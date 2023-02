Elvis Costello anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en septiembre

Elvis Costello ofrecerá dos conciertos acompañado de su colaborador habitual y pianista, Steve Nieve, el próximo mes de septiembre en España, que tendrán lugar en el Teatro Lope de Vega de Madrid el día 4 y en el Palau de la Música de Barcelona el día 5.

Las entradas se pondrán a la venta oficialmente a partir de las 10:00 horas de este viernes, 17 de febrero, aunque habrá una preventa abierta en las 24 horas anteriores para todos aquellos registrados en la web oficial de la promotora, Live Nation.

Estos conciertos serán los primeros que el artista británico ofrece en España desde que en 2018 recalara en los ciclos Noches del Botánico de la capital y en Jardins de Pedralbes de la Ciudad Condal.

Compositor y letrista de más de seiscientos títulos publicados, incluyendo quince canciones coescritas con Paul McCartney, el artista nacido Declan Patrick MacManus (Londres, 1954) acumula una discografía de 35 trabajos desde el lanzamiento de 'My Aim Is True' (1977) que se extiende hasta 'The Boy Named If' (2022).

Temas como 'Get Happy', 'Imperial Bedroom' o 'King of America' son parte de esa vasta producción reconocida en dos ocasiones por los Premios Grammy, concretamente por su colaboración con Burt Bacharach en 'I Still Have That Other Girl' y por uno de sus más recientes álbumes, 'Look Now' (2019).