Doce citas para no perderse este finde en Pamplona y Comarca

VIERNES MÚSICA

Ya Falta Menos’, con Goxua’n Salsa. Paseo Anelier, Pamplona. 20 h. Con motivo de tercer peldaño de la Escalerica Sanferminera. Los ritmos más festivos sonarán junto a la salsa clásica inspirada en las décadas de los 60, 70 y 80 de Nueva York, Colombia y Puerto Rico. La música del grupo navarro-colombiano Goxua’n Salsa invita a bailar y a disfrutar de la vida con ritmos y versiones adaptadas para la ciudad.

VIERNES A DOMINGO MÚSICA

‘El Guardaespaldas, El Musical’ . Teatro Gayarre, Pamplona. Hasta el domingo. Viernes a las 18 y 21:30 h. Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos… Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como “Queen of the night”, “So emotional”, “I wanna dance with somebody”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have nothing” y la icónica “I will always love you”... Entradas: 55, 45 y 35 €.

VIERNES HUMOR

Monólogo Andoni Agirregomezkorta + Maribel Salas + Leire Ruiz. Baluarte. 20 h. Tres grandes de la comedia se juntan para crear un espectáculo de humor del que nunca olvidaréis… Entradas: 20 y 24 €.

VIERNES A DOMINGO FERIA

Feria Internacional de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico de Pamplona. Centro Comercial Itaroa de Huarte. Del 3 al 5 de marzo. Coleccionistas-expositores especializados en todo tipo de estilos y materiales (cd, dvds, el vinilo que vuelve a estar de moda, posters, camisetas, merchandising, etc.). Además, se puede cambiar y vender material…Horario: viernes y sábado de 10 a 22 h. Domingo de 12 a 21 h. Entrada gratuita.

SABADO MÚSICA

El Consorcio: 'Toda una vida'. Baluarte. 20 h. Vuelve El Consorcio! Formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. Es la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. Tómame o déjame, El vendedor, La otra España, Qué pasará mañana, Secretaria, Quién te cantará, Desde que tú te has ido, Amor de hombre, Dónde estás corazón, Le llamaban loca... marcan su extensa e intensa trayectoria con más de cinco décadas de historia de la música española y un Grammy Latino en 2016. Un premio de honor avala la brillante carrera durante Toda Una Vida de El Consorcio. En el concierto que ofrecerá el grupo en la Sala Principal de Baluarte, el público podrá disfrutar de una selección de sus 50 mejores éxitos. Entradas: 30 y 35 €.

SÁBADO POP ROCK

Sugarcrush + Mil Córdobas. Txintxarri Club de Pamplona. 20:30 h. Concierto de los manchegos presentando su nuevo single ‘María José’. Sugarcrush son Kike (batería), Carlos (bajo) y Juanjo (voz y guitarra). El nuevo single de Sugarcrush nos hará recordar una de las frases más célebres de la historia de la TV en España: "¿Quien me pone la pierna encima para que no levante cabeza?", el lamento de Jorge tras la expulsión de María José se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de TVE y Gran Hermano. ‘María José’ es una canción de amor, o mejor dicho una historia de amor que conmocionó a todo un país a principios de este siglo. Con un estilo pop rock, Sugarcrush lanza su primer single del año, que promete ser uno de los más escuchados… Afterparty a cargo de Dj Moderno.

SABADO Y DOMINGO TEATRO

‘Trabajos de interior’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Con Behibi's Teatro Antzerkia. “Una mujer nihilista militante, una verdadera nihilista de cuerpo presente, se pone como tarea conocer su interior. Tomando el tedio existencial como motor de búsqueda, se propone explorar a tope el ejercicio primordial de vivir." Entradas: general 11 €, anticipadas y personas desempleadas 9 €. Carnet joven 6 €.

SÁBADO TEATRO

‘Ovolucionando’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con Kancaneo Teatro. Hormona Luterizante ha decidido seleccionar dos folículas para madurarlas hasta transformarlas en Óvulas. Abandonarán el ovario izquierdo y al resto de folículas para comenzar su viaje hacia el útero. Llevan 37 años esperando este momento y, por fin, ha llegado. Nuestras dos folículas nos invitan a instalarnos con ellas en el útero a la espera de ser expulsadas, cerrando así el ciclo y dando comienzo al siguiente. ‘Ovolucionando’ nos muestra, desde el humor, la sencillez y la organicidad de los orígenes de la naturaleza cíclica, para mostrarnos la vida, lo hermoso del ciclo menstrual y de todas sus fases. Entradas: 6 €.

SABADO FERIA

Ekomercado-III Aniversario y Día de la Tostada Ecológica. Geltoki Pamplona (andenes antigua estación de autobuses). 17 productores y productoras. Horario: 10 a 14 h. Además, a las 11:30 h presentación de aceites y panes ecológicos de Navarra. Para esta actividad es necesaria previa inscripción en cpaen@cpaen.org Y de 11 a 14 h, degustación de tostadas gratuita.

DOMINGO MÚSICA

Concierto Ensemble de Saxofones. Civivox Condestable. 12 h. Formación que surge a iniciativa de Aurora Vives y Sergio Eslava, profesores de saxofón y música de cámara del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Está formada por jóvenes estudiantes del aula de saxofón del centro. Compuesta por cinco instrumentos principales de la familia: sopranos, altos, tenores, barítonos y bajo. El repertorio integra obras de todas las épocas y estilos, desde el Renacimiento hasta la actualidad. En colaboración con el área de saxofón y música de cámara del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Ciclo ‘El legado de Sarasate’. Entrada libre, hasta completar el aforo.

DOMINGO TEATRO Y MUJER

‘Llueven vacas’. Casa de Cultura de Villava. 19.30 h. A cargo de Boga-Boga. Teatro 8M-Día Mujer. Autoría: Carlos Be. Dirección: Marina Suárez Ortiz de Zarate. Intérpretes: Adriana Salvo, Iñigo Aranbarri, Laura Penagos. Sinopsis: Fernando y Margarita son una pareja en la que el juego cruel y perverso de la dominación machista, enmascarado bajo el más falso de los te quiero, es el pan de cada día. Él manda y ella obedece, él propone y ella acata. Nos suena, ¿no? Violencia de género en forma de maltrato psicológico. Y a esto se le sigue llamando amor. Entradas: 6 € taquilla, 5 € internet.

DOMINGO EN FAMILIA

‘La Lámpara Maravillosa’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con Festuc Teatre. ¿Alguna vez has soñado en encontrar una lámpara maravillosa con un genio dentro capaz de conceder tres deseos? Nuestra historia trata de una niña llamada Nur y sobre la voluntad por cumplir su único deseo: que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya que el genio sólo puede conceder deseos para la persona que encuentra la lámpara. Alfombras voladoras, carreras en medio del desierto, dormir en un oasis bajo las estrellas o al cobijo de una jaima… Un conjunto de aventuras dignas de “Las mil y una noches”. Festuc Teatre presenta un espectáculo que nos habla de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida. Entradas: 3 €.