Marta Borruel ahonda en el drama sicológico de los personajes en 'Aura Negra'

La periodista y escritora Marta Borruel presenta su tercera novela 'Aura Negra' que, basada en la relación entre una abuela y su nieta en un pueblo de montaña, ahonda en el drama sicológico de los personajes.

Dos años después de la presentación de su segunda novela, Marta Borruel regresa con 'Aura negra', un thriller rural que promete atrapar tanto como la historia de sus dos protagonistas.

Marta Borruel ha publicado 'Tú no tienes la culpa' y '¡Que paren la rotativa!', ambas con Ediciones Eunate, y en esta novela vuelve a profundizar en los secretos no revelados y en la profundidad psicológica.

"Es una novela negra, pero también tiene mucho drama sicológico, tiene mucha importancia la propia intriga de los personajes, lo que no sabemos de ellos. En las novelas negras tradicionales tiene mucha más importancia la acción, aquí lo que pretendo es profundizar mucho en la psicología de los personajes", señala la autora en declaraciones a EFE.

Es un aspecto que interesa mucho a Borruel: "Me interesa mucho lo que pasa, pero me interesa saber por qué pasa. Qué lleva a una persona a planear durante toda una vida una venganza o sucesos del pasado que dejan un trauma, lo que va configurando todas las acciones me interesa muchísimo".

En un remoto pueblo de montaña aparece de repente una extraña joven. Es la nieta de Delia, una anciana algo esquiva que apenas tiene relación con sus vecinos y que, además, se niega a recibirla. Esto desata los rumores y la inquina de los habitantes del lugar, que sospechan que la chica esconde algo turbio.

En una espiral creciente de tensión, agravada por dos asesinatos, la joven se convertirá en el foco del odio y las murmuraciones de un pueblo que, como ella, tiene un pasado enterrado que amenaza con salir a la superficie en cualquier momento.

"No está inspirado en ningún pueblo concreto, pero podría ser cualquier pueblo de los que todos conocemos, de difícil acceso, pequeño, donde se pasan inviernos muy fríos y aislados. Eso hace que sea una comunidad cerrada en la que las personas conviven y tienen sus secretos y sus culpas. El pueblo en sí también actúa como un personaje más. Con los personajes pasa lo mismo, son un crisol de muchas personas que todos podemos conocer", declara la autora.

"No es muy habitual que las abuelas no quieran ver a sus nietas ni que una nieta no haya visitado nunca a su abuela", analiza.

La autora ha presentado su obra en Pamplona donde ha tenido gran acogida: "Estoy encantada porque la gente espera la novela y la acoge con ganas. Espero que guste y que la disfruten. El tema es duro y es posible que el lector haya momentos en los que sufra, pero se trata de eso de hacer reflexionar y acompañar a las protagonistas".

En marzo visitará Tudela (23 de marzo, Casa del Almirante) y Barcelona (25 de marzo, Llibreria Documenta). En abril protagonizará el Club de lectura de Diario de Navarra (18 de abril) y se acercará también a la Biblioteca de Ayegui (21 de abril). En mayo será el turno de Zaragoza y Madrid.

A partir de ahora, Borruel seguirá escribiendo novela: "Siempre me ha gustado escribir y ahora estoy muy interesada en la novela. Estoy empezando a escribir los primeros capítulos de la cuarta novela. En el proceso creativo que sigo, hasta que no tengo toda la historia escrita en mi cabeza no me pongo a volcarla en papel, pero creo que ya tengo la idea".