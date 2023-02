Natalia Lacunza lanza con Ana Mena su nuevo tema 'Me he pillao x ti'

Ana Mena, la canción 'Me He Pillao x Ti', ya ha visto la luz este viernes a primera hora y el vídeo oficial ya se encuentra entre las principales tendencias de YouTube. La nueva colaboración de la cantante navarra Natalia Lacunza con la malagueña, la canciónya ha visto la luz este viernes a primera hora y el vídeo oficial ya se encuentra entre las principales tendencias de YouTube.

"Me he pillao x ti es la canción que le vas a dedicar al crush del / de la que te has pillao pero ni un beso le has dao porque somos unxs romanticxs y nos encanta serlo", explicó Ana Mena unos días antes del estreno sobre este nuevo tema con la artista de Pamplona.

Esta canción sobre el enamoramiento la compuso Ana Mena en octubre de 2022 y sigue la estructura tal y como se desarrolló la historia original. El tema formará parte del nuevo disco de la intérprete del éxito 'Música ligera', que se llama 'Bellodrama' y que, según sus propias palabaras "nace de la dulzura del desamor. Cada cicatriz es una canción".

En el video oficial de 'Me He Pillao x Ti', que está dirigido por Quique Santamaría, se puede ver a las dos artistas disfrutando de una fiesta cuando las miradas de ambas se fijan en un mismo chico, como si ambas estuviesen 'pilladas' por él. Finalmente, con el clímax de la canción, Ana y Natalia le dan un empujón que da un giro a esta historia haciendo ver que se desprenden de ese estado de enamoramiento.