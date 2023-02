Javier Castillo: "Siempre hay un momento para arriesgarlo todo"

El escritor Javier Castillo presenta su nueva novela ‘El cuco de cristal’ como una historia de amor con suspense “magnética, salvaje y trepidante”, con la que echa la mirada atrás para recordar a su yo pasado la importancia de “confiar en sí mismo y de dejarse llevar a pesar de los momentos de duda” porque, aunque “siempre hay un momento para arriesgarlo todo”, lo importante es “divertirse escribiendo”.

Castillo, quien asegura que ahora prepara el broche final de su trilogía de ‘El juego del alma’, ha firmado los ejemplares de su sexto libro en Zaragoza, una obra que nace con la búsqueda de inspiración en Instagram y que comparte éxito con la adaptación de su novela ‘La chica de nieve’ en Netflix. “Cada día vivo una montaña rusa emocional larguísima en la que te subes a una atracción y no sabes cuándo va a terminar”, sostiene emocionado.

¿Se está preparado para arriesgar el corazón?

Yo creo que siempre hay un momento en el que uno dice: lo dejo todo, lo intento y me lanzo. Creo que hay momentos en la vida en los que se te presentan oportunidades o tienes las ganas de arriesgarlo todo, aunque sea el corazón, con tal de conseguirlo. Es una de las premisas de la novela, el querer lanzarte a un gran juego y misterio, sobre todo, la protagonista Cora Merlo. De repente, se le abre una puerta a ser un poco más emocional y espiritual con ese trasplante que ella recibe y que lo cambia todo.

¿Cuál es el corazón de la novela?

Es una gran historia de amor orquestada de una manera en la que es imposible dejar de leerla porque se entremezclan muchos géneros distintos. Tiene ese romance puro y duro, pero al mismo tiempo tiene mucho misterio y suspense. También hay una trama muy oscura y turbia, con el trasfondo que se va presentando. Incluso para los amantes de la naturaleza hay algo especial, porque una de las premisas es la figura del cuco y como su comportamiento sobrevuela a los personajes. Yo diría que es una novela magnética, salvaje y trepidante.

Hay un personaje principal que le da nombre: el cuco. ¿Cómo surge esta metáfora?

El cuco es una especie que tiene un parasitismo de puesta y lo que hace es colocar sus huevos en nidos ajenos para que los cuiden, los críen y los amen. Con esa premisa tan simple, toda la novela está orquestada para mantenerte en vilo con esta idea inicial de una chica que está empezando su residencia en América y ve cómo sus sueños se truncan porque sufre ese infarto. Le trasplantan un corazón y, se podría decir, que tendría ese nuevo huevo por así decirlo. Es esa figura retórica de un huevo plantado dentro de su pecho. Ella sería una jaula con sus costillas con un corazón de otra persona dentro. Eso hace que toda la trama explote y que ella cambie por completo, siendo más curiosa y sentimental. A partir de ahí, se va adentrando en un misterio. En la novela está la historia de amor y ese juego continuo con el ave.

Se habla de asesinatos, secuestros y desapariciones. ¿Cómo ha sido entremezclar estos tres elementos?

Ha sido un viaje muy emocionante. No es una trama que llevara mucho tiempo masticando y queriendo crear, pero a raíz de ‘El Juego del Alma’ me di cuenta de que necesitaba alejarme del personaje de Miren y comenzar con otra historia durante un tiempo. Esta novela me ha servido para probar cosas nuevas, jugar a divertirme mucho escribiendo, querer tocar estilos nuevos, utilizar estructuras de suspense distintas… Yo sabía que quería divertirme escribiendo.

Pero, ¿le gustaría probar con otros estilos?

Hay muchos géneros y estilos que me gustan, pero no los controlo. Son muy distintos a lo que yo disfruto leyendo y por eso no me atrevería a abordarlos, como por ejemplo la novela histórica. En cambio, con el thriller, el suspense, el romance… Sé cómo funciona y sé cómo jugar con ello para estirarlo e ir probando cosas nuevas. La historia no me la sé, pero escribir distopías, ciencia ficción o más juvenil… No lo descarto.

Volviendo a ‘El cuco de cristal’, se inspiró en una chica a través de las redes sociales… ¿Ha tenido contacto con ella a posteriori?

No sé si la ha leído, pero ella ha sido fuente de inspiración. Tiene una cicatriz en el pecho porque está sometida a una operación, pero no de trasplante. Cuando la vi por redes sociales, empecé a hablar con ella y a preguntarle qué había sucedido y cómo se sentía. Y, a raíz de esas conversaciones, surgieron emociones y sentimientos muy distintos que podía aflorar escribiendo un personaje. Ella fue el germen inicial de esta historia. Es verdad que, después, no me veía escribiendo sobre una enfermedad inflamatoria de las arterias, sino que me parecía algo más potente en el ámbito literario hablar de un trasplante. Ella me ayudó a entender cómo funciona y qué se siente al despertarte después de una operación en la que crees que te vas a morir.

No obstante, algo que está sucediendo al mismo tiempo que el lanzamiento de esta novela, es el éxito de la adaptación de ‘La chica de nieve’…

Está siendo completamente abrumador. Cualquier expectativa que tuviese al respecto de la adaptación, me quedaría corto. He intentado que fuese una muy buena adaptación estando muy encima y revisando todo. Nunca esperas esto que ha pasado, que a la mayoría de las personas que ven la serie les encante. Se ha colocado durante una semana como la más vista en Netflix, que es algo increíble. Y estoy recibiendo comentarios de todas partes del planeta, tanto en hebreo como en coreano. Es algo surrealista y muy bonito. Mucha gente me descubre con la serie y eso queríamos conseguir, que fuera independiente de los libros. Es una manera preciosa de llegar a mucha más gente y, al mismo tiempo, de mostrarle al universo lo que yo estoy intentando crear con mi libro.

También está con la última entrega de la trilogía de ‘El Juego del alma’. ¿Cómo piensa cerrar esta saga?

Es una historia que va a ser muy potente y es el final que se merece la historia de Miren. Ahora mismo están todas las emociones a flor de piel y, además, ha coincidido todo en el tiempo, tanto la serie como ‘El Cuco de cristal’. Estoy abrumado de emociones y cada día es una sorpresa y una buena noticia nueva. Estoy intentando disfrutarlo todo al máximo y de crear algo muy espectacular. Es como saber que te vas a despedir de un gran amigo y querer hacerlo de la mejor manera posible.

Tras la escritura, llegan las firmas. ¿Qué supone para un escritor, que trabaja en solitario, reunirse con sus lectores?

Uff… Las firmas. Cada día vivo una montaña rusa emocional larguísima en la que te subes a una atracción y no sabes cuándo va a terminar. Es una forma muy emocionante de conocer a quién hay detrás de los que deciden apostar por tu libro. Además, cada persona lee el libro en unas circunstancias de su vida muy particulares, ya sean momentos duros o felices. Y enterarte de esos momentos en persona y descubrirlos con ellos es alucinante. A lo mejor alguien te cuenta que lo ha leído en el hospital con lágrimas en los ojos o mientras se despedía de alguien… No sé, después hay quien llega super feliz y emocionado. Cuando llegas al hotel te encuentras como en el limbo, que no sabes muy bien cómo te sientes. Pero si algo tengo claro es gratitud. Por eso, la mejor manera de devolver tanto cariño es quedarme hasta la última persona y asegurarme de que nadie se va sin firma o sin lo que necesite.

Para cerrar es necesario hacer un pequeño salto temporal cuando escribía en el tren de camino al trabajo. ¿Qué le diría a aquel soñador?

Le diría que se va a sorprender un montón de todo lo que va a pasar, pero que confíe en sí mismo a pesar de los momentos de duda. Yo me recuerdo con muchísima incertidumbre mientras escribía en el tren y pensando en si a alguien le iba a gustar mi historia, al tener tantos giros y ser tan explosiva. Entonces, le diría que confíe porque a alguien más que a él le gustará. Y que se dejase llevar, porque es lo más bonito. Si tú disfrutas escribiendo, la gente va a disfrutar leyendo.