Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

‘La Banca Ética, una alternativa consolidada en Navarra al servicio de la ciudadanía’. Salón de actos Instituto Plaza de la Cruz, Pamplona. 19 horas. Ponente: Peru Sasia, presidente de FEBEA, entidad que agrupa a los bancos éticos europeos. Charla-coloquio sobre finanzas éticas en Navarra, organizada por el Grupo Local de Fiare Banca Etica en colaboración con la Cooperativa Etxekonak.

LIBROS

Presentación del libro ‘Violencia, Silencio y Resistencia. ETA y la Universidad (1959-2011)’. Civican. 19 horas. Intervienen: Reyes Berruezo, vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria en la UPNA (1999-2003), Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la UNAV (2012-2022) y Ana Escauriaza Escudero, autora del libro.

Encuentro con Ibon Martín. Club de Lectura de Diario de Navarra, c/Zapatería 49, Pamplona. 19 horas. El escritor presentará su libro ‘El ladrón de rostros' (Editorial Plaza & Janes). Aforo completo.

Presentación del libro ‘Hiru miru’. Biblioteca de Navarra.18 horas. Autores: Josu Jiménez Maia (textos), Maite Ramos Fernández (ilustraciones). Editado por Cénlit, 2022. En euskera.

Presentación del libro ‘¡Hasta la Memoria siempre!’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autora: Laura Benadibao. La palabra como patrimonio de los pueblos.

MÚSICA

Audición de oboe (alumnado de la profesora María Arratibel). Salón de actos Escuela Municipal de Música Joaquín Maya de Pamplona. 18:30 horas.

CINE

‘Los apuros de un pequeño tren’. Filmoteca de Navarra.19:30 horas. Ciclo ‘Cine Imprescindible’. Reino Unido, 1953. Dirección: Charles Crichton. Un pequeño pueblo inglés está a punto de perder su estación de tren, por lo que decidirán unir esfuerzos y hacerla funcionar ellos mismos, compitiendo con la compañía local de autobuses. Presenta: Eduardo Carrera G. Entradas: 3 €.

VIII Mendi Tour Film: ‘Iretargi’ + ’Into the ice’ + ’De l’ombre à la lumière-From shade to light’. Cines Golem Baiona de Pamplona. 17:30 y 20 horas. ‘VIII Mendi Tour Pamplona/Iruña’-Cine de Montaña. Organizan Asociación Mendi Film Festival y Cines Golem. Colaboran Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y festival Skymetraje. Patrocina grupo EITB. Entradas: 6 €. ‘Iretargi’. Luna de lobos, luna llena de febrero de 2022, en Etxauri (Navarra). Fusión de danza vertical y escalada. Una lamia que baila suspendida acariciando la luna, y un objetivo fascinado por la escena. Secuencia artística de la mano de Phelipe Eizagirre, Yhabril y Janire Etxabe. ’Into the ice’. Un viaje a la Cordillera Darwin, una cordillera remota, salvaje y en su mayoría inexplorada en el extremo de América del Sur. Durante la primavera de 2022, siete amigos navegaron, escalaron y exploraron este lugar para investigar cómo sus glaciares están respondiendo al cambio climático e intentar el primer ascenso de Roncagli y Cerro Sara.B. ’De l’ombre à la lumière-From shade to light’. El alpinista francés Charles Dubouloz consigue la primera ascensión invernal en solitario a la ruta “Rolling Stones” (5.10 A3, o M8, 1100m) en la cara Norte de las Grandes Jorasses, Chamonix, Francia. Descubre qué pasa por su mente al afrontar dicho reto histórico.

Club de Cine: ‘Chico y Rita’. Biblioteca de Burlada. 19 horas. Coordinado por Jesús García Salguero. Hablaremos sobre esta película de animación para adultos dirigida por Fernando Trueba en colaboración con Javier Mariscal ambientada en La Habana y Nueva York de los años 40 y con el amor y la música como protagonista.

‘Emakumea’. Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. 19 horas. 5 cortometrajes que exponen diferentes problemáticas que afectan a las mujeres. Entradas: 2 €.

CON NIÑOS

‘Todos los perros van al cielo’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 18 horas. Cine infantil. Entrada libre.

‘Chop, chop, chop’. Biblioteca infantil Civican. 18 horas. ‘La hora del cuento’ con Virginia Moriones. Actividad dirigida al público infantil a partir de 4 años.

Curso: Juego y aprendizaje. Sala 4 Civican. 18 a 19 horas. Dirigido a bebés entre 24 y 36 meses acompañados de un adulto. Impartido por María Otero, educadora. El juego es la principal herramienta de relación y aprendizaje en la primera infancia. Estas sesiones proporcionarán un espacio de relación a las familias, así como se fomentará el desarrollo de herramientas para el aprendizaje y el juego en casa. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘La vida es más fácil gracias a… ellas’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva. 18 horas. Cuentacuentos en castellano. Un homenaje a inventoras imprescindibles de nuestra historia.