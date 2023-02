Rocío Márquez y Bronquio ganan el Ruido en Baluarte

Rocío Márquez y Bronquio, con 'Tercer cielo', ganaron el premio Ruido al mejor álbum nacional en una gala celebrada este jueves en el Baluarte de Esto nos da un impulso enorme para cada vez que tengamos dudas o momentos saber que merece la pena y tiene sentido”, dijo Rocío Márquez. o, con 'Tercer cielo', ganaron elen una gala celebrada este jueves en el Baluarte de Pamplona . No se lo esperaban y no habían preparado nada cuando les entregó el premio la consejera de Hacienda Elma Saiz. Dieron las gracias a los organizadores, a sus managers y al resto de nominados. “Detrás de cada uno de los trabajos hay muchísimo trabajo, muchísimas personas trabajando al final. Nosotros solo somos las caras visibles.”, dijo Rocío Márquez.

Según la organización del Premio Ruido, “el álbum 'Tercer cielo' es una obra de máximo nivel, con unas abrumadoras sacudidas de percusión y programación que jalonan todo el disco mientras se intercalan con la voz, que llega contenida en todo momento. Su mezcla única provoca un drama insinuado y menos obvio, añadiendo una generosa dosis de clase y sutilidad para transmitir el desgarro y el misterio flamenco”.

Rocío Márquez y Bronquio se suman así a un palmarés integrado en años anteriores por Maria Arnal i Marcel Bagès (2021 por el LP Clamor); Triángulo de Amor Bizarro (2020 por el LP del mismo nombre); Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (2019 por el LP Derby Motoreta’s Burrito Kachimba), Rosalía (2018 por el LP El mal querer); Rosalía & Refree (2017 por el LP Los Ángeles); Triángulo de Amor Bizarro (2016 por el LP Salve Discordia) y Niño de Elche (2015 por el LP Voces del extremo).

Era la primera vez en las ocho ediciones de los premios que salían de Madrid, gracias a la colaboración de la Navarra Music Commission. En el Chica Sobresalto y Gorka Aguinagalde, recordaron a pioneros de la prensa musical navarra como Joaquín Luqui o Rudy Goroskieta. Desde la asociación Periodistas Asociados de Música (PAM), organizadora del premio, señalaron la voluntad de que la ceremonia fuera un chupinazo simbólico de la vuelta al formato presencial. La PAM es una asociación sin línea editorial, en la que cada uno de sus 200 miembros tiene un voto, y animaron a comprar periódicos, revistas, discos o entradas de conciertos. . En el Baluarte , los presentadores,, recordaron a pioneros de la prensa musical navarra como Joaquín Luqui o Rudy Goroskieta. Desde la asociación Periodistas Asociados de Música (PAM), organizadora del premio, señalaron la voluntad de que la ceremonia fuera un chupinazo simbólico de la vuelta al formato presencial. La PAM es una asociación sin línea editorial, en la que cada uno de sus 200 miembros tiene un voto, y animaron a comprar periódicos, revistas, discos o entradas de conciertos.

ACTUACIONES

“Mezcla entre The Clash y unos científicos locos”, según los definió Gorka Aguinagalde, el grupo La Biznaga, uno de los nominados por el disco Bremen no existe, abrieron las actuaciones de la noche. También lo hicieron otros candidatos como Los Estanques y Anni B Sweet, que interpretaron 'He bebido tanto (que...)' y 'Tu pelo de flores'. Nominados como Guitarricadelafuente, Jorge Drexler, Yawners y Menta mandaron vídeos de saludo. Además de los mencionados, y de los ganadores, los grupos candidatos eran Carolina Durante, Depresión sonora, Los Punsetes, Maria Rodés, Nacho Vegas, Rigoberta Bandini y Rosalía. Los catorce finalistas estuvieron muy igualados, según dijeron los organizadores

Miguel Osés

Durante la gala, en la que los presentadores recordaron al pamplonica Pablo Rouss, que ganó un Grammy Latino, también actuó el grupo navarro Zetak, que mostró en directo su mezcla de música electrónica y cultura popular. El grupo liderado por Pello Reparaz con Leire Colomo a la percusión puso al Baluarte a dar palmas, a pesar de que el resto de la banda no pudo ir al Baluarte por problemas médicos. Reparaz tuvo palabras de agradecimiento a periodistas musicales navarros como Oskar Beorlegui y Santi Echeverría (crítico de Diario de Navarra), entre otros. Reparaz bajó del escenario y cantó entre el público, subiéndose a una butaca. La navarra Chica Sobresalto también dejó por un momento el atril de las presentaciones para cantar la última canción que ha lanzado, La torre, en un escenario presidido por un gran relámpago, igual que el trofeo de este premio.

Entre los asistentes estaban el presidente del Parlamento, Unai Hualde; , el vicepresidente Javier Ramírez; la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola; la consejera de Hacienda, Elma Saiz, y el director general de Cultura, Ignacio Apezteguia. También asistió la directora general de Industrias culturales del Ministerio de Cultura, Adriana Moscoso de Prado. Antes de la gala, hubo un cocktail y un photocall en el que participaron muchos de los invitados y no pocos músicos navarros.