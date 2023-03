Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Hijas del hielo’. Civivox San Jorge. 19.30 h. Conferencia y proyección. Un viaje al Pirineo de la mano del fotógrafo de naturaleza, Iñaki Larrea. ‘Semana de Montaña y Aventura 2023’. Historia de aventuras, de autorrealización y de pasión por la vida de esos fascinantes compañeros de planeta que son los animales. Un relato en torno a cómo acercarse y fotografiar a los sarrios o rebecos (rupicapra pyrenaica) en los días más duros del invierno pirenaico. Inquieto y autodidacta, Iñaki Larrea es un apasionado de la naturaleza y las montañas. A través de la fotografía, muestra la belleza de nuestro medio natural, en una búsqueda constante de grandes experiencias. Algunas de sus fotografías han sido premiadas en diversos concursos internacionales. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Trastorno del sueño. Discusión y evaluación’. Casa de Cultura de Olite. 19 h. Impartida por Jesús Ezcurra. Olite-8M Día Internacional de las Mujeres-‘Por Mí Por Todas’.

LITERATURA

Presentación del álbum ilustrado ‘Frida eskahlofrío’. Librería Chundarata, Paulino Caballero 27, Pamplona. 11 h. Un álbum de la editorial Serendipia. sobre una brujita con ilustraciones de la pamplonesa Patri de Blas. La autora hará un taller posterior de ilustración con los peques que se acerquen. El taller es gratuito pero se agradece inscribirse con antelación.

Presentación del libro ‘Un intestino feliz’. Librería Troa, Avda. Sancho el Fuerte 24, Pamplona. 19 horas. Con la Dra. de la Puerta. Asistencia libre hasta completar aforo.

Cuentos para adultos con Inés Bengoa: ‘Cuando Sherezade habla, la vida baila’. Peña La Bota Lizarra. 19 h Puertas. 19:30 h Inicio de la actuación. 20:30 h Pintxo pote feminista."Cuando Sherezade habla, la vida baila" con Inés Bengoa Sherezade es la heroína de cuento por excelencia. De una manera muy sutil, y durante ‘Mil y una noches’, convence al rey para que no acabe con su vida. Se convierte así en símbolo del triunfo de la inteligencia sobre la violencia, de la palabra sobre la fuerza, de la escucha sobre la imposición. Gracias a sus historias no solo se salva a sí misma, sino que libera a todo un pueblo de la crueldad de un rey absoluto. Sherezade nos muestra el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria… Precio soci@: 3 €.

MÚSICA

Quattrocento Voce: ‘Ópera Prima’ Tour. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Cuatro cantantes líricos que fusionan la música de cámara con música pop… Quattrocento Voce es el crossover clásico valenciano formado por Vicent Romero, Héctor García, Josema Bustamante y Alberto Ballesta.Un cuarteto de tenores con una amplia trayectoria en el campo de la ópera que han decidido unirse para acercar al público el canto lírico a través de grandes éxitos de la música pop nacional e internacional. Aunque han sido apodados como “Il Divo españoles”, Quattrocento Voce vienen con esencia propia y un proyecto musical para avivar todos los sentidos. ‘Ópera Prima’ es su primer disco. E ntradas: 30 €.

Tercer cielo oscila entre parámetros más experimentales y otros más accesibles tanto en el ámbito vocal como musical, un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición a la creación. El cante de Rocío explora armonías, polifonías y disonancias, cohabitando con susurros, spoken word, balbuceos y expresiones agónicas. Una voz desplegada en mil voces que suena a veces limpia y otras filtrada y distorsionada por Bronquio. Con todo, Tercer cielo es un disco de flamenco. Encontramos estructuras rítmicas, líricas y melódicas de bulerías, rumba, pregón, seguiriyas, tangos, garrotín, milonga, debla, toná, soleá o verdiales. Estos palos son abordados desde diferentes estilos de la música electrónica, pues el álbum contiene reminiscencias de techno, UK garage, electro o break. Desde estos pilares se construye Tercer cielo, un espacio-tiempo mental y creativo. Entre pasado y porvenir, emoción y pensamiento, memoria y deseo, sueño y vigilia. Un paraíso en el umbral soñado colectivamente en el plano poético. Encontramos letras de autores y autoras contemporáneas como Carmen Camacho, Macky Chuca, Luis García Montero, Antonio Manuel o la propia Rocío Márquez, quien vuelve a firmar muchas de las letras. Profundizando en la escucha, hallaremos referencias poéticas a San Agustín, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno o el mismo Antonio Mairena. E ntradas: 18 y 20 €. ‘Tercer cielo’. M useo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Tercer cielo es el nuevo proyecto de la cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio. Excepcional baile dialéctico entre el flamenco y la electrónica, un lenguaje propio que trasciende compartimentos estancos para seguir ensanchando el flamenco del siglo XXI.ntradas: 18 y 20 €.

Festival de Música y Género ‘Purple Music-Musika Morea’. Conservatorio Superior de Navarra (CSMN), Pamplona. GUELBENZU. 16 h. Concierto-charla ‘Homenaje a Lola Higueras, arpista de la España de los años cuarenta’. Organiza: Aula de Arpa (Alicia Griffiths) Participa: Lola Higueras, Laura Celaya (musicóloga), Alicia Griffiths (arpa) y Lucía Mena (arpa). AUDITORIO REMACHA. 18:30 h. Concierto comentado en ‘Homenaje a Alicia de Larrocha’. Organiza: Aula de Piano (María Zisi). Participan: María Zisi, (piano), Íñigo Hernández (musicólogo egresado del CSMN).

Audición de alumnado de trompa del profesor Patxi Tardío. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya, c/ General Chinchilla 6, Pamplona, entrada por C/ Padre Moret). 17 h.

'Creación de canciones' con Miren. Civivox Condestable. 18 h. Laboratorio de creación musical dentro del festival ‘Femkultur23’. Actividades 8M. Miren nos enseñará las formas y técnicas que ha tenido a lo largo de su carrera para componer canciones. Primero en un garaje con su guitarra. Luego trabajando con bases de youtube y grabando en un estudio con diferentes productores. Y actualmente en su casa estudio. También la forma en que crea las letras, las rimas. Miren nos hablará de ella, de su trayectoria y realizará un taller práctico donde se podrá ver en directo las fases de la composición y el público podrá interactuar y quizás, componer una canción. Entrada libre, previa inscripción en tfno.l 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Recital y Danzas Medievales. Civivox Mendillorri. 19 h. Coro Gizonok. Dirigido por Imanol Erkizia, se interpretarán varios temas medievales, entre ellos 'Chançon d'amour del Rey Teobaldo IV', recogido por Higinio Anglés, y 'Ad morten festinamus', monodia del Llibre Vermell del Monasterio de Monserrat, uno de los manuscritos medievales más antiguos con contenido musical conservados. 19.30 h. Proyección 'Danzas de la muerte'. Interpretadas por el Grupo de Danzas Muthiko Alaiak. Las Danzas de la Muerte son un género iconográfico que se representaba en el final de la Edad Media y en siglos posteriores. En la localidad gerundense de Verges sigue representándose en Semana Santa, caso único en Europa. Su mensaje trata de hacernos pensar en la brevedad de la vida y en que la muerte nos llamará a todos sin excepción, sea cual sea nuestra condición social o edad, y sin hora prevista. Actividades del ciclo 'Teatro medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra'. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Raúl Vital. Geltoki Pamplona. 19 h. Ciclo ‘Sznatoki’. Concierto. Raúl Vital, cantante, guitarrista y compositor artajones ex miembro de Arizaldea y de varias bandas de versiones, presenta «Desvelos y contraindicaciones» su nuevo disco. El recital se planteará en formato acústico y Raúl estará acompañado de Misael Narros a la guitarra y coros. Durante el concierto Raúl Vital interpretará los nuevos temas incluidos en su último trabajo e incluirá también versiones. Entrada gratuita.

Enol. Rockollection bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Entradas: 17,70 €

Baizera! + Burutik + Etxekalte. Sala Totem, Villava. 20 h. Las bandas Baizera! y Burutik presentarán sus EPsy junto a ellos estarán también los amigos de Etxekalte. Entradas: 10 € + gastos.

The Cyborgs. Gaztetxe de Burlada (antigua Escuela de Soldadura). 22 h. Ciclo ‘Udaberri Blues” organiza la Asociación Burlada Blues Bar. Actuación de un potente dúo que sorprende y fascina a primera vista y que constituye una rara avis en la escena europea. En un momento en el que reina la imagen, dos perfectos desconocidos decidieron permanecer en el anonimato para llevar una máscara de soldador. Se hacen llamar UNO y CERO, como los símbolos del código binario. CYBORG 1 es el fundador del proyecto y toca el bajo y la batería al mismo tiempo, así como el teclado y extraños instrumentos de construcción propia. CYBORG 0 completa el cuadro con guitarras, voces e instrumentos de cuerda de origen no definido. Juntos producen un sonido crudo de blues con una empuje y boogie imparable. Predican una vuelta a la simplicidad del pasado en lugar del futuro destructivo al que nos dirigimos. Su música es la misma: simple pero eficaz. Se puede hacer con sólo dos hombres, aunque hay que poseer el talento de estos cyborgs. Es imposible resistirse a este electrofunkblues. The Cyborgs son instintivos, viscerales, excesivos, inquietos y sobre todo ¡explosivos! Han publicado 5 álbumes oficiales y muchos sencillos para varios sellos. No hacen falta más palabras para describir a este extraordinario dúo que sigue asombrando a público y crítica por su forma única e inconfundible de interpretar el Blues. Entrada gratuita.

Escuela de Música de Aoiz. Casa de Cultura de Aoiz. 17 h. Concierto General.

DANZA

‘Eclat, fragmento desprendido de un cuerpo que explota’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Con la coreógrafa y bailaora Adriana Bilbao. Llega a Noáin con su nuevo espectáculo, un particular recorrido que revela ciertos elementos icónicos de la moda femenina desde finales del siglo XIX y que plasma momentos de opresión, lucha, liberación, desenfado y pragmatismo, planteando la importancia de la moda en la construcción de personalidades y en las relaciones sociales. Entradas: 8 €.

TEATRO

‘Señoricidio’. Zentral Pamplona. 19.30 h. Monólogo con Irantzu Varela. Estrenamos nuevo monólogo de Irantzu para soltar todo lo que se ha quedado al mordernos la lengua. Nos vamos a reír, porque estamos enfadadas y la risa es lo menos violento que se nos ocurre. De momento. Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla 15 €.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. VIERNES Y SÁBADO.19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Una ocasión idónea para sumergirse en el trepidante mundo de los corrales de comedias, los mentideros, las tabernas y la Corte de Felipe IV. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall del centro.

‘Presas’. Centro Cívico de Orkoien. 20 h. Con El Bardo. ‘Actividades 8M’. Obra que transcurre en una cárcel de mujeres, en algún lugar del territorio español y a caballo entre los años 40 y 50. En ella, nueve mujeres malviven acusadas por diferentes motivos: robo, prostitución, adulterio, delito político… La cárcel está regentada por monjas. El Director de la prisión, el abogado de una de las reclusas, el médico, el sacerdote y el maestro de la cárcel completan esta historia que comienza con el ingreso de una de las reclusas a pocos días de la celebración del Jubileo de San Perpetuo, por el cual, cada diez años, el obispo concede el indulto a una de las presas. Autoría: Verónica Fernández, Ignacio del Moral. Dirección: Montse Zabalza. Entradas: 3 €.

‘Enmimismada’. Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (en Artica). 20 h. Con Lorena Arangoa. Monólogo de clown sin palabras, pero lleno de emociones, que cuenta la historia de una mujer atrapada en sus relaciones, incapaz de vivir sola, a la que un acontecimiento de la vida le hace enfrentarse a su propia soledad. Es una historia sobre la soledad, sobre el descubrimiento de un@ mism@, de sus sentimientos y de sus miedos. Una historia para reírnos de nosotr@s mism@s. Entradas: anticipada 7 €, taquilla 8 €.

‘Bocabeats Comedia’ + Sergio Arróspide. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Bocabeats arrasan con su nuevo show de comedia, con el que desatan la comedia con monólogos y canciones improvisadas. Ellos son Iván Pérez y Aitor Vidaurreta, Un sorprendente espectáculo de stand up comedy en el que con permiso de su psiquiatra, Sergio comparte su retraso madurativo y sus dudas respecto a lo que ha sido y lo que es como marido, padre y actor. Únicos en mezclar el monólogo con el Beatbox-Comedia, donde irán interpretando y parodiando todas las peticiones del público. Este dúo interpretará lo mismo una melodía de Rosalía, Nino Bravo, Michael Jackon o Camilo Sesto. Un poco de reggae, reggaetón, todo el tecno hecho verbalmente y con mucho humor. Entradas: anticipada 12 €, taquilla 15 €.

‘La Malpagá’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Con Producciones Maestras. Nos encontramos en L´Arcadia, un club de cabaré barcelonés, en los primeros días de la década de los 90. La alegría preolímpica y pre-expo de Sevilla se palpa en el ambiente. Nos aguarda una década que se atisba como prodigiosa y llena de esperanza económica. Hoy, 8 de enero de 1990, estamos esperando a la vedette Clara in the Dark, para el estreno de su nuevo show, “La Malpagá”. “La Malpagá” es un espectáculo de variedades destinado al público adulto al más puro estilo de revista, en el que el pasado menos colorido de España se mezcla con la esperanza de un futuro mejor. Entradas: 8 €. Habrá dos actividades de mediación de asistencia libre en torno a la obra. Por una parte a las 19:45 h. tendrá lugar un Preámbulo en el que la directora de la obra Ana Maestrojuan va a contextualizar la obra, la temática, las fuentes de información utilizadas en el proceso creativo, etc. Al finalizar la representación habrá un Encuentro con el Público para aquellos espectadores que deseen preguntar o comentar la obra con la compañía.

‘Nos tocó la lotería’. Casa de Cultura de Peralta. 20 h. Entrada gratuita.

Monólogo con Jesús Ángel Arriet. Casa de Cultura de Villafranca.17:30 h. Semana Cultural de ASMUVI.

CINE

‘Diario para mis padres’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. Ciclo ‘El cine de Márta Mészáros’. Hungría, 1990. Presentación a cargo de Vanina Vázquez. Octubre de 1956. Juli no puede volver a Hungría desde Moscú porque las fronteras están cerradas. Los soviéticos han invadido Budapest y depuesto al primer ministro Imre Nagy. János participa activamente en estos eventos. Cuando por fin Juli puede regresar, intenta inmortalizar todo lo que está ocurriendo. Escapa con János a Austria porque temen por su vida, pero finalmente decide volver y es brutalmente ejecutado en la horca. Presentación a cargo de Vanina Vázquez. Entradas: 3 €.

'La estrategia del caracol', de Sergio Cabrera. Biblioteca Milagrosa. 17 h. Club de cine. Proyección. Los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá luchan para evitar el derribo de la casa donde viven, que es propiedad de un millonario sin escrúpulos. Aunque su lucha contra la especulación y la corrupción parece perdida de antemano, ponen en práctica una estrategia original ideada por don Jacinto, un viejo anarquista español. Inscripción previa en la a biblioteca, en el 948 24 54 60 y en biblimil@navarra.es

CON NIÑOS

‘El viernes… TBO’. Sala 1 Civican. 18 h. Club de lectura infantil especializado en cómic. A partir de 9 años. Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Cuentacuentos ‘Mujeres en la Ciencia’. Biblioteca de Berriozar. 18 h. A partir de 6 años. En castellano, de la mano de Ventura Ruiz.

Sesión de Cuentos + Emoción. Biblioteca de Cintruénigo.17 h. Con Tdiferencia.

MUSEOS

Museo del Carlismo de Estella-Lizarra y Día Internacional de la Mujer/Emakumeen Nazioarteko Eguna: 10 h Presentación del proyecto ‘Itinerario Mujeres y Carlismo’. Una nueva propuesta de visita guiada a la exposición permanente del museo en la que, a través de videos descargables, el visitante podrá conocer el destacado papel que han desempeñado las mujeres en la historia del carlismo.10:30 h Visita guiada presencial ‘Mujeres y carlismo’ a cargo de Silvia Lizarraga Pérez de Zabalza, responsable del Centro de Documentación del Museo del Carlismo. 19 h. Conferencia ‘Los significados de la feminidad en la primera Guerra Carlista’ impartida por Bakarne Altonaga, doctora en historia por la Universidad del País Vasco. Todos los actos son de acceso libre y gratuito. Aforo máximo 25 personas Reserva previa: 948 55 21 11.

VARIOS

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

‘Burlada mira, Burlata begian’. Programa de la Asociación Fotográfica Desenfoque. Cuatro exposiciones simultáneas en la calle. Del 10 de marzo al 3 de abril: ‘Vecinos’, ‘Fotografía de calle’, ‘Naturaleza urbana’ y ‘Un comercio de película’. Photocall en la Plaza de las Eras.

Fitero-Fiestas de San Raimundo 2023. 17 h. Cohete, seguido de pasacalles de la Charanga Stropizio hasta la calle Mayor. 18 h. Encierro de la ganadería Macua, de Larraga. A continuación, vaquillas en la plaza de toros, amenizadas por la Charanga Stropizio. Tras finalizar el festejo, encierro infantil en el paseo de San Raimundo. 19-03:00 h. En la carpa municipal ‘The Perreo Edition’. Organiza: Roscas Sound Fest.