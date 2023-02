De Los bolígrafos a 'Ataque celeste': cronología de El Columpio Asesino

Cronología de El Columpio Asesino

1992. Son los inicios de los hermanos Arizaleta en la música. Forman parte de un grupo llamados los Bolígrafos, de clara tendencia punk, que después se transforma en el Columpio Asesino.

1997. Amplían su número de músicos, incluyendo una trompeta y cambian su enfoque musical.

Aparece en el disco 'Ecografía', en el que participan 15 grupos de Pamplona y participan en el Certamen de pop rock de San Adrián, pero se quedan fuera de la final.

2000. Ganan el concurso de maquetas de la emisora Euskadi Gaztea resultando vencedores de entre mas de 300 participantes y llegan a la final de San Adrián, que se celebró en enero de 2001. Para entonces son un septeto formado por Virginia Equisoain, voz; Raúl Arizaleta, guitarra: Unai Medina, sintetizadores; Marcos Tantos, segunda guitarra; Xabi Ibero, bajo; Miguel Abril, caja de ritmos Roland 303 y Albaro Arizaleta batería y voz. Les acompaña David Orduña, trompeta. “Tratar de clasificar su propuesta musical es algo realmente complejo. Hacen sobre todo música instrumental con influencias del sonido industrial, de la new wave, del lounge de los 70, de la psicodelia, del pop oscuro, del noise... y también cantan aunque el uso que hacen de las voces, tanto la de Virginia como la de Álvaro, tiene un tratamiento cuasi instrumental, como si de un instrumento más se tratara, intentando transmitir sensaciones sonoras más que letras”, describe Santi Echeverría.

2001 Premiados como grupo revelación en los Encuentros y se cuelan en la final del Proyecto Demo 2001 que organizan el Festival de Benicàssim y Radio 3. Entre 1.105 bandas, fueron una de las bandas elegidas para tocar en agosto en el FIB y en Los conciertos de La 2 de RTVE. También fueron finalistas del de Gabalzeka de Tafalla, y Ciudad de Sangüesa; además de ser uno de los 25 grupos (de un total de 1.035) que pasaron de ronda en el Villa de Bilbao

2002 Ganan el certamen de música Lagarto Rock 2002 organizado por el Ayuntamiento de Jaén con su tercera maqueta, que fue el premio del concurso Demo 2001 y que incluia una revisión de cuatro temas de su repertorio. Con ella también ganarían otro concurso cuyo premio era la grabación d eun album.

2003 Vuelven a estar en el cartel del Festival Internacional de Benicásim. Y sobre todo editan su primer disco, de nombre homónimo. Los califican de muy ecléctico. “Somos un grupo que no profundizamos en los géneros porque nos gusta todo tipo de música. Al fin y al cabo refleja lo que es ahora la gente. Ya no se viste como un punki o como un heavy. Ahora se toman elementos de cada moda y así se visten. El disco es parecido. No buscamos las canciones, un determinado estilo. Se podría decir que las canciones vienen. No tenemos ningún prejuicio musical”, dicen.

2004 Actúan ya como invitados en el certamen pop rock de San Adrián, donde repetirían durante varios años. En esta época fueron elegidos Nuevo Talento Fnac y recorrieron todos los forum Fnac España presentando el disco. Obra Social Caja Madrid los escogió como grupo de pop-rock para su programación cultural en Centros Penitenciarios de Madrid. El grupo presentó su directo en seis cárceles de Madrid.

2006 Presentan su segundo disco, 'De mi sangre a tus cuchillas'. “Mantiene la línea del anterior pero también la rompe. Volvemos a utilizar la combinación de rock y electrónica pero con otra perspectiva porque el resultado es más arriesgado, más desafiante, más surrealista por momentos. Pero se deja oír y es más potente y más duro que el primero”, lo definen. Este trabajo les lleva incluso a una gira por México.

2008 Tercer disco del grupo, 'La gallina', para el que se incorpora Cristina Martínez en la voz y la guitarra. “Igual que del segundo al primero supuso un cambio, con este tercero queríamos que fuera también totalmente diferente”. “Nuestra intención no era que sonara oscuro. Pero creemos que tiene esa oscuridad que existía en el primer y segundo disco aunque esta vez es de manera más sugerente y no tan evidente. Las de La Gallina son canciones muy emocionales”. El disco les consolida, les permite vivir de la música. “A pesar de haber hecho un disco arriesgado -creo que no se esperaba un cambio de registro como el que hemos hecho- las críticas han sido muy buenas y el disco ha gustado mucho al público. Hemos podido ofrecer muchos conciertos “.

2009 Celebran 10 aniversario de su reestructuración. “No somos un grupo fiel aun estilo o a un sonido. Nos gusta experimentar, arriesgar y sorprender. Lo intentamos hacer en la medida que podemos. En este último disco, la incorporación de Cristina nos ha aportado nuevos registros y hemos dado otro giro a nuestra propuesta”

2011 El grupo pamplonés cambia de manager, de discográfica y se reduce de sexteto a quinteto, al salir Marcos Tantos y Roberto Urzáiz y entrar Dani Ulecia. También reestructuran su instrumentación. El grupo publica 'Diamantes', el cuarto trabajo en su discografía e inicia una de presentación por toda España, precedido de su gran éxito Toro. “En Diamantes hemos intentado resolver las canciones con los menores elementos posibles”. En los premios de la Música y la Creación Independiente, Pop-Eye 2011, consiguen el galardón en la categoría de Mejor Álbum y el de Mejor Canción por Toro.

2012 Más de una docena de publicaciones especializadas les califica como mejor grupo español y Toro se convierte en clásico a ambos lados del océano. En la cuarta edición de los Premios de la Música Independiente ganan cinco categorías, incluyendo las de Mejor Artista Español, Canción del Año (por Toro), Mejor Álbum de Rock (Diamantes), Mejor Directo y Mejor Producción Musical (junto a Iñaki de Lucas). En México les dan el premio a la mejor banda española.

2014 Publican su quinto disco, 'Ballenas muertas en San Sebastián'. En 2013 se retiraron a Bigüezal, donde le dieron forma. “No queríamos hacer un disco duro sin más, pero sí que reflejará el momento vital y social que estamos atravesando. El disco no tenía que ser amable, pero no por ello renunciábamos a que llegara a la gente”. Ese verano actuaron en el Festival 360 de Pamplona como cabeza de cartel, el Contempopránea de Badajoz. el cartel del BBK Live de Bilbao, del Portamérica de Nigrán, del Low Festival de Benidorm, el Arenal Sound de Burriana y del Sonorama de Aranda de Duero.

2020 En formación de cuarteto con Albaro Arizaleta, Cristina Martínez, Dani Ulecia y Raúl Arizaleta, editan un nuevo disco, 'Ataque celeste' . “Tenemos una manera de entender la música y de hacerla que pasa por intentar no recorrer caminos ya hechos. Intentamos arriesgar, innovar, sorprender a los demás y a nosotros mismos. Hemos conseguido un disco diferente, aunque el 'olor corporal' de las canciones está ahí y Ataque celeste suena a Columpio Asesino”