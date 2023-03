Listado con todos los ganadores de los Óscar 2023

'Todo a la vez en todas partes', la locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se erigió como gran triunfadora en la 95.ª edición de los Premios Oscar al hacerse con siete de los once premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.

Lo hizo en una gala en la que Brendan Fraser ('La ballena') se llevó el premio al mejor actor y en la que algunas de las grandes favoritas como 'Almas en pena de Inisherin' (9 nominaciones), 'Elvis' (8 nominaciones) o 'Los Fabelman' (7 nominaciones) de Steven Spielberg fueron las grandes derrotadas y se fueron de vacío.

GANADORES

Mejor película de animación:

Ganadora: 'Pinocho de Guillermo del Toro'

Mejor actor de reparto:

Ganador: Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actriz de reparto:

Ganadora : Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película documental:

Ganadora: 'Navalny'

Mejor cortometraje de ficción:

Ganador: 'An Irish Goodbye'

Mejor fotografía:

Ganadora: 'Sin novedad en el frente'

Mejor maquillaje:

Ganador: 'The Whale'

Mejor vestuario:

Ganador: 'Black Panther: Wakanda Forever'

Mejor película internacional:

Ganadora: 'Sin novedad en el frente' (Edward Berger, Alemania)

Mejor cortometraje documental:

Ganador: 'The Elephant Whisperers'

Mejor cortometraje de animación:

Ganador: 'The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse'

Mejor diseño de producción:

Ganador: 'Sin novedad en el frente'

Mejor música:

Ganador: 'Sin novedad en el frente'

Mejores efectos especiales:

Ganadora: 'Avatar: el sentido del agua'

Mejor guion original:

Ganador: 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor guion adaptado:

Ganador: 'Ellas hablan'

Mejor sonido:

Ganador: 'Top Gun: Maverick'

Mejor canción:

Ganadora: 'RRR' - 'Naatu Naatu'

Mejor montaje:

Ganador: 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor dirección:

Ganador: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actor protagonista:

Ganador: Brendan Frase por 'La Ballena'

Mejor actriz protagonista:

Ganadora: Michel Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película:

Ganadora: 'Todo a la vez en todas partes'