Ana Mena han anunciado en sus redes sociales que han compuesto un tema juntas, que verá la luz el próximo viernes 24 de febrero. La canción se titula 'Me he pillao x ti' y es la primera colaboración de la artista pamplonesa con Ana Mena, quien incluirá la canción en su nuevo disco ‘Bellodrama‘. La cantante navarra Natalia Lacunza han anunciado en sus redes sociales que han compuesto un, que verá la luz el próximo. La canción se titulay es la primera colaboración de la artista pamplonesa con Ana Mena, quien incluirá la canción en su nuevo disco ‘Bellodrama‘.

Nada más conocerse esta noticia, los seguidores de ambas han comenzado a celebrar este nuevo trabajo conjunto, a dar me gustas a la publicación y a retuitearla y compartirla. Entre los comentarios que más se repiten es que era algo muy esperado por sus fans, que "es la persona indicada para el momento indicado", que les encanta o que están deseando que se estrene ya el tema para escucharlo en bucle.

En el vídeo que tanto Natalia Lacunza como Ana Mena han compartido, se les va a ambas en un estudio de grabación, bailando, cantando y haciendo comentarios sobre lo que opinan y sienten al escuchar su canción. "Qué melodía más increíble", comenta ilusionada Ana Lacunza, quien añade después: "Es un temazo, me gusta un montón".

Por su parte, Ana Mena confiesa que lleva mucho tiempo escuchando el disco de la cantante pamplonesa: "Me encanta, no sé qué canción me gusta más".

Aunque es la primera vez que trabajan juntas, desde que Mena y Lacunza se conocieron ambas han comentado que se llevan muy bien, que hablan mucho y han dado muestras de que existe una admiración mutua. "Te queda tan bien el tema", le dice Ana Mena a Natalia Lacunza mientras se abrazan en la parte final del vídeo que han dado a conocer para adelantar la publicación de su nueva canción.