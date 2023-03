Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Mujeres en conflictos sociales y políticos’. Civican. 18.30 h. Mesa redonda. Colombia: Marcela y Fayzuri. Ghana: Alicia y Gabriella. Guinea Bissau: Nené. Irán: Nasy. Perú: Ruth. República Saharaui: Lebteit. Ucrania: Tetiana. Modera: Ana Ibarra. Organizan FAIN, Amudisna y Fundación Caja Navarra.

De charla con Belén Arévalo. Polvorín de la Ciudadela. 12 h. Con motivo de la expo 'A-pariciones. Arquitecturas sobre papel' de la artista pamplonesa, encuentros con el público y con diferentes protagonistas. Hoy, con Romá Arranz. Entrada libre hasta completar el aforo

MÚSICA

Conferencia-concierto ‘Margarita de Navarra: reina humanista y escritora feminista’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 11.30 h. Conferencia a cargo de Pilar del Valle de Lersundi. La parte musical a cargo del grupo de voces femeninas Heptamerón de la Coral de Cámara de Navarra dirigida por David Guindano. Consistirá en música de tiempos de Margarita y tocará los distintos aspectos de su vida, desde el aspecto lúdico de la corte, el religioso, el amor y la despedida…. La reina (1942-1949) fue una destacada e influyente intelectual, diplomática, escritora y mecenas de su época que creó una singular atmósfera humanista en el Reino de Navarra. Promueve el Instituto Navarro de la Igualdad por el 8M. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Miren 'A partes'. Civivox Iturrama. 20 h. Concierto dentro del festival ‘Femkultur23’. Miren es una cantante donostiarra (1999), asentada en Barcelona, que pertenece a una generación que ha cogido el DIY ('Do It Yourself') por bandera. Su música coquetea con el lofi, el hip-hop y el pop creando un espacio muy íntimo y personal, donde sus oyentes pueden estar, pensar y dejarse llevar entre sus palabras y las imágenes que provoca. Entradas: 3 €, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Symphonic Rhapsody Queen. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Con cantantes internacionales y una potente y gran banda de rock, que interpretarán las canciones más grandes de la célebre banda inglesa, acompañados por una poderosa puesta en escena y un gran despliegue técnico visual para no dejar indiferente a nadie, componen el mayor tour que tendremos la oportunidad de vivir y disfrutar este año. Una combinación perfecta y atrayente que recorrerá los principales teatros y auditorios, donde el público entrará sin duda alguna en una nueva dimensión llena de magia, emociones y energía que nunca olvidará. Entradas: 48 y 40 €.

Black Friday. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 19.30 h. Entradas: anticipada 7 €.

Aidalai Tributo Mecano. Auditorio Barañáin. 20 h. El show más completo que te llevará a la década dorada de la música, rindiendo homenaje al que ha sido el mejor grupo de pop español de la historia, MECANO. Luces y música cuidada al detalle para que puedas revivir como lo hiciste en su momento, o disfrutarlo por primera vez si no pudiste hacerlo antes. El Show comienza con Aidalai Tributo MECANO. Entradas: 20 €.

Falete: ‘Desnudando el alma’. Casa de Cultura de Beriain. 19 h. ‘V Aniversario del Ciclo de Flamenco’. En este espectáculo hace un breve repaso a su trayectoria profesional acompañado al piano por Alejandro Cruz y los bailaores Álvaro “El Sarabia” y Fede Núñez.Una oportunidad para que el público disfrute de la obra musical en un entorno íntimo y acogedor. Una experiencia única para los amantes del flamenco y de la música en general. Entradas: 15 €.

La Ruina Show. Sala Totem, Villava. Sold Out.

Niña Coyote eta Chico Tornado + Thursday's Pussy Dogs. Peña La Bota Lizarra. 21:30 h Puertas. 22 h Inicio. Niña Coyote eta Chico Tornado lo forman Úrsula Strong (batería) y Koldo Soret (guitarra y voz) Donostiarras que se unieron en San Francisco a finales de 2011 para desarrollar este proyecto, creando un rock pesado y venenoso del desierto. Siendo sólo dos músicos y dos instrumentos, consiguen un sonido de banda en su directo. Desde el lanzamiento de su primer Lp (Niña Coyote eta Chico Tornado, 2013) no han parado, habiendo realizado numerosos conciertos que les han llevado desde México o Estados Unidos, Japón, Francia, Rusia, Argentina, Italia, Bélgica u Holanda a los más importantes festivales internacionales, llegando a tocar con bandas como Queen Of The Stone Age, Megadeath, Kiss, Bad Religion, The Prodigy… Thursday’s Pussy Dogs es un grupo de hard rock con tintes sureños y psicodélicos que ofrece un espectáculo contundente, enérgico y divertido con un sonido de guitarra afilada, un bajo potente y una puesta en escena con garra. Presentan en formato power trío unas canciones de contenido desvergonzado y muy cuidadas en cuanto a sonido, y con unos arreglos que consiguen marcar un carácter propio. Entradas: 10 € /12 €.

‘Música de banda con firma de mujer’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h.La Tafallesa quiere hacer un homenaje a todas aquellas mujeres compositoras que ponen su granito de arena en la música y que muchas veces se ven silenciadas en las programaciones. Entradas: 3 €.

Goma + Mala Vela. Sala Informal de Tafalla. 20:30 h. Entradas: anticipada 5 €, taquilla 8 €.

Chuchín Ibáñez. Bar Rte Los Chopos de Castejón. 16,30 h. Día de los Quintos.

Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz (Dúo Mariachi). Casino de Fitero. 20.30 h. Fiestas deSan Raimundo.

DANZA

Lamov Compañía de Danza: ‘El Lago’. Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19.30 h. Edad recomendada + 12 años. Un espectáculo de gran originalidad y superación física, plástica e interpretativa del cuerpo de bailarines de la prestigiosa compañía de danza LaMov. En ‘El Lago’, Víctor Jiménez revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la constante investigación y experimentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de luz, y esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace único el lenguaje transgresor de LaMov. Entradas: 12 €.

TEATRO

Alessandra García: ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Pieza escénica que funciona a modo de radiografía del ciudadano de barrio humilde. La mujer reflexiona sobre: la super producción textil, el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, los idiomas, el mote y el sector servicios. Pero, sobre todo, esta historia es risa y pensamiento. Entradas: general 11 €, anticipadas y personas desempleadas 9 €, carné joven 6 €.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Una ocasión idónea para sumergirse en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall.

‘Perséfone’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Con Iluna. En griego antiguo, Perséfone significa “la que lleva la muerte”. Es la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos. Perséfone llevaba una vida tranquila hasta que fue raptada por Hades y conducida al inframundo. Nuestra Perséfone, es Silvia. Una mujer que ha sufrido los abusos permanentes de su padre y el silencio de su madre. Silvia vive una vida aparentemente acomodada y feliz hasta que un día ocurre algo que dinamitará su vida, llevándola de nuevo al inframundo. Una bajada a los infiernos, un drama oscuro de violencia, abusos, justicia y venganza. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘Feminimpros’. Casa de Cultura de Huarte. 19 h. De Improviso. Un espectáculo de improvisación teatral que nace con el deseo de dar valor y visibilidad a la presencia de la mujer en escena y, más en concreto, en el teatro improvisado. Las improvisadoras, inspirándose en las propuestas del público presente, crean historias que surgen de las ideas, estímulos, inquietudes y deseos del público y de los suyos propios, y que dan lugar al espectáculo, diferente cada vez, cuya esencia brota de ese encuentro y tiempo compartido juntas. Las actrices de la compañía Sandra Aguerri, Irene Criado, Garazi San Martín y Teresa Sarriguren van a estar muy bien acompañadas de Ana Puerta (actriz e improvisadora de la compañía de teatro improvisado la Tetera, de Granada) y Marte (actriz y músico), quien pondrá su arte y música improvisando en esta velada. Entradas: 6 €.

Monólogo de Irantzu Varela: ‘Señoricidio’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Nuevo monólogo de Irantzu Varela, para soltar todo lo que se ha quedado al mordernos la lengua. Nos vamos a reír, porque estamos enfadadas y la risa es lo menos violento que se nos ocurre. De momento. Entradas: 4 €.

‘Ganar’. Centro de Artes Avenida, Cintruénigo. 11 h. Con Txalo. ‘Ciclo Monólocos’. Félix es un publicista con el que hablar sobre lo competitiva que es la vida y la sociedad. Muchas veces sacrificamos todo por tener éxito y quizás por el camino nos vamos olvidando de ser felices. «Lo importante es participar». Quien nos metió esa frase en la cabeza nos quiso hacer creer una gran mentira. La sociedad actual es competitiva, cruel y desconfiada: estamos dispuestos a aplastar al resto con tal de quedar por encima de los demás. Ganar o morir. Pero Félix no sabe lo que es eso. No ha ganado nada en toda su vida, nunca se ha sentido ganador… ha sido siempre un mediocre. Pero ha encontrado su zona de confort en ese estado que no lleva ni para atrás ni para adelante, constituyendo un decálogo con el que se justifica y da sentido a su patética existencia. En la carrera de la vida solo puede ganar una persona. La mediocridad es mayoría. Nuestra es la victoria. Pero esta noche Félix va a recoger un premio. Vamos a ganar. Nos han enseñado a perder pero, … ¿Sabemos ganar?’. Entradas: 12 €.

‘Vecinas Diversas, Vecinas Dispersas’. Salón del Centro, Berbinzana.18 h. Con Tdiferencia Daniel, Sofía y Beatriz viven en la misma comunidad y tienen algo en común: han sido etiquetados por una sociedad que necesita clasificar a las personas. Ellos son: el marica, la solterona amargada y la feminista de esta comunidad, que es el reflejo del mundo en el que viven. La suerte hará que el confinamiento, el buen tiempo, el balcón y la escalera se convierta en el nuevo campaña desde el que luchar contra sus opresores, que viven en el sexto y el tercero. Una trepidante comedia que nos hará reír mucho, enternecera más y comprender mejor que en a diferencia está la belleza. Entrada: gratuita para socias. No Socias: 3 €.

‘La curandera de libros’. Casa de Cultura de Larraga.18 h. Con Tdiferencia. La Curandera recorre el mundo entero reparando los libros ajados por el uso o por el paso del tiempo, ayudando a conservar las historias que hay en su interior. Nos contagiará su pasión por los libros, por los cuentos, por las tan diferentes y maravillosas culturas que ha descubierto por el mundo. Sus historias nos transmiten valores muy importantes para la convivencia y el crecimiento personal. Cuentos, anécdotas y vivencias que nos hablarán de igualdad y tolerancia, trabajando la inclusión, el respeto y la integración. Y no se irá sin asegurarse de que los niños y niñas presentes sepan la importancia de conservar bien los libros para que otras personas puedan disfrutarlos y aprender de ellos.

‘Good Sex Maritxu’. Casa de Cultura de Valtierra. 20 h. Con Ttipia. Se trata de un espectáculo de adultos a través de la adaptación de la obra “Good sex, Good day” de Yolanda García Serrano. La adaptación y la dirección de la obra vienen de la mano de Jose Cruz Gurrutxaga. Las tres protagonistas recrean en escena lo que les sucedió hace ya unos cuantos años y nos muestran la ‘primera vez’ de una de las tres, una primera vez un tanto tardía la verdad, y las repercusiones que esto tuvo en las otras dos (sus dos mejores amigas, dicho sea de paso). Y dado que ese día es especial, hay que buscar a la persona adecuada para iniciarse en las relaciones. Pero, claro, no siempre una elige al hombre que mejor les parece a las amigas. De ahí surgen los enredos y las reacciones inesperadas, sorprendentes y desternillantes que provocan que las tres hagan todo lo que sea por conseguir un buen orgasmo. Y todo esto visto desde la perspectiva del tiempo, desde el aquí y ahora, mostrándonos cómo eran y actuaban en aquella época y cómo son y actúan ahora. Un presente inevitablemente marcado por aquellos acontecimientos y en el que descubrirán que tal vez en el fondo no han cambiado tanto y que, como no puede ser de otro modo, la amistad está por encima de todo. En definitiva, humor y risas garantizados, con un tono picante pero lejos de lo grosero y lo ordinario. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘Las mujeres y yo’. Casa de Cultura de Viana. Sábado y domingo, 19 h. Grupo de Teatro Anea. Obra de Luis Tejedor. Dirección: Isa Garayoa. Cuenta la historia de Manolo, un hombre apocado, con problemas en el trabajo y con su novia. Un golpe de suerte hará que herede una enorme fortuna y todo cambiará en su vida, incluida su relación con las mujeres. Entradas: 5 €.

CINE

'Ocho grados', de Bo Burnham. Casa de la Juventud , Pamplona. 18 h . ‘#Cinetag’. Kayla, una niña de 13 años, tiene que lidiar con las inseguridades y terremotos del inicio de la adolescencia en la última semana de colegio, tras un año desastroso, antes de empezar el instituto. Entrada libre, hasta completar el aforo.

CON NIÑOS

'Blancanieves'. Civivox Mendillorri. 18.30 h. Títeres con La Chana. Teatro familiar. Esta 'relectura' del cuento clásico utiliza la técnica del teatro de objetos, en este caso lámparas y candelabros, que hacen las veces de títeres. Un espectáculo en verso apto no solo para la infancia sino también para todo tipo de público, que reinterpreta el cuento de hadas dotándolo de humor y poesía. Como es habitual en esta compañía, el humor, la mirada poética y el original uso de los objetos convertidos en personajes están presentes en este luminoso trabajo recomendado para toda la familia. La crítica especializada destaca la sencillez escénica, la calidad de los textos, la inteligencia en la puesta en escena, el minucioso trabajo con los objetos y la calidad interpretativa. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Teatro de títulos’. Civivox Ensanche. 11 h. Títeres-Txotxongiloak. Con Fernando Arregui, de Gus Marionetas. Para menores de 5 a 10 años.Sesión didáctica de introducción al teatro de títulos. Se mantendrán los principios básicos de reciclaje, se realizarán pruebas de títeres de distintas técnicas, aportados por la compañía, y se llevarán a cabo la construcción de un títere sencillo para su manejo y puesta en escena en un pequeño escenario. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

‘El cielo de Cloe’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.17 h. Infantil. Entradas: 6 €.

‘Deep Sky + Astronomía’. Planetario de Pamplona.18:30 h. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Espacio creativo. Sala 1 Civican. 18 a 20 h. Dirigido a público infantil y juvenil a partir de 6 a 11 años. Impartido por Ana Rosa Sánchez, espacio creativo. Taller donde indagar las peculiaridades de la performance a través de experiencias basadas en la acción con el cuerpo, el espacio y el tiempo para poder hacer una performance colectiva final.

‘Zuhaitzak landatzen zituen gizona’. Auditorio de Berriozar. 18 h. Con Teatro Gorakada. Esta es la maravillosa historia de Elzéard Bouffier, un pastor imaginario, aunque totalmente creíble, que durante muchos años se dedicó a plantar árboles en una extensa zona de Provenza y convirtió en una zona llena de vida y de verdor lo que antes era un erial desolado. Es la historia del encuentro de dos hombres en medio de una soledad indescriptible. Uno es un pastor que dedica su vida a reforestar el medio en el que vive para salvar la tierra. El otro es un joven que se está buscando a sí mismo, que descubre que la voluntad y la generosidad son las armas de la resiliencia. Todo contado desde el entendimiento de la naturaleza, la fuerza creativa del ser humano y el amor a los pequeños detalles. Entradas: 3 €.

‘Homenaje a los Payasos de la Tele’. Teatro Gaztambide, Tudela. 12:30 y 17:30 h. Promotor: Villa Javier. Los Gabytos traen de nuevo a los Payasos de la Tele para hacer que los niños del siglo XXI disfruten con la misma ilusión de sus padres. Los Gabytos pertenecen a la familia artística de los Aragón, hijos de Gaby, de los famosísimos ‘Payasos de la Tele’. Hacen un espectáculo tributo a los queridos payasos, cantando todas sus míticas canciones. Un evento familiar, musical con un humor muy blanco y amable, dirigido a familias y público infantil. Entradas: 10 €.

VARIOS

Visita guiada a la exposición 'Ordalías, juicio, ritos y costumbres en Navarra'. Civivox Mendillorri. 11.30 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra. En Navarra tenemos vestigios muy significativos de la celebración de torneos, justas y ordalías como modo de dirimir conflictos, apoyándose en el criterio del Juicio de Dios. Pero, si es importante reclamar justicia y exigir que se imparta, también lo es disfrutar de la subversión, aunque solo sea por un día, a través de un buen número de rituales y tradiciones de origen medieval como la del obispillo que, aunque puede ser la más conocida, no es la única. Entrada libre, inscripción previa tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Dirigido a público juvenil, a partir de 13 años interesado en el lenguaje de la programación.

Carrera Solidaria ‘Corremos por ellas’. Sarriguren Cp Joakin Lizarraga. 12 h. Para todos los públicos. Precio: 2 € (destinado a la asociación Navarra de Cáncer de Mama Saray).

Creación de un mural colectivo con Sonia Javierre y Ariane García. A la altura del campo de fútbol Ciudad de Tudela. 11 h. Organiza Plataforma 8M de Tudela.

Taller de introducción al grabado: ‘Arteando’. Amoxtli libros con arte, Urroz Villa. 12 h. Precio: 25 euros, material incluido. Necesaria inscripción previa en 652 263 704 o amotxi.librosconarte@gmail.com

FIESTAS

Fitero-Fiestas de San Raimundo 2023. 12 h. Trashumancia urbana en las calles Alfaro y Calatrava. 13 h. Pasacalles a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Fitero, la Escuela de Jotas de Fitero y los Gaiteros de Tudela por las calles Mayor y Lejalde. 16:15 h. Salida de la plaza de la Villa hacia la plaza de toros con la Banda de Música de Fitero, dirigida por Don Eugenio Irigaray, mulilleros y despeje. 17 h. En la plaza de toros Corrida Mixta con 2 toros de la ganadería San Pelayo (Salamanca) y 4 de la ganadería José Luis Pereda (Huelva) amenizada por la Banda de Música de Fitero, para Guillermo Hermoso de Mendoza, Esaú Fernández, Mario Sotos. Tras finalizar el festejo, encierro infantil en el paseo de San Raimundo. 19-23 h. en la carpa municipal ‘Benditos 90’s’. Organiza: Roscas Sound Fest. 00:00 h. Concierto del grupo Puro Relajo en la carpa municipal. Tras finalizar el acto, pasacalles con la Charanga Lialha hasta la carretera.