The Waterboys, The Cult, Canned Heat y Nikki Hill, primeros artistas confirmados del BBK Bilbao Legends Fest 2023

El festival de rock BBK Bilbao Legends Fest 2023 ha anunciado este viernes los primeros nombres incorporados a su sexta edición, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla. Los conciertos confirmadas son los de las bandas The Waterboys, The Cult y Canned Heat y el de la cantante de rhythm and blues y soul, Nikki Hill.

El certamen, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por Dekker Events, ha informado, a través de un comunicado, que los primeros bonos con promoción especial estarán a la venta hasta el 5 de febrero al precio de 75 euros + gastos de distribución. A partir del 6 de febrero, el precio del bono será de 95 euros + gastos.

Tras cambiar el año pasado su ubicación desde el centro La Ola de Sondika, donde se celebraron las cuatro primeras ediciones, la cita repite en el pabellón de Miribilla con un cartel que encabezan una banda legendaria del blues rock de los sesenta, Canned Heat, y dos formaciones británicas surgidas en los años ochenta, The Cult, que lideran el cantante Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy y los escoceses The Waterboys que lidera Mike Scott.

Tras debutar en 1984, The Cult lanzaron a finales de octubre su último trabajo, "Under the Midnight Sun", su undécimos disco de estudio, seis años después del anterior.

Por su parte, los Waterboys publicaron en septiembre "All Souls Hill", su decimoquinto disco y donde Scott se sale del folk rock característico en el sonido de la banda para introducir la electrónica en las composiciones, incursiones sorpresivas en otros estilos que inició en 2019 en el álbum "Where the action is" donde ya se adentró en el dance y el hip-hop.

A su vez, el nombre más veterano del cartel es el de la formación Canned Heat, históricos del blues rock de los años sesenta y setenta, protagonistas del festival de Woodstock del 67 y que sobreviven décadas después girando regularmente aunque sin grabar discos y pese a las muertes consecutivas de sus líderes principales, Al "Blind Owl" Wilson, Bob "The bear" Hite y Henry "The Sunflower" Vestine.

De su formación original, solo permanece en activo y liderando la banda su batería, Adolfo "Fito" de la Parra, tras la muerte en 2019 de otro de sus históricos integrantes, el bajista Larry Taylor.

El cuarto nombre confirmado es el de Nikki Hill, vocalista criada en Carolina del Norte y residente en Nueva Orleans, que en su repertorio mezcla influencias del rock'n'roll, el soul y el rhythm'n'blues con actitudes punk. Su último disco es "Feline Roots", donde su sonido se vuelve aún más rockero.

Tal y como han explicado desde la organización, el BBK Bilbao Music Legends vuelve a orientar su cartel hacia un público objetivo "más amplio de lo que suele ser habitual en otros festivales y pensado para todas las edades, incluida la entrada gratuita hasta los 14 años (incluidos).

Tras su paso al Bilbao Arena, la cita "seguirá manteniendo su filosofía, sin aglomeraciones, con espacios para moverse con comodidad por el recinto, sin grandes colas, un único escenario, descansos entre los conciertos y un gran ambiente" han explicado.

Al igual que en el resto de ediciones, el cartel compaginará las grandes leyendas de la escena internacional con bandas locales tanto emergentes como consagradas, que pasarán por el escenario de la Terraza Voodoo Child, donde además de música en directo, habrá una oferta gastronómica.

La organización ha informado de que "muy pronto" anunciará nuevas incorporaciones hasta completar el cartel con músicos del panorama local e internacional.

Los interesados en acudir al festival pueden adquirir su bono de dos días a través de la web del festival www.musiclegendsfestival.com o de Kutxabank, a un precio especial de oferta, de pista o grada, de 75 euros más gastos, hasta el 5 de febrero.