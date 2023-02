El teatro de humor en euskera llega en marzo a la ENT

mes de marzo una nueva edición del ciclo de humor en euskera Irriziklo. Los cuatro espectáculos previstos se desarrollarán del 3 al 29 de marzo. Todas las sesiones comenzarán a las 19 horas en la entradas se pueden adquirir en la web de la escuela o en las taquillas al precio de 5 euros. Existe la posibilidad de comprar un bono, al precio de 16 euros, para los cuatro espectáculos. El Ayuntamiento de Pamplona organiza durante eluna nueva edición del. Losprevistos se desarrollarán del 3 al 29 de marzo. Todas las sesiones comenzarán a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro . Lasse pueden adquirir en la web de la escuela o en las taquillas al precio de. Existe la, al precio de 16 euros, para los cuatro espectáculos.

Antton Telleria abre el ciclo el viernes 3 de marzo, con la presentación de su monólogo “Nekatutak”. Con el único y sagrado objetivo de hacer reír, intentará explorar los límites de la corrección, empezando por el nombre del espectáculo.

El jueves 9 de marzo Irriziklo apostará por la improvisación teatral en euskera, con una serie de divertidas escenas. En “Inprofestakzioa’, Xabier Flamarike, Garazi San Martín y Xabier Artieda afrontan los temas propuestos por el público con la agilidad de un bertsolari. Mientras tanto, M´Art ofrecerá música en directo en una fiesta llena de carcajadas para pasar una buena tarde.

El tercer espectáculo programado será “Irabazi”, de Jon Plazaola, previsto para el 22 de marzo. La sociedad actual es competitiva, cruel y desconfiada: estamos dispuestos a aplastar al resto con tal de quedar por encima de los demás. Pero Félix no sabe lo que es eso. No ha ganado nada en toda su vida, nunca se ha sentido ganador... ha sido siempre un mediocre. Pero ha encontrado su zona de confort en esa encrucijada que no le lleva a ninguna parte, conformando un decálogo con el que se justifica y da sentido a su patética existencia.

El ciclo concluirá el 29 de marzo con el monólogo ‘Magma mía!’, a cargo Beatriz Egizabal. El espectáculo, que tiene mucho de militancia, pero más de humor, pretende hacer pensar y reír a diferente tipo de público. Un monólogo feminista sobre la mujer, sus sensaciones, sus sentimientos, sus enfados y la presión social.