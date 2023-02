La niña Sofía Otero gana el Oso de Plata a la mejor interpretación en la Berlinale por '20.000 especies de abejas'

La actriz española Sofía Otero, de ocho años, se ha alzado con el Oso de Plata a Mejor interpretación protagonista en la 73 edición de la Berlinale por '20.000 especies de abejas', ópera prima de la directora alavesa Estíbaliz Urresola.

Otero encarna a una niña trans de ocho años que se traslada junto a su familia de Bayona (Francia) a un pueblo del País Vasco español para visitar a su familia materna. Allí se enfrentará a las miradas de adultos que solo la reconocen con su nombre e identidad de niño, Aitor.

Se trata del debut de Otero, que ha recogido el premio entre lágrimas en la gala de los premios oficiales del jurado internacional, presidido por la actriz Kristen Stewart y en el que se encuentra también la española Carla Simón.

"Gracias al jurado por concederme este premio tan especial para mí", ha dicho la intérprete, quien ha agradecido el galardón al equipo de la cinta y a su familia.

La directora de la cinta explicó, en una entrevista, que la historia de '20.000 especies de abejas' surgió a partir de un suceso que conmocionó a la sociedad, especialmente al País Vasco, puesto que un niño trans se quitó la vida en 2018.

"No he querido contar su historia pero sí me aferré a una carta que dejó escrita, donde evocaba con mucha esperanza que esa decisión suya nos llevara a un horizonte donde los que vinieran detrás de él tuvieran menos disputas de las que él tuvo", relató Urresola, que ha competido con esta cinta en la Sección Oficial del festival.

El Oso de Oro de la competición ha sido para el documental 'Sur l'adamant', del francés Nicolas Philibert, mientras el Oso de Plata ha recaído en 'Afire', del alemán Christian Petzold, quien ha dedicado su premio al cineasta Carlos Saura.

Por otro lado, el cine español ha sido reconocido en la Berlinale también con el Premio Especial del Jurado de la sección Encounters. Paul B. Preciado y Lois Patiño comparten el galardón por sus propuestas 'Orlando, my political biography' y 'Samsara', respectivamente.