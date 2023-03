La escuela de actores Teatrolari celebra puertas abiertas este sábado

Palacio Navarro-Tafalla del Casco Viejo de Teatrolari celebrará este sábado una jornada de puertas abiertas, de 10.00 a 13.30 horas, para presentar su programa educativo en artes escénicas. “Quienes se acerquen podrán conocer nuestros espacios y llevarse de primera mano cómo es la experiencia de los estudiantes que están actualmente en la escuela”, comenta Javier Álvaro, director de Teatrolari. Ubicada en el edificio deldel Casco Viejo de Pamplona , la escuela de actorescelebrará este sábado una jornada de puertas abiertas, de 10.00 a 13.30 horas, para presentar su programa educativo en artes escénicas. “Quienes se acerquen podrán conocer nuestros espacios y llevarse de primera mano cómo es la experiencia de los estudiantes que están actualmente en la escuela”, comenta Javier Álvaro, director de Teatrolari.

“Los objetivos con los que nace esta formación son los de atraer y retener talento en Navarra. Queremos ofrecer una formación de calidad para que la gente no tenga que buscarla fuera de nuestra comunidad, y para que el talento que existe fuera también pueda venir. Además, en el caso de Navarra, cada vez tenemos más alumnos en los Bachilleratos de Artes Escénicos”, destaca Álvaro antes de detallar las principales líneas del proyecto pedagógico de Teatrolari, que oferta una formación equivalente a Grado universitario en artes escénicas.

El programa, que se divide en cuatro cursos, ofrece 4.000 horas de formación que combinan técnica, práctica y encuentros con profesionales en activo, como la directora de casting Ane Molina, quien ha trabajado para series como 'Vampire Accademy' y recientemente visitó la escuela.

Doblaje, circo y acrobacia, expresión corporal, danza, canto, cámara o marketing y publicidad son algunas de las asignaturas que se imparten para formar a los futuros intérpretes de una manera “multidisciplinar”. Actualmente, la escuela cuenta con un equipo de 10 profesores.

La alsasuarra Naiara Bergez Palomo, de 19 años, es una de las alumnas que forman parte de la segunda promoción de Teatrolari. Tras estudiar Bachillerato de Artes Escénicas en el IES Plaza de la Cruz, cursó 1º de la ESAD en Asturias, pero decidió abandonar. “La formación era bastante teórica, y yo quería una técnica que me ayudase a desarrollarme como actriz. No quería aprenderme un texto de memoria, sino trabajar de manera física”, cuenta.

Decidió volver a Pamplona y se matriculó en Teatrolari. “Aquí siguen la metodología de Jorge Eines (catedrático de interpretación), que consiste en soltar el cuerpo para que la mente no piense. Aprendemos a jugar como si fuéramos niños otra vez”, explica sobre esta técnica.

“También hemos practicado cómo prepararnos para un casting. Era una de las cosas que más me interesaban. Si no recibes esa formación previa, vas al casting a ciegas”. Sobre sus planes de futuro, Naiara Bergez desea entrar en una agencia de representación de actores. “Me gustaría actuar tanto en cine como en teatro, y también me gusta el trabajo detrás de la cámara. Me encantaría ser una actriz multidisciplinar”.

El proyecto Teatrolari se remonta a hace ocho años. La calle Jarauta albergó la primera sede de la escuela, que después se trasladó a la Rochapea, donde continúa en activo una segunda sede, que abrió en 2018 en el Paseo de los Enamorados.