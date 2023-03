Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Fotógrafas navarras’. Civivox Condestable. 10 h. Conferencia organizada por la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra con motivo de la celebración del 8M-Día de las Mujeres y para dar visibilidad al trabajo de mujeres fotógrafas. El acto estará protagonizado por cuatro fotógrafas navarras que sobresalen en distintos campos de la fotografía: Ainhoa Resano, María José Gurbindo, M Van Koekje y Villar López. Será presentado y moderado por Raquel Blanco Espiga, vicepresidenta de la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra. Entrada libre.

De charla con Belén Arévalo. Polvorín de la Ciudadela. 12 h. Con motivo de la exposición ‘A-pariciones. Arquitecturas sobre papel’ de la artista pamplonesa Belén Arévalo. Hoy participará el pintor Koldo Sebastián.Entrada libre hasta completar el aforo.

Charla-Taller: ‘Hablemos de Gordofobia’. Centro Cívico de Orkoien. 11 a 13 h. Con Magdalena Piñeyro, cofundadora de la plataforma digital ‘Stop Gordofobia’. Actividades 8M-Día Internacional de las Mujeres. Organiza: Servicio de Igualdad. Entrada libre. Servicio conciliación (con reserva previa).

LITERATURA

Poetry Slam Feminista ‘Nosotras contamos/Asku dugu esateko’. Bar Sauva Taberna.19 h. San Juan-’8M-Día Internacional de las Mujeres.

Taller de poesía ‘El sueño y la derrota I: Federico García Lorca y Luis Cernuda’. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra 12 h. Dirigido por la filóloga Iratxe Azcona. Entrada libre.

MÚSICA

Misa con Canto Gregoriano. lglesia de las Agustinas Recoletas de Pamplona. 19 h. Organizada por el Centro Jacobeo Betania en Camino, de la Delegación Diocesana para el Camino de Santiago. Cantará la Schola Gregoriana Gaudeamus los cantos litúrgicos propios del Domingo II de Cuaresma, dirigida por Raúl del Toro. Se facilitará a los asistentes la traducción de los textos.

‘El Guardaespaldas, El Musical’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 y 21:30 h Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos… Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como “Queen of the night”, “So emotional”, “I wanna dance with somebody”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have nothing” y la icónica “I will always love you”, Ven al teatro y vívelas como nunca antes. Entradas: 55, 45 y 35 €.

El Consorcio: 'Toda una vida'. Baluarte. 20 h. ¡Vuelve El Consorcio! Formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. Es la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. Tómame o déjame, El vendedor, La otra España, Qué pasará mañana, Secretaria, Quién te cantará, Desde que tú te has ido, Amor de hombre, Dónde estás corazón, Le llamaban loca... marcan su extensa e intensa trayectoria con más de cinco décadas de historia de la música española y un Grammy Latino en 2016. Un premio de honor avala la brillante carrera durante Toda Una Vida de El Consorcio. En el concierto que ofrecerá el grupo en la Sala Principal de Baluarte, el público podrá disfrutar de una selección de sus 50 mejores éxitos. Entradas: 30 y 35 €.

Sugarcrush + Mil Córdobas. Txintxarri Club de Pamplona. 20:30 h. Concierto de los manchegos presentando su nuevo single ‘María José’. Sugarcrush son Kike (batería), Carlos (bajo) y Juanjo (voz y guitarra). El nuevo single de Sugarcrush nos hará recordar una de las frases más célebres de la historia de la TV en España: "¿Quien me pone la pierna encima para que no levante cabeza?", el lamento de Jorge tras la expulsión de María José se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de TVE y Gran Hermano. ‘María José’ es una canción de amor, o mejor dicho una historia de amor que conmocionó a todo un país a principios de este siglo. Con un estilo pop rock, Sugarcrush lanza su primer single del año, que promete ser uno de los más escuchados… Afterparty a cargo de Dj Moderno.

Banda de Música de Burlada: ‘Música se escribe con ‘M’ de mujer’. Casa de Cultura de Navarra. 19.30 h. Con motivo del 8M-Día Internacional de la Mujer. La Banda de Música Cultural de Burlada ofrecerá un concierto en torno a mujeres con una relación especial con la música. Un recorrido, donde descubrir obras de mujeres compositoras, piezas musicales con nombre de mujer o composiciones rindiendo homenaje a las mujeres. Para ello, cada obra del programa será precedida de una explicación que permita entender su vínculo con este homenaje a la mujer. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sr. Lemur. Rockoletton bar, c/Olite 12, Pamplona. 21 h. Entrada gratuita.

Tropa do Carallo + Dinamita + Muga Zero. Sala Totem, Villava.Apertura: 19 h. Tropa do Carallo es la nueva banda de Evaristo Páramos, que el líder de formaciones míticas como La Polla Records y Gatillazo ha montado junto a Abel Murua al bajo, Tripi a la batería y Alberto Salgado a la guitarra. En 2021 publicaron su álbum de presentación ‘Qué Hostias Andáis!’ compuesto por 18 canciones marcadas por el punk rock. Entradas: anticipada 15 € + gastos.

Cuatro Madres + A Deshoras. Sala Informal de Tafalla. 20:30 h. Cuatro Madres presentará su segundo disco, 'La rebelión de los utópicos'. Calentará motores la banda A Deshoras .Entradas: 6 € en www.salainformal.com

Mikel Andueza Cuarteto: ‘UMAMA’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Cuarteto de Jazz & Coros. Juantxo Zeberio Jazz Trío, Piano, arreglos y dirección musical y Mikel Andueza Saxos con la participación de la Coral Ereintza de Estella dirigida por Ramón Ayerra y Coral Camino de Santiago de Ayegui, dirigida por Jose Mari Chasco. ‘UMAMA’ es un proyecto en el que se combinan el jazz y la música coral de forma efectiva y novedosa… Entradas: 5 €.

Mariachis con Los Tenampas: ‘Lo vivido’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20 h.El grupo mariachi Los Tenampas presenta su nuevo trabajo “LO VIVIDO” y con ello el espectáculo: “LO VIVIDO de Los Tenampas y Los Grandes Éxitos Mexicanos”. Un cd en el que podrás escuchar unas canciones con estilo mexicano jamás oídas. A ello también se le suman los grandes éxitos mexicanos, acompañados de una puesta en escena sin igual. Podrás disfrutar y cantar junto al mejor mariachi de la península. Los Tenampas vendrán acompañados del ballet mexicano “Las perlas del norte”. Todo un show apto para todos los públicos. Entradas: 30 €/ 35 €.

Chuchín Ibáñez. Bar Jubila2, Lodosa. 22.30 h. Cena con espectáculo. Entrada libre al concierto.

TEATRO

‘Trabajos de interior’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con Behibi's Teatro Antzerkia. “Circuitos y recorridos por tu mundo interior. Pero interior interior, ¡eh!, el de dentro." Una mujer nihilista militante, se pone como tarea conocer su interior. Aunque sabe que lo esencial no va a estar de moda, sigue sin pausa buscando otros caminos. Tomando el tedio existencial como motor de búsqueda, se propone explorar a tope el ejercicio primordial de vivir… ‘Actividades 8-MARZO’. Entradas: general 11 €, anticipadas y en paro 9 €. Carnet joven 6 €.

‘Gallinero de comedias’. IES Navarro Villoslada, Pamplona. 19:30 h. A cargo del Taller de Teatro Navarro Villoslada. Escrita y dirigida por Ana Artajo y Ion Martinkorena, esta obra convierte a algunas de las figuras más relevantes del panorama teatral del Siglo de Oro en protagonistas de una loca y macarra comedia. Entrada gratuita, con adquisición anticipada: en Conserjería o bien la misma tarde de la función a las 18.30 en el hall del centro.

‘By ò Bu’. Auditorio de Berriozar. 19 h. Con Yarleku Teatro. Dos personajes separados por un muro habitan sus múltiples soledades. Bu, lleva mil años en el mismo lugar. By, mil años caminando sin descanso. ¿Cómo atraviesan los días? ¿Qué esperanza sostiene su existir? ¿Qué sucedería si se encontraran? Trapecios, historias circulares y situaciones extravagantes componen el universo de By ó Bu. Entradas: 3 €.

‘Ovolucionando’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Kancaneo Teatro. Hormona Luterizante ha decidido seleccionar dos folículas para madurarlas hasta transformarlas en Óvulas. Abandonarán el ovario izquierdo y al resto de folículas para comenzar su viaje hacia el útero. Llevan 37 años esperando este momento y, por fin, ha llegado. Nuestras dos folículas nos invitan a instalarnos con ellas en el útero a la espera de ser expulsadas, cerrando así el ciclo y dando comienzo al siguiente. ‘Ovolucionando’ nos muestra, desde el humor, la sencillez y la organicidad de los orígenes de la naturaleza cíclica, para mostrarnos la vida, lo hermoso del ciclo menstrual y de todas sus fases. Entradas: 6 €.

‘Abandónate mucho’. Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía.19 h. Con Las XL. Espectáculo músico teatral que deconstruye el mito del amor romántico. Nos descubrimos como seductoras compulsivas, princesas al estilo Walt Disney, copleras sufridoras, yonquis del amor, punkis destructivas, fundamentalistas espirituales… Somos todas y ninguna.Desde la comprensión de la incomprensión.¡¡Amor sin fín!! Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘FutbolisTOK’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo.20 h. Monólogo con Zuhaitz Gurrutxaga (Elgoibar, Guipúzcoa 1980). Exfutbolista profesional y monologuista español que cuenta con un largo recorrido. Además de traer a colación sus vivencias y anécdotas más relevantes de aquel periodo, así como algunos de los pasajes de su primer trabajo 'Confidencias de un Futbolisto', el futbolista hablará por primera vez ante el público de la enfermedad que sufrió en primera persona desde que se convirtió en futbolista de primer nivel: el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). Eso sí, nunca perdiendo el tono humorístico y con la intención de demostrar que la mejor forma de relativizar los problemas es reírse de uno mismo. Entradas:12 €.

'Desmontando a Shakespeare'. Casa de Cultura de Villafranca. 20 h. Grupo de Teatro Candilejas. Entradas 4 €.

Cena + Actuación Lorena Arangoa. Iratxo, Irurtzun. 21:30 h. Tickets: 25 €. ’XXX. Jardunaldiak/XXX Jornadas de la Mujer’.

‘Con fajas y a lo loco’. Casa de Cultura de Los Arcos.12 h. Con Tdiferencia. Comedia de mujeres, de madres y de hijas, de encuentros, desencuentros, igualdades, desigualdades y, sobre todo, de mucho humor. Dos mujeres que cuchichean y ríen en la azotea un after hour, coinciden con una de sus hijas. La sorpresa y la indignación dan paso a las risas y as confidencias. Así, dos mujeres embutidas en fajas, luciendo minifalda con estampado print y tacones interminables comienza una de las noches más locas y divertidas de sus vidas.

CINE

‘Black Is Beltza II: Ainhoa’. Centro Cultural Sarasate de Castejón.19 h. Cine en Euskera /Zinema Euskaraz. Subtitulada en castellano. Organiza Laubide Kultur Taldea. Entrada gratuita.

CON NIÑOS

‘Érase una vez un árbol’. Civivox Milagrosa 12 h y Civivox Ensanche 18 h. Títeres-Txotxongiloak. Titiricuentos. Con Manuel Aliaga, de Colectivo Humo. Para público infantil mayor de 4 años. Esta sesión está protagonizada por los árboles, siempre ligados a la cultura literaria. Las leyendas, mitos y relatos sobre árboles han proliferado en todo tiempo y lugar. El relato fundacional griego ‘El olivo’, el cuento popular ‘La hoya de miel dentro del roble’ o el de origen africano ‘El árbol inverso’ son claros ejemplos. Los narraremos con la ayuda de nuestros teatrillos de papel, títeres planos y dibujos en directo. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Experiencia: ‘Cuentos Cantados’. Sala 4 Civican. 11 h. Dirigido a bebés entre 24 y 36 meses acompañados de un adulto. Impartido por Isabel Laranjeira, musicoterapeuta. El cuento cantado es un recurso de aprendizaje muy efectivo para los bebés. Ayuda a fijar la atención y genera un aprendizaje ágil y divertido. También ayuda a desarrollar el gusto por la música y la lectura. Gratuito

‘López, explorador de otros mundos + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Non dago eguzkilorea?’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. En euskera. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18:30 h. A partir de 7 años. Entradas: 6 €.

VARIOS

Ekomercado-III Aniversario y Día de la Tostada Ecológica. Geltoki Pamplona (andenes antigua estación de autobuses). Con 17 productores y productoras de productos ecológicos. Horario: 10 a 14 h. Además, a las 11:30 h presentación de aceites y panes ecológicos de Navarra. Para esta actividad es necesaria previa inscripción en cpaen@cpaen.org Y de 11 a 14 h, degustación de tostadas gratuita.

‘Pamplona Stock’. Hasta el 4 de marzo, en los comercios locales, que podrán sacar género a la puerta si lo desean. Campaña organizada por Ayuntamiento y Asociaciones de Comerciantes. Ver listado comercios participantes: https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-comercio-local-celebra-del-2-al-4-de-marzo-pamplona-stock-con-la-posibilidad

Feria Internacional de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico de Pamplona. Centro Comercial Itaroa de Huarte. Del 3 al 5 de marzo. Coleccionistas-expositores especializados en todo tipo de estilos y materiales (cd, dvds, el vinilo que vuelve a estar de moda, posters, camisetas, merchandising, etc.). Además, se puede cambiar y vender material…Horario: viernes y sábado de 10 a 22 h. Domingo de 12 a 21 h. Entrada gratuita.

Visita guiada a la exposición ‘Ordalías, juicio, ritos y costumbres en Navarra’. Civivox Mendillorri. 11.30 h. Ciclo ‘Teatro Medieval: rito, drama y solemnidad. Su huella en Navarra’. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

VII Iruña Open 2023-Competición de Cubo de Rubik en diferentes modalidades. Casa de la Juventud, Pamplona. Sábado y domingo, 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Campeonato oficial de Cubos de Rubik regulado mediante la Asociación Mundial del Cubo (WCA) y que cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Speedcubing (AES). Se competirá en 8 de las 17 categorías oficiales: 3x3, 2x2, 4x4, 3x3 a una mano, Skewb, Pyraminx, Square-1 y 3x3 a ciegas. Entrada libre para el público

Club de programación: ‘El club de Ada’. Sala 2 Civican. 17:30 a 19 h. Coordinado por Guillermo Arana, programador. Para público juvenil, a partir de 13 años.

VII Día de la Tierra-Concierto ‘Historias de nuestra gente. Civivox Condestable. 18 h. Organiza la Federación de Casas Regionales de Navarra. Presenta y coordina: Jaime Valdeolmillos. Actúan: Grupo de gaitas Alborada, Grupo Añoranzas de la Casa de Castilla y León y Grupo Folk Celemín. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Visitas guiadas a la colección permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 16:30 y 17:30 h ambas en castellano. Aforo máximo 25 personas/visita Reserva previa en 948 55 21 11.