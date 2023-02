ARCO 2023 cierra con subida de visitantes y buenas ventas

ARCO 2023 echa el cierre de su 42 edición con excelentes cifras: supera los 95.000 visitantes y vuelve a cifras prepandemia, y las galerías se apuntan ventas aupadas por una oferta "excepcional", según ha explicado la directora de la feria, Maribel López.

"Los contenidos de la feria han sido excepcionales, el esfuerzo de las galerías ha sido increíble, los proyectos son pensados para cada estand. Tengo la sensación de que las galerías cada vez trabajan en ARCO como trabajan en su propio espacio", ha dicho López.

Las cifras de visitantes (95.000) superan a las de 2020 (93.000), última edición celebrada antes de la pandemia: "Son cifras de prepandemia sin duda, volvemos a la normalidad real".

Las declaraciones de la directora de la feria van en consonancia con las de los galeristas, que han percibido una subida de visitantes internacionales y una gran afluencia de público profesional -esta edición 38.000-, pero también de nuevos coleccionistas.

La feria comenzaba este año rodeada por la expectación ante la larga lista de visitantes que se habían apuestado para venir. En total han congregado a 400 coleccionistas internacionales -a los que paga hotel y viaje-, todo un récord para la feria.

AÑO DE VENTAS

Íñigo Navarro, de la galería Leandro Navarro, ha notado el incremento del coleccionista internacional, aunque no ha vendido las piezas más caras que traía (un Juan Gris y un Miró, ambas por encima del millón de euros), pero sí una Carmen Laffón a la Fundación Masaveu.

En la Galería Malborough se declaran contentos; tampoco han vendido su pieza más cara, una Chirino que supera el medio millón, pero tienen ofertas sobre la mesa y la feria, asegura, también sirve para dar visibilidad a este tipo de ofertas. Han notado un aumento de coleccionistas latinoamericanos.

Guillermo de Osma, que también muestra su satisfacción con esta edición, asegura que las piezas más caras no son las que más se suelen vender en este tipo de eventos. "No estamos en un mundo de moda, es normal que las ventas tarden en cerrarse y a mí me gusta que sea así", ha señalado a EFE.

Desde Helga de Alvear aseguran que no ha sido un año tan bueno. Ignacio Múgica, de Carreras Múgica, asegura estar "razonablemente contento", ya que por ejemplo ha vendido las tres piezas de June Crespo que traía.

VISIBILIDAD DE MUJERES

El primer día de la feria la Asociación de Mujeres Artistas hizo una performance para denunciar la escasa presencia de artistas en la feria y la falta de medidas específicas para darles visibilidad frente a años anteriores.

En 2021 y 2022 la feria destinó a mujeres el espacio "Proyectos de Artistas", una serie de espacios distribuidos por la feria con proyectos especiales o más complejos.

"Este año de los veinte espacios, quince han sido para mujer, así que el numero ha sido positivo. Es un gesto que habíamos hecho estos dos años para explicar esa importancia -ha asegurado-. Estaremos atentos por si es necesario hacerlo en el futuro, es importante que no perdamos esa perspectiva".

COMPRAS DE INSTITUCIONES

A la feria acuden cada año instituciones como el Museo Reina Sofía para comprar obras. Este año el Ministerio de Cultura ha otorgado al centro de arte una partida de 400.000 con el que han comprado obras de artistas consagrados y jóvenes.

También han comprado piezas la Fundación Aldo Rubino para el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires MACBA y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la Fundación de Francesca Thyssen.

La Fundación ARCO ha adquirido un total de diez obras de artistas nacionales e internacionales, ocho de ellos son mujeres y dos son hombres, ha dicho la directora. "Hay un ejercicio de la feria por darles visibilidad".

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ha contado en esta edición con cuatro secciones comisariadas, entre ellas el Mediterráneo, como tema principal y la participación de 211 galerías de 36 países.