planetario Pamplona, 12.15 h Taller ‘Cómo hacer tu brocheta de frutas’ con Carrefour. 13 h Taller ‘Programa tu videojuego con Scratch’ con Cocokids. 17 h Merienda con Postres Goshua. 18:15 h Taller con papel reciclado, con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Espectáculos: 12 h Demostración de guías caninos, Policía Científica, Grupos de Atención al Ciudadano, Unidad de Drones, TDAX y Subsuelo por la Policía Nacional. 17 h Estudio de Danza Camino llenará el escenario con su bailarines/as. 18:15 h Fitbox Club: Demostración de Muay Thai y Crossfit. 19:15 h. Actuación Escuela de Danza Ravel. Actividades especiales: Federación Navarra de Fútbol en su stand: los niños con el Comité Navarro de Árbitros. 11:45 h Sorteos, juegos, premios, etc. en el stand de la Federación Navarra de Fútbol. 12 y 18 h Concurso de lanzamientos con regalos en el hinchable de la Federación Navarra de Balonmano. 17:30 h Campeonato de penaltis con sorteos y premios entre los participantes, en el stand de la Federación Navarra de Fútbol. Y también: Talleres permanentes en el stand de Family Lovers. 12 h Taller especial ‘Experimento Flor de la Cromatografía’ de Apadrina la Ciencia. 13 h ‘Experimento el Arco Iris Dulce’, de Apadrina la Ciencia. Asimismo, habrá regalo de aperitivos y snacks de APEX, 50 balones cada día a los primeros/as niños/as de Caja Rural, hinchables de la Morea Bowling & Park y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Camas elásticas de Saltoka Jump y circuito de Seguridad Vila del Parque Polo.

CON NIÑOS

‘Circlassica, el sueño de Miliki’. Teatro Gayarre, Pamplona. Del 17 al 19 marzo. Horarios: sábado, 16:30 y 19.30 h, domingo, 16:30 h. Un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión dirigido por Emilio Aragón. ‘Circlassica’ es un espectáculo circense para toda la familia que pretende ayudarnos a reencontrarnos con ese niño que llevamos dentro y poder compartir con los más pequeños de la casa esos momentos que marcaron nuestra infancia. Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Una noche escribe su deseo en el Libro de todos los Viajes y su poder es tan fuerte, que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, músicos y trapecistas inundan su universo. Entre todos ellos destacan Don Pepito y Don José... Edad recomendada: +3 años. Entradas: 40 y 35 €. Descuentos por función: 18/03 16:30h 20%. 18/03 19:30h 20%. 19/03 16:30h 30%.

‘Elmer el elefante’. Civivox Mendillorri. 18.30 h. Títeres-Txotxongiloak. Teatro familiar. con el El Retablo de la Ventana. Dirigido a público infantil mayor de 2 años. Versión de los álbumes ilustrados ‘Elmer’, ‘Elmer y Wilbur’ y ‘Elmer y el Arcoíris’. Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Es un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante! ¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser distinto, así que un día decide escaparse de la manada y buscar un remedio para tener el mismo color que los demás... ¿Cómo lo hará? También conoceremos a su primo Wilbur, un elefante muy chistoso e imitador, y veremos lo que sucede cuando un día de tormenta el arcoíris se queda sin colores. Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘López, explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Dinosaurios’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit’ + Astronomía. Planetario Pamplona. 18.30 h. Todos públicos. Entradas: 6 €.

‘Pequeña/Txiki’. Casa de Cultura de Villava. 17 h castellano y 18.30 h en euskera. Con Adriana Olmedo Producciones. Maya últimamente ha perdido la confianza en sí misma: sus amigos no le valoran, le paraliza el miedo a cambiar de colegio, su familia no le confía sus preocupaciones. Cree que no es tan fuerte como los demás y se siente pequeña. ¡Pero es que además Maya es una diminuta habitante de un mundo de diminutos escondido entre las paredes de una antigua casa! Vaya que si es pequeña… Por si fuera poco, descubre que su mundo está en peligro. Es hora de hacerse fuerte y actuar. Es hora de demostrar que Maya aunque pequeña, también es poderosa. Un mundo de diminutos en escena. Una aventura. Un gran musical. Una historia de pequeñas personas que consiguen grandes cosas. Entradas: 3 €

‘Houdini, la magia de la tv’. Espacio Cultural Los Llanos Kulturagunea, Estella-Lizarra. 18 h. El Mago Sun llevará a los espectadores por un viaje hacia lo sorprendente, con la magnitud de la gran leyenda de Houdini como hilo conductor. El espectáculo es un homenaje a la Magia en mayúsculas y ofrece con maestría asombrosos números donde cuesta creer lo que se ve. Los espectadores se sentirán inmediatamente transportados a un mundo incomprensible donde apariciones, levitaciones y otros desafíos a la gravedad o al sentido común se sucederán continuamente… El broche de oro será el fantástico número de la fuga del tanque… Entradas: 10 €.

VARIOS

170 Aniversario del Nacimiento de Ramón y Cajal. 11 h Casa Natal de Santiago Ramón y Cajal. Entrega a la Familia Ramón y Cajal del título y reconocimiento de Hijo Predilecto de la Villa, a título póstumo, a D. Santiago Ramón y Cajal. Descubrimiento de placa conmemorativa. Foto de familia de los herederos de D. Santiago Ramón y Cajal y D. Camiloo Golgi. Reconocimiento musical a los familiares de los Premios Nobel en Medicina. 12:30 h Frontón Santiago Ramón y Cajal- Pleno municipal extraordinario en el que se formalizará el Hermanamiento entre Petilla de Aragón y Corteno Golgi Intervenciones institucionales. Firma del Convenio por los alcaldes de Petilla de Aragón y Corteno Golgi. Cierre del acto. Actuación musical. Comida.

Laboratorio de experimentación actoral: ‘Sensorial’. Civivox Iturrama. 17 h. Con Paula Amor. ‘FemKultur23’. A través de ejercicios sensoriales como técnica de interpretación, nos acercaremos a personajes y a estados. Estas herramientas permiten despegar la imaginación y facilitan la apertura y el juego. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visita guiada a la exposición ‘Ordalías, juicio, ritos y costumbres en Navarra’. Civivox Mendillorri. 11.30 h. Ciclo Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. En Navarra tenemos vestigios muy significativos de la celebración de torneos, justas y ordalías como modo de dirimir conflictos, apoyándose en el criterio del Juicio de Dios. Pero, si es importante reclamar justicia y exigir que se imparta, también lo es disfrutar de la subversión, aunque solo sea por un día, a través de un buen número de rituales y tradiciones de origen medieval como la del obispillo que, aunque puede ser la más conocida, no es la única. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Mercado de ropa Vintage y de segunda mano al peso. Hotel Tres Reyes, Pamplona. Sábado y domingo. Organiza Rethink Vintage. Más de 100 categorías de ropa y accesorios y más de 10.000 prendas diferentes. Precio único de 35 €/kilo: no hay compra mínima. Por ejemplo, una bufanda de 100 gramos costará solamente 3,50 €. Nuevas prendas durante toda la venta. Horario: sábado de 11 a 20 h. Domingo, de 11 a 18 h. Reserva tu franja horaria (gratis) en: https://www.eventbrite.es/e/entradas-mercado-de-ropa-vintage-al-peso-pamplona-556610566187?aff=ebdsoporgprofile&keep_tld=1

Club de programación: ‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h Coordinado por Guillermo Arana, programador. A partir de 13 años.

Iniciación a la Marcha Nórdica. Iratxo Elkartea 10 h. Imparte: Gema Urdanitz. Nº máximo: 20. Inscripciones: Iratxo Elkartea y/o Kultur Etxea. Asistir con bastones demonte. Curso gratuito. ‘Mendi Jarduerak Irurtzun/Martxoak Jornadas Montaña Irurtzun’.

Taller de pintura: Estampado con frutas. Amoxtli libros con arte, Urroz Villa. 12 h. Precio: 15 €, material incluido. Inscripciones previas en: 652 263 704 o amoxtli.librosconarte@gmail.com

FIESTAS

Miranda de Arga-Fiestas de San Benito 2023.18:30 h Orquesta Tucan Brass, en la sala del bar Carranza. A continuación, Bingo organizado por F.C. Castillo. 20:30 h Torico de fuego. 00:00-02.00 h Orquesta Tucan Brass, en la sala del bar Carranza.