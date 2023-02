De fiesta con María

"Buenas tardes a todos y bienvenidos. Aunque ya os imagináis, lo del título del libro se refiere a la ataxia. Es mi enfermedad y yo la siento como eso, una invitada impertinente. Y ya no sigo porque me lloran los ojos”. La voz robótica del sistema informático ha puesto sonido a las palabras que María Blasco Gamarra ha ido formando en la pantalla del ordenador con sus pupilas, letra a letra. Porque la ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa y genética que le diagnosticaron con 9 años, le impide hoy caminar y hablar. Y que sus ojos se cansen y lloren también lo tenía previsto para esta tarde de viernes en Civican en la que esta pamplonesa de 50 años, licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Estudios Vascos, está presentando su quinto libro, 'Una invitada impertinente' (biografía, cuentos y poemas con historia). Por eso la periodista Sofía Collantes toma la palabra por ella. “María no ha dejado absolutamente nada sin planificar”, sigue Collantes. “Llega hasta ahí y ha escrito un texto para que yo siga diciendo lo que os quiere decir: ‘Buenas tardes a todos y bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es comentaros el primer objetivo que tuve al empezar a escribir este libro: recopilar algunos cuentos que había escrito y que no quería que se perdieran en el olvido. Los considero parte de mí, de lo que llevo dentro y que por diferentes razones no puedo comunicaros. Cada uno tiene sus problemas y yo tengo los míos, y, con los medios que tengo, aquí tenéis un pequeño resultado de mi último trabajo, que no quiere decir que sea el último que vaya a escribir. El tiempo lo dirá”.

“Durante estos días desde el funeral de mi padre [falleció el pasado diciembre] me han venido a la mente innumerables recuerdos de mi niñez y juventud y he sido consciente de todo lo que he disfrutado, aprendido, llorado, emocionado y a veces hasta enfadado. Así es mi vida, imagino que parecida a la vuestra, ¿no? He preparado estas palabras con antelación, como todo lo que hago, y me doy cuenta que lo que nadie quiere ni elige para sí, a veces, y solo a veces, es lo más conveniente. Así que, como decimos los artistas, mucha mierda”.

Y en esta tarde de viernes preparada por María Blasco, la voz de Leire Arraiza, “artista, juglar moderna que se dedica al arte de contar cuentos, historias, que hace teatro y que dirige espectáculos”, que da a conocer uno de los cuentos del libro, Desafíos al invierno. Blasco lo escribió en 1997, ilusionada entonces con dar forma a su primera novela, y cuatro años después lo presentó a un concurso de cuentos para los internos del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero, donde residía y estudiaba. Lo cuenta en Una invitad impertinente, y hace lo mismo con los otros seis cuentos: anotar la fecha de su creación y su intrahistoria, al igual que con los dieciséis poemas, siete de los cuales lee después Arraiza.

Llega más tarde la música, con Txoria Txori que interpretan Izadi, el jotero Rafa González y el acordeonista Marcos Sáenz de Pipaón y con las canciones de grupo Wiston & Wistones. Y es que Collantes ya ha adelantado que todas las presentaciones de los libros de Blasco tienen un denominador común: “Son una fiesta organizada por María”.

Editado por Papeles del duende, 'Una invitada impertinente' se abre con unos datos biográficos de la autora, que cuenta que varios lectores le han sugerido escribir un libro sobre su vida. “Sin embargo, nunca me atrajo esta idea, y a todo lo que llegaré es a redactar esta breve biografía acompañada con imágenes donde se pude ver la evolución de la enfermedad que me afecta, invitada impertinente que ha ido cobrando protagonismo en mi existencia”, imprime en esas líneas en las que añade que lo recaudado se destinará a FARA (Friedreich’s Ataxia Research Alliance). “La publicación, la presentación y todo lo demás referente al libro han supuesto una inyección de vitalidad, dinamismo y actividad que me ha despertado del letargo en el que estaba sumida”, cierra Blasco.