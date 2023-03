Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

DÍA MUJER

Actividades con motivo del 8M-Día Internacional de la Mujer:

Presentación del libro ‘Siete cajas’, de Maider Goñi Suberviola. Biblioteca San Francisco, 18.30 horas. Rita, tras un pasado marcado por la relación con su madre, vive una vida de confort perfectamente diseñada por su marido Bruno, un ejecutivo de éxito que practica una doble moral. El inconformismo de Rita le hará confesar que está enamorada de otro hombre en el lugar menos oportuno. Una confesión que truncará su vida cuando Bruno se lleve a sus hijos. Presentación dentro de los actos programados con motivo del Día de las Mujeres. Inscripciones en la propia biblioteca, en el teléfono 948 210 524 o en biblisfr@navarra.es

Presentación del libro ‘Ni casadas, ni sepultadas. Las viudas: una historia de resistencia femenina’. CNT Iruñea-Biblioteca Anarquista Mª Luz Lozano c/Eslava 11, Iruñea. 18 horas. Charla/presentación. Su autora, Amaia Nausia Pimoulier, doctora en historia, nos hará partícipe de su investigación sobre las viudas. Estas han sido, para una sociedad dominada por los hombres, figuras poderosas que causaban pavor. Que a pesar de la soledad y de la marginación a las que se vieron abocadas, un gran número resistirán y conseguirán enfrentarse con éxito al eterno dilema “o casada o sepultada”, en un ejercicio de insumisión sin precedentes.

Pamplona-San Juan-‘La consagración de la primavera’. Golem Baiona.19 horas. Cinefórum. Entradas: 3,5 €.

‘Hablemos de gordofobia’. Ostoki Lokala-Local Ostoki (Cívico), Ansoáin. 19 horas. Con Magdalena Piñeyro. Esta actividad pone sobre la mesa una de las discriminaciones más normalizadas y silenciadas en nuestras sociedades actuales: la gordofobia. ‘8M-Día Mujeres’.

Cineforum Día de la Mujer: ‘Pago Justo’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, en Mutilva. 18.30 horas. En 1968, casi 200 costureras de la planta Ford de Dagenham, en Londres, organizaron una huelga para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. Lideradas por Rita acaban consiguiendo la aprobación de la Equal Pay Act. Coloquio posterior moderado por María Castejón. Entradas: 2,5 €.

‘Simone, la mujer del siglo’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 18 y 20:15 horas. Ciclo ‘Cine y Mujeres’. El retrato épico e íntimo de una mujer con un recorrido vital fuera de lo común, superviviente de Auschwitz, feminista y presidenta del primer Parlamento Europeo electo. Entradas: 4,50 €.

‘Kristalezko begi bat’. Pikuxar, Irurtzun. 19 horas. Tertulia Literaria en euskara. Con la escritora Miren Agur Meabe. Colabora Aizpea + Pikuxar. ’XXX. Jardunaldiak/XXX Jornadas de la Mujer’.

Barásoain-Día Internacional de la Mujer-Somos diversas, ahora libres/Ainitzak gara, orain askeak’. S.C.D.R. Valdorba. 19:30 h. Quatuor Europa: Cristian Ifrim-I Violín. Anna Radomska-II Violín. Carolina Urritz-Viola. David Johnstone-Cello. Inauguración Exposición Artística Colectiva ‘Mujeres en el Arte/Emakumen Artean’. Montse Borda-Mayer Mayer. Beatriz García-Angela Laurenz. Mónica Aranda-Irati Aizpurua. Mireia Martín-Momo. Lectura de poesías entre piezas musicales y rodeadas de obras artísticas.

CHARLAS

Presentación de la Semana de Acción Mundial por la Educación SAME 2023. Casa de la Juventud, Pamplona.17 horas. La SAME 2023 se celebra la última semana de abril y antes de iniciar las actividades promovidas durante esa semana, la Casa de la Juventud acoge dos talleres (castellano y euskera) a cargo de Madre Coraje y Fundación Fabre, para que el profesorado y educadores y educadoras de Navarra, junto a su alumnado, tengan las herramientas necesarias para defender y promover el derecho a la educación. Este año en la SAME 22-23 trabajaran para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con perspectiva de género. Darán pautas sobre la situación de las niñas, jóvenes y mujeres de todo el mundo y visibilizarán a aquellas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Entrada libre, hasta completar aforo.

LITERATURA

Presentación del libro ‘Aura negra’. Nuevo Casino Principal de Pamplona. 19 horas. Participan: José Luis Orihuela, profesor y escritor; María Oset, editora; Marta Borruel, periodista y autora del libro. La escritora regresa con una nueva novela. Tras ‘Tú no tienes la culpa’ y ‘¡Que paren la rotativa!’. la autora navarra vuelve a sumergirse en un thriller psicológico con ‘Aura negra’.

Presentación del libro ‘Creciente y estrella’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autor: Javier Del Valle.

‘Arkanbele Kantak’: Recital poético de Mikel Taberna con el músico Joseba Irazoki y el cineasta Oier Fuentes. Biblioteca María Luisa Elío de Barañáin. 19 horas. En euskera.

MÚSICA

‘El Guardaespaldas, El Musical’. Teatro Gayarre, Pamplona. Del 2 al 6 de marzo. Jueves, 2 marzo a las 20:30 horas. viernes, 3 marzo a las 18 y 21:30 h. sábado, 4 marzo a las 18 y 21:30 h. domingo, 5 marzo, 18 h. Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos… Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como “Queen of the night”, “So emotional”, “I wanna dance with somebody”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have nothing” y la icónica “I will always love you”, Ven al teatro y vívelas como nunca antes. Entradas: 55, 45 y 35 €.

Natalia Lacunza + Airu. Zentral Pamplona. 19:30 horas. Concierto. Natalia Lacunza es una cantante y compositora de Pamplona. Fue concursante en 2018 del programa televisivo ‘Operación Triunfo’, donde resultó finalista. Desde entonces se ha consolidado como una de las artistas más importantes del panorama musical español. Su último lanzamiento fue el tema ‘Olvídate de mí’ en 2020. Sentimentalismo, melodías pegadizas y una profunda voz son los tres pilares de la banda de corte indie pop Airu. Fundada en Bilbao en 2018, se interesa por el significado oculto tras el lenguaje. En su último trabajo, ‘Con las ventanas tan grandes me da vergüenza mirar/Voy tan deprisa’, Airu nos sumerge en su ya característico oxímoron musical, ofreciéndonos un primer plato de esperanza imposible seguido de una triste alegría, manteniendo un sonido etéreo y añadiéndole un nuevo grado de calidez reconfortante, además de llevar las melodías de los sintetizadores a un primer plano. Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 22 €.

Cena sensorial con bertsos. Geltoki, Pamplona. 20 horas. Bertsoaroa concluye este año de forma especial, con la inclusión en el programa, por primera vez, de una bertso afari o cena con bertsos. Un formato habitual e informal dentro del bertsolarismo, que en esta ocasión será todavía más especial, ya que versará en torno a los cinco sentidos. Estarán presentes productores. Participarán Alazne Untxalo, Nerea Ibarzabal y Sustrai Colina como bertsolaris y presentará Ander Aranburu. Entradas: 21 € a la venta en www.geltoki.red

Bailes Latinos con Muévete Ven y Baila. Zentral Pamplona. 21 horas. Entradas: 10 € (incluye 1 copa o 2 cervezas).

TEATRO

‘El filo de las mariposas’. Biblioteca Txantrea, 19 horas. Con el Aula de Teatro Jus la Rocha. Un grupo de pacientes de un psiquiátrico espera ser trasladado a otro lugar ante el inminente cierre del centro. En esta espera, los seis personajes protagonistas, con alma de mariposas, ven pasar los días sin que nadie venga a buscarlos, descubriéndonos su pasado entremezclado con el presente. Este montaje reflexiona sobre la condición humana ante una convivencia forzosa. En un contexto en el que lo irracional convive con la lucidez, afloran demonios personales y conflictos entre unos personajes que comparten el deseo de renacer. Entrada libre, previa retirada de invitaciones.

‘Ha llegado un inspector’. Civivox Iturrama, 19 horas. Con Mutis por el Foro. ‘XXV Quincena de Teatro Universitario’. La familia Birling está celebrando con gozo el compromiso entre Sheila, la hija, y Gerard Croft; un matrimonio que supondrá un ascenso económico y social para el apellido Birling. Pero la alegría termina con la repentina visita de un misterioso inspector que está investigando un caso de suicidio… Ciclo en colaboración con Campus Creativo Museo Universidad de Navarra. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CINE

‘Ainarak’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo Filmoteca Navarra’. España, 2022. Dirección: Juan San Martín, Ritxi Lizartza. Recorremos con la cantante Anne Etchegoyen el camino emprendido cada invierno, entre 1870 y 1940, por cientos de mujeres navarras y aragonesas –conocidas como las “golondrinas” por su parecido migratorio con las aves–, a través de los Pirineos hasta el País Vasco francés para trabajar en la industria de la alpargata y emprender en primavera el regreso al hogar para ayudar a la economía local, formar su propia familia y empezar una nueva vida. Un viaje a través del tiempo, de la geografía y de las circunstancias históricas y personales, por medio de archivos, documentos, fotografías y entrevistas. Presentación y coloquio con Juan San Martín. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

Cuentacuentos en euskera y conferencia con Kabiak. Biblioteca Milagrosa, 17.30 y 18.30 horas.La tarde comenzará con una sesión de cuentacuentos y kamishibai en euskera. Se contarán cuentos relacionados con las personas refugiadas del Sáhara, dirigidos a niños/as a partir de 4 años. A continuación, tendrá lugar una charla sobre la labor de Kabiak y las bibliotecas en los campos de personas refugiadas.Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el 948 24 54 60 y biblimil@navarra.es

‘Vía Láctea’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 18:30 horas. Desde 7 años. Entradas: 6 €.

VARIOS

‘Pamplona Stock’. Del 2 al 4 de marzo, en los comercios locales, que podrán sacar género a la puerta si lo desean. Más de 50 comercios ya se han sumado a esta campaña, organizada por Ayuntamiento de Pamplona y Asociaciones de Comerciantes. Ver listado comercios participantes: https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-comercio-local-celebra-del-2-al-4-de-marzo-pamplona-stock-con-la-posibilidad

Taller ‘Recetas inclusivas’. Civivox Condestable. 10 horas. Espacio formativo orientado a potenciar el desarrollo personal de los/las participantes en el área de la cocina con el fin de favorecer la partición ciudadana por medio de actividades inclusivas. ¡Acércate y cocinemos! En colaboración con Tasubinsa EntradaS: 3 euros, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller Maker Musical-Mundo podcast. Civivox Jus la Rocha. 19 horas. Descubre, disfruta y crea tus propios contenidos sonoros. Participa de un espacio imaginativo y creativo en el que podrás sacar adelante tus proyectos o ideas. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es