Qué ver y hacer en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Venciendo al cáncer: prevención e investigación’. Libros con Historia (Casa Melchor), Urroz Villa. 12:30 h. Conferencia impartida por los doctores Salvador Martín Algarra y María José García Velloso. Actividad organizada por la Familia Prieto Azcárate y Urroz Villa del Libro. ‘Febrero 2023: Mes de lucha contra el cáncer en Urroz Villa del Libro’.

MÚSICA

‘La Bohème’, de Giacomo Puccini. Baluarte. 18.30 h. Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro Lírico de AGAO, bajo la dirección del maestro López Reynoso. Con la Escolanía del Orfeón Pamplonés. Director de escena: Emilio Sagi. Entradas agotadas.

Vermout Blusero con Johnny Big Stone & Sweet Marta. Bar de la Casa de Cultura de Burlada. 13 h. Organiza Asociación Burlada Blues.

‘#Top10 Sarasate’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Con Suakai Música. Un viaje apasionante por las melodías más influyentes del prestigioso compositor y violinista navarro Pablo Sarasate. Su vida y obra está repleta de viajes, anécdotas, mitos y leyendas que se irán desvelando durante el espectáculo. Entradas: 8 €.

Peio Etxarri + Chuchin Ibañez + Aroa Berrozpe: ‘Tarde de Música, Humor y Poesía’. Casa de Cultura de Olite. 18 h. Show. Organiza Ayuntamiento de Olite-Erri Berri. Produce Erdialdea Producciones. Colabora Sala Informal. Entradas:10 €.

Encuentro-concierto con el grupo musical Ruah y Fermín Alvira: 'Arte y espiritualidad'. Museo Gustavo de Maeztu de Estella Lizarra.12 h. En el marco de la exposición ‘Campos de Resiliencia’ de Alvira. Ruah es un grupo de música católica de Pamplona. Su último disco, ‘Nuestro lugar’ (2022) lleva por portada una de las obras de Fermín Alvira que puede contemplarse en la exposición del Museo. Entrada libre.

TEATRO

‘¡Ay, Carmela!’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19. Una coproducción de Producciones Faraute y Pentación Espectáculos. Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su recuerdo contra el olvido. La evocamos para que su espíritu no se pierda en el cómodo mundo de la indiferencia. Vuelve a alertarnos, a gritarnos con su presencia que el huevo de la serpiente, que siempre ha estado ahí, se está rompiendo. Nuestro sueño de un mundo de tolerancia, de comprensión, de permisividad hacia lo diferente, de igualdad, de solidaridad, de justicia social se va resquebrajando y el mundo fascista de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez avanza tan incompresible como imparablemente. Carmela es nuestra memoria y nuestra culpa como lo es de “El Paulino” , el “cagón”. ¿A quién nos recordará? Pero ahí está Carmela con su verdad, su vitalismo, su pasión y su valentía. Carmela: ejemplo de amor hacía la vida y hacia los demás, valores que está dentro del alma de las buenas personas. Carmela: reivindicación de la bondad tan denostada en estos días. Carmela es divertida, brillante y descarada. Pura raíz, pura sangre. No piensa mucho, convive con los que la rodean, siente y padece. Un ser sin cultura, sin sofisticaciones, sin prejuicios que es carne viva, sensible al dolor de los demás. Y Carmela se sacrifica porque no puede vivir en un mundo podrido. “Pobre país que necesita héroes”. Y nosotros cogemos aire con la mayor alegría y profundidad posibles para volver a suspirar: ¡Ay, Carmela!. Entradas: 22, 18 y 8 €.

‘La Tarara/Tarara’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, en Mutilva. 19 h. Con Hika Teatroa. En pleno barrio de San Francisco (Bilbao) crece Rosa, una niña violinista que cree ver a Liszt y a otros compositores difuntos que le ayudan a tocar el violín. La Tarara, una mujer prostituta que trabaja la noche, la acompaña en la lucha contra sus fantasmas. Un texto con vocación de thriller sacudido por el temblor de la poesía. Entradas: 6 €.

‘Lehendakari Gaia/El Candidato’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Con Txalo. Función en euskera. Aurrezko prezioa: 5 €. Lehiatila prezioa: 6 €.

‘Sinvergonza’. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19 h. Humor con Gonzalo Jiménez. Entradas agotadas.

CINE

‘Black is beltza II: Ainhoa’. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 18 h. Euskera. Mayores de 16 años. Organiza: Bi Haizetara. Colabora: Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza. Ainhoa nace de milagro en La Paz (Bolivia) tras la muerte de su madre Amanda en un supuesto atentado parapolicial. Crece en Cuba y en 1988, a los 21 años, comienza un viaje iniciático con el País Vasco como primer destino para conocer la tierra de su padre Manex. En pleno conflicto represivo, conoce a Josune, una periodista comprometida, y su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando el novio de Josune muere por sobredosis de heroína, ésta decide acompañar a Ainhoa en su viaje, que continúa por el Líbano, Afganistán y la ciudad de Marsella. Son los últimos años de la Guerra Fría y ambas se adentrarán en el oscuro mundo de las red es del narcotráfico y sus estrechos vínculos con las tramas políticas. Entradas: 3 €.

‘Cinco Lobitos’. Casa de Cultura de San Adrián.19 h. ‘Ciclo de Cine’. Película nominada a 11 premios Goya y una de las recientes ganadoras de los recientes Premios Feroz. Entradas: 3 €.

‘Irabazi arte’. Etxarri Aranatz. 17:30 h. Zinuema. Haurrak 2 €/Helduak 4 €.

CON NIÑOS

‘El viaje de un donut’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Dopamina Teatro. A partir de 6 años. Todo el mundo sabe que consumir demasiado azúcar es malo. ¿Pero quién ha visto, cómo reaccionan las neuronas en el cerebro, las células en el estómago, o las vellosidades intestinales ante la llegada de un bocado de donut? Esta comedia no solo te permite ver y aprender sino también vivir, inquietarte y entusiasmarte con un proceso que pasa a diario en nuestro cuerpo. Acompaña al donut en el apasionante viaje a través del sistema digestivo y vive con él múltiples aventuras, descubrimientos y luchas. Una pieza absurda ya la vez tan real como la vida misma. Entradas: 7 € (Grupos a partir de 5 personas: 6 €).

‘Got Rhythm’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con Txus Eguílaz. El famosísimo concurso de talentos “Got Rhythm” busca nuevos artistas con diferentes habilidades rítmicas. En el casting se verá cómo los variopintos candidatos con sus variopintas habilidades se quedan pequeños al lado del público, que, de manera inesperada, se convertirá en el aspirante más sólido a ganar esta nueva edición de “Got Rhythm”. Espectáculos original, dinámico y divertido, donde el principal protagonista será el público, que además podrá disfrutar de un grandísimo derroche de energía y múltiples tipos de expresión rítmica, como la percusión corporal, el claqué, el beatbox, la percusión acústica, la electrónica y los cotidiófonos (objetos cotidianos empleados como instrumentos, en este caso, de percusión). Entradas: 3 €.

‘Una casa con Encanto’. Casa de Cultura de Burlada. 18 h. Tributo a la película ‘Encanto’. Con Del Molino Producciones. Un elenco de ocho intérpretes dan vida a los personajes de este espectáculo de Teatro Musical donde contiene ocho canciones tributo a la película y cuatro canciones originales compuestas expresamente para esta función. Las canciones compuestas para esta versión de teatro musical tienen letras de Pepe Ferrer y Damián Costa,y la música compuesta por Antonio Laborda…En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas. La magia de Encanto ha concedido a cada miembro de la familia un don único. Todos han recibido su don menos Mirabel. Cuando descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, Mirabel, decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia. Entradas: anticipada 15 €, taquilla 16 €.

‘Kontukantari’. Auditorio Berriozar. 18 h. Títeres y música con La Enana Naranja. Concierto de diez canciones infantiles en euskera, con títeres. En el repertorio se incluye: Txiki Txikia, Txakur bat, Kanuto, Txan Txibiri, Ran Rober Ran, Sorgina Pirulina, Baga Biga Higa, Ixil Ixilik, Itxasontzi baten, Ez goaz lanera y Gora ta gora beti. Con la ayuda de títeres que se convierten en protagonistas, Sandra y Botik revisan las canciones de siempre. Veremos a ratoncitos subiendo a un barco, a Txombo y Ziku que no quieren ir a trabajar, o a Nana y Granu comprando un perro en un mercado… Entradas: 3 €.

‘Orkestra Lurtarra’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 h. Cine infantil en euskera / Haur zinema euskaraz. Manu se enamoró platónicamente de la gran pianista Stella Panini siendo niño y su sueño es conocerla. Para llegar a ella, crea una orquesta muy peculiar en la que él toca...¡la escoba! Entradas: 3 €.

‘Las aventuras de Paula y Carlos’. Casa de Cultura de Peralta. 18 h. Con Enrollados Kids. Paula y Carlos son dos hermanos que aparecen en un teatro con la intención de ver la representación de una obra. Al entrar en la sala se percatan de que todo el mundo les mira. Y es que Carlos y Paula parecen ser los últimos en llegar. Esto les asombra un poco, pero todavía quedarán más perplejos cuando de pronto observen el escenario. La escenografía, es nada más y nada menos que su propia habitación. Tentados por la curiosidad, ambos deciden subir al escenario y es en este momento cuando ocurrirá…. LA MAGIA. Entradas: 3 €.

lmagilandia: ‘Tributo a Cantajuegos’. Casa de Cultura de Lodosa. 18:30 h. Para niños y niñas de 0 a 10 años. Espectá­culo musical basado en un repertorio de gran variedad musical y diversión. Un show participativo y lleno de interacción con el público. Donde pequeños y mayores se involucrarán y lo pasarán en grande. En este espectáculo, los chicos y chicas de grupo de baile de lmagilandia estará, como siempre, acompañados por el león Zarpi y la tigresa Nono, que bailarán y cantarán las mejores can­ciones de ayer y hoy, evocando grandes momentos de la infancia. Canciones con voces en directo, como «Soy una taza», «Cosquillas» y «Chu chu ua», entre otras muchas más. Un show desarrollado con amor para los más bajitos de la casa. Un proyecto creado para que los peques se diviertan y aprendan y los papis disfruten de un buen rato junto a ellos. Entradas: 3 €.

‘Pirados en un lugar de la Mancha’. Centro Cultural Avenida de Cascante. 18 h. Con Iluna Producciones.Versión de “Don Quijote” para público de 3 a 12 años que alerta sobre el bulling y fomenta el respeto. De tanto tiempo que se pasa viendo series y jugando a videojuegos, Don Quijote se está empezando a volver algo chiflado. Está viendo cosas un poco raras y no es capaz de distinguir los sueños de la realidad. Por eso he decidido seguirle, para ver si eso que cuenta es de verdad o es mentira. ¡Y también para que no se haga daño! Me llamo Sancho y a los dos juntos nos llaman “Los Pirados de la Mancha”. Entradas: 5 €.

‘El niño y el mundo’. Casa de Cultura de San Adrián. 17 h. ‘Ciclo de Cine’. Multipremiada cinta brasileña que aborda los problemas del mundo moderno a través de los ojos de un niño que deja su aldea y descubre un mundo fantástico, dominado por animales-máquina y seres extraños. Entradas: 3 €.

VARIOS

Visitas acompañadas expo ilustradoras ‘Si el ahora es elegir, lo hacemos en piezas/Aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen dugu’. Museo de Navarra. 12:30 h. En euskera. Con Araitz Urbeltz. Aforo limitado. Gratuita, con retirada previa de invitación en taquilla desde las 11 h del mismo día.

FIESTAS

Milagro-Fiestas de Invierno en honor a San Blas 2023. 9 h Campeonato de Petanca Interautonómico en las nuevas pistas del Complejo Polideportivo-Piscinas. 10 h Campeonato de Tiro al Plato en el Olivo. 11-14 y 16-19 h Hinchables en el Pabellón La Cereza. 12 h Inauguración nuevas pistas polideportivas en el Complejo Polideportivo Piscinas. Partido de futbito. 13:30 h Entrega de los Premios del XV Concurso de Pinchos de Milagro, salón de plenos del Ayuntamiento.

Ribaforada-San Blas 2023. 10 h. Almuerzo popular en el pabellón Ribaforada Arena, con reparto de chistorra, panceta, pan y vino. 11 h. Partidos de pelota en el frontón municipal: 1º-Partido: Dentro de 4, 1/2 Victor Vs Salaberria. 2º Partido de parejas con: Ezkurdia-Arbizu Vs Irribarria-Eskuza. Entradas 10 €. 12 h. En el pabellón Ribaforada Arena. Espectáculo infantil de marionetas y actores. ‘El sueño de la abuela'. 16:30 h. Cine infantil, en Casa de Cultura, película: 'Encanto’. Precio: 1 euro. 16:30 h. Sesión de concierto en el Ribaforada Arena con Orquesta Nueva Etapa. 18 h. Recorrido con la Banda de Música de Ribaforada. 19 h. Sesión de baile en el Ribaforada Arena, (entrada gratuita. Orquesta Nueva Etapa. 20 h. Tradicional hoguera en la Plaza San Fco. Javier, con reparto de chorizo, pan y vino. Amenizado por la Banda de Música de Ribaforada. 20:15 h. 5º Concurso local de caldo, en la Plaza….Y FIN DE FIESTA!!!

Peralta-Fiestas de San Blas. 12 h Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 13 h Pasacalles con la charanga El Garrafón. 17 h Concierto en el Polideportivo municipal con la Orquesta Vulkano. 18 h teatro musical infantil, ‘Las aventuras de Paula y Carlos’ con la compañía Enrollados Kids (Jonás Caspe y Evelyn Rubio). 20 h Torico de fuego en el Paseo San Miguel.