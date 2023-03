Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Entre Roma y Santiago: los huesos del apóstol en los siglos XIX y XX’. Palacio Redín y Cruzat-Plazara, c/Mayor 31, Pamplona. 19 horas. Con Jesús Tanco, escritor y profesor de Ciencias de la Información, y Anton M. Pazos, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor del libro ‘Las reliquias de Santiago: documentos fundamentales de la reinventio de 1879’. Organiza Asociación Pompaelo. Entrada libre hasta completar aforo.

I Encuentro con Vecinos y Vecinas Migrantes. Biblioteca Txantrea. 18 horas. Acércate a conocer la historia de 5 vecinas/os procedentes de otros lugares y culturas a través de una mesa redonda donde comprenderemos sus preocupaciones, obstáculos y problemáticas que encuentran en el día a día. Modera Dani Burgui, periodista del barrio. Organizan Asociación Vecinal Arga, Unidad de Barrio y Cáritas. Entrada libre, hasta completar aforo. Para quienes participen habrá ludoteca en la sala pequeña de la biblioteca, organizada por la Asociación Vecinal Arga.

‘Diálogo y escucha, actitudes básicas en resolución de conflictos’. Locales Parroquia San Francisco de Asís de Pamplona (barrio de Iturrama). 19.30 horas. Conferencia-taller con Iñigo Retolaza, mediador en conflictos e investigador del CIP Gernika Gogoratuz. ‘Semana Franciscana 2023’-’Renovar la apuesta por una cultura de paz’. Entrada libre.

Glosario de la filosofía contemporánea: ‘Verdad’. Civican. 19 horas. Conferencia. Con Ana Carrasco-Conde, filósofa. La mayoría de lo que vemos y leemos es información y exposición de datos. Aunque nos cuenten algo que no sabemos, no supone un conocimiento ni implica necesariamente el acceso a la verdad. Información y conocimiento no son por tanto lo mismo ni epistemológicamente, ni socialmente, ni económicamente. Entrada libre, previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller: Desayunos y meriendas saludables. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 17.30 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Imparte Isabel Juániz. En castellano. La alimentación infantil es uno de los condicionantes de la calidad de vida, no solo actual sino de la infancia en el futuro. Con la mirada puesta en el camino hacia una alimentación infantil más saludable y sostenible, se presentan los talleres de desayunos y meriendas. Se trata de un formato de taller práctico en el que las familias puedan realizar sencillas elaboraciones mientras se habla de nutrición en un ambiente distendido y tranquilo. Inscripción gratuita en tfno. 010.

Taller ‘Palabras para leer el mundo’: ‘La viuda de Saint-Pierre’. Biblioteca Milagrosa. 17 horas. Taller guiado por Esther Guibert. En esta sesión se profundizará sobre los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. Se proyectará la película ‘La viuda de Saint-Pierre’, de Patrice Leconte. Inscripciones en la biblioteca, en el teléfono 948 24 54 60 o en biblimil@navarra.es

‘Permacultura: una oportunidad en tiempos de crisis’. Biblioteca San Jorge. 18.30 horas. Charla impartida por Iván Flamarique, agricultor de Mendíbil. La permacultura es la manera de entender la agricultura que engloba conceptos como la bioconstrucción, la economía, las energías renovables, el diseño consciente y la integración armónica de paisajes y personas. Esta actividad está dentro del proyecto colaborativo con la Red de Bibliotecas ‘Bibliotecas de semillas-Hazien Liburutegia’. Gracias a este proyecto, la Biblioteca de San Jorge cuenta con una pequeña colección de semillas que los hortelanos pueden tomar en préstamo o donar semillas para enriquecer dicha colección .Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Cafeteando’-El Club de los Primeros Pasos: Subvención para juventud emprendedora de Pamplona. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Un año más el Ayuntamiento de Pamplona abre la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a la juventud que emprenda en la ciudad con ayudas que pueden llegar a los 2000 euros en el caso de personas físicas y 3000 euros en el caso de personas jurídicas. Si quieres enterarte de cómo conseguirlas, acércate al Club de los Primeros Pasos. Entrada libre, hasta completar el aforo.

André Viard, Presidente del Observatorio Nacional de culturas taurinas. Club Taurino de Pamplona. 20 horas. Ciclo charlas con motivo del 75 aniversario de la fundación del Club Taurino.

‘Represión contra las mujeres durante el franquismo’. Centro Cívico de Orkoien. 18.30 horas. Con Gemma Pierola Narvarte, doctora en Historia por la UPNA. ‘Actividades 8M’. Entrada libre.

Presentación del ‘Proyecto de catalogación, conservación y divulgación de los lepidópteros del entorno de Sangüesa/Zangoza’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.19 horas. Presenta: Tomás Latasa Asso, director del proyecto que cuenta con la colaboración de las Asociaciones Ardaska y Ongaiz-Ecologistas en acción así como de Flavio da Silva de la Asociación Fotográfica de Sangüesa-Zangoza (autor de las fotografías). El proyecto busca catalogar e identificar las mariposas diurnas más relevantes, una actividad de ciencia ciudadana abierta a la participación de todas las personas interesadas.

LITERATURA

‘Celia Paul: ¿para qué es este cuerpo?’. Civivox Condestable. 19 horas. Ciclo ‘Oh diosas amadas’. Autoras frente a sus iconos literarios’. Fascinante encuentro entre dos artistas plásticas, Paula Bonet y Celia Paul, cuyos universos artísticos convergen en muchos puntos y con brillantes incursiones en la narrativa, como ‘La anguila’ y ‘Autorretrato’ respectivamente. Será una ocasión única para conocer todo el alcance de fascinaciones que habitan en la obra de Celia Paul para Paula Bonet. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Presentación del libro ‘Nieva ceniza. Crónicas contra el olvido’. Librería Katakrak de Pamplona. 19 horas. Autor: Iván Benítez, fotoperiodista. Acompañado por su agente literaria, Goizeder Lamariano, y por su editora, María Oset, explicarán los motivos por los que han escogido representar y editar esta obra. El periodista y fotógrafo Iván Benítez explicará cuándo y cómo surge este libro y cuál es su motivación para viajar y realizar estas crónicas periodísticas en primera persona. Con algunas de las personas protagonistas de sus reportajes presentes en la sala, Benítez explicará a través de fotografías (que encabezan cada capítulo del libro) su experiencia periodística y personal en algunos de los destinos que aparecen; Sudán, Líbano, Honduras, Colombia, Siria o Ucrania.

Javier Horno presenta ‘Viaje de invierno’. Nuevo Casino Principal de Pamplona.19 horas. Presentación-recital: canto tenor (Javier Horno) y piano (Juan Urdániz). Los autores de la obra original son Wilhelm Müller (poesía) y Franz Schubert (música), ambos pertenecen al primer romanticismo. Este libro contiene textos adaptados para cantar las canciones de Schubert y Müller en lengua española. Está ilustrado con acuarelas de la pintora Arantza Horno. Está precedido de dos prólogos, del músico P. Javier Sagüés, S.J. y el psiquiatra Vicente Madoz.

MÚSICA

Bilbao Orkestra Sinfonikoa: 'Amor y devoción'. Baluarte. 19:30 horas. Joaquín Achúcarro, piano. Director invitado: Erik Nielsen. Organiza: Orquesta Sinfónica de Navarra. Toda una vida dedicada al piano, a la Música, su locura, recibimos con inmenso placer a Joaquín Achúcarro, que nos revela la lírica alegría de Grieg y su mágica luz del norte. La guía de Erik Nielsen nos introduce en el profundo y exuberante, religioso y solemne universo sinfónico de Bruckner, con sus largas e inspiradas melodías, vestidas de nostalgia. Entradas: 15 €/ 26 € /32 €. Baluarte Joven 12 € /21 € /26 € durante todo el periodo, 5 € /8 €/ 10 € desde 3 días antes de la función

Audición de alumnado de Violín de la profesora Laura Zudaire. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. (C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret).17 horas.

Audición de alumnado de Trompeta de la profesora Beatriz Díaz. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. (C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 19 horas.

111 años de Sabicas y disco de Jesús Carbonell. La Casa de Sabicas (c/Carmen nº 20 Pamplona. Con motivo del 111 aniversario del nacimiento del Maestro ‘Sabicas’, presentación de la campaña para la restauración de la tumba del Maestro. Participan el director de La Casa de Sabicas, Juan Muñoz, el director del Festival Flamenco On Fire, Arturo Fernández. Además, actuará el guitarrista Jesús Carbonell, que presentará su nuevo disco ‘Guitarra del Herrero’. El acto será conducido por el coordinador de Gaz Kaló, Ricardo Hernández.

‘Udaberriko Kontzertua/Concierto de Primavera-Hilarión Eslava Musika Eskola/Escuela de Música Hilarión Eslava. Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Agrupaciones Participantes: Agrupación de guitarras. Banda txiki. Combo txiki. Ensemble saxos. Big-band. Agrupaciones instrumentales. Entrada con invitación Las invitaciones se recogen en la Escuela de Música; si quedasen invitaciones, una hora antes en la Casa de Cultura el día del concierto.

‘¡Que bien suena Ansoáin!’-Antsoaingo Musika Eskola/Escuela de Música Ansoáin. Teatro Ansoáin. 17 h. La Big Band de la Escuela de Música nos descubrirá la magia del jazz y, además, las actuaciones de algunos Combos traerán música que seguro que conocéis. 18.30 h Disfrutaremos de música actual con varios Combos y también de la intervención de la agrupación de percusión de la Escuela de Música, que tiene una tremenda energía. Entrada libre hasta completar aforo.

Malmö 040. Zentral Pamplona. 20:30 horas. Malmö 040 es una banda de Barcelona compuesta por los jóvenes Carlos Framis, Víctor Rossy, Nacho Peguero, Gonzalo Saumell y Joan Isern. Tras dos años de conciertos por la ciudad, en 2017 septiembre de 2018 publicó su primer EP titulado ‘040”. Ahora ha sacado su primer álbum ‘Los Cobardes Viven Siempre’. Se les compara con el Canto del Loco, Hombres G, Morat… Hacen pop rock divertido, con estribillo y melodía pegadiza y ya tienen un público fiel que les sigue en esta gira que están ofreciendo por toda España. Entradas: anticipada: 15 € + gastos.

CINE

Cortometrajes de animación. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Filmoteca Navarra’. Entrada gratuita, previa retirada. ‘Time (L) Overs’. España, 2018. Dirección y guión: Álvaro Pinell. En un reloj de cuco, cuando la manecilla de las horas marca las doce, las dos figuras de madera de dos enamorados pueden encontrarse y bailar por unos segundos. Sin embargo, el enamorado piensa que no es suficiente e intenta cambiar su destino para poder pasar más tiempo con su amada. Pero jugar con el tiempo es una decisión que le traerá consecuencias. ‘¿Dónde está Heleny?’ España-Brasil, 2022. Dirección y guión: Esther Vital. La película aborda el asesinato de la activista Heleny Guariba, desaparecida en 1971 por la dictadura militar de Brasil, y su principal peculiaridad no es tanto que se haya realizado siguiendo la técnica del stop motion, sino que todos los personajes, decorados y demás elementos que aparecen en el filme han sido cosidos y bordados a mano por Vital. ‘Amanece la noche más larga’. España, 2022. Dirección y guión: Lorena Ares, Carlos F. de Vigo. Los 4 jinetes del Apocalipsis se reúnen para analizar el estado de la humanidad y discutir sus estrategias para el futuro. Una débil y moribunda Muerte recibe a sus compañeros con la intención de convencerles de torturar menos a los humanos, pero Hambre, Peste y Guerra sueñan con una humanidad atrapada en un mundo sin escapatoria.

CON NIÑOS

Cuentacuentos con kamishibai. Biblioteca Yamaguchi. 18 horas. Cuentacuentos con kamishibai en castellano. Narradora: Loli Francés. Para niñas/os a partir de 4 años. Inscripción en la web o recogida de invitaciones (máximo 2) en la biblioteca https://www.bibliotecaspublicas.es/pamplona-yamaguchi/Actividades/Agenda/Kamishibai.html Tf. 948264028. E-mail: bibliyam@cfnavarra.es

VARIOS

Taller de Recetas Inclusivas. Civivox Condestable. 10 horas. Espacio orientado a potenciar el desarrollo personal de los/las participantes en el área de la cocina con el fin de favorecer la participación ciudadana por medio de actividades inclusivas. En colaboración con Tasubinsa. Entradas: 3 euros, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es