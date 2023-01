Diez planes por menos de diez euros para el fin de semana en Pamplona

Puede que los excesos navideños en forma de planes, cenas y comidas no te hayan dado una tregua y te apetezca descansar. Pero si has empezado a leer esto es porque tienes cuerpo de viernes y necesitas mantener el ritmo. Sea como sea, como una cosa es el cuerpo y otra la cartera, hemos recopilado un listado de diez planes por diez euros o menos – algunos incluso gratis- que te permitirán disfrutar del fin de semana en Pamplona sin pensar demasiado en el susto que te dará la próxima factura del gas. Aquí va nuestra selección:

1. LITERATURA. Si te apetece un plan tranquilo para terminar la semana puedes optar por el encuentro con el escritor Mikel Santiago , autor de 'Entre los muertos', acto antesala del festival Pamplona Negra, que arranca el próximo lunes día 16. La periodista y escritora Susana Rodríguez, directora del festival Pamplona Negra, ofrecerá una charla con el escritor Mikel Santiago en la Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés a las 19 horas.

VIERNES 13. 19 horas. La entrada es gratuita y el aforo es limitado.

2. CINE. Siguiendo con el plan 'limpia excesos navideños', te proponemos dos citas cinematográficas. La primera la acoge la Filmoteca de Navarra, que proyecta este viernes día 13, a las 19:30 horas, los documentales 'Soukeina, 4,400 días de noche', dirigido por Laura Sipán Bravo y 'Ocupación S.A.', de Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera, dentro del ciclo de cine Saharaui. Los documentales se cerrarán con un coloquio posterior con Saharako Kabiak. Intervendrán una representante de Mundubat y Naziha El Khalidi y Ahmed Ettanji, periodistas de Équipe Media.

VIERNES 13. 19:30 horas. El precio de la entrada es de 3 euros.

3. MÁS CINE. La segunda te llevará de viaje a Italia. Civivox Condestable continúa con el ciclo de Roberto Rossellini y este sábado día 14, a las 19 horas, acoge la proyección de la película 'Te querré siempre' (Viaggio in Italia; 1954; 80'). Cuenta la historia de un matrimonio inglés que viaja a Italia para vender una villa heredada cerca de Nápoles. Al alejarse del ambiente londinese y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajeno, la pareja experimenta sentimientos olvidados como los celos y el resentimiento.

SÁBADO 14. 19 horas. El precio de las entradas es de 2 euros con inscripción previa.

4. CONCIERTOS. Si eres de los que quiere seguir con el ritmo del frenesí navideño te proponemos dos citas musicales para no alejarte de la fiesta. La primera es el concierto del grupo BiMember, este viernes día 16, a las 21 horas en el Rockollection bar (calle Olite, 12). El grupo está formado por Unai Amezketa, Carlos Lorente, Sergio Izquierdo, Josemi Díaz .

VIERNES 13. 21 horas. El precio de las entradas anticipadas es de 10 euros. En taquilla, 12 euros.

5. MÁS MÚSICA. La segunda cita musical corre de la mano del grupo Kike Arza Electric 4ET, dentro del ciclo Urtarrijazz'23. El grupo formado por Satxa Soriazu (piano); Adrián Fernández (guitarra); Daniel Lizarraga (batería); y Kike Arza (bajo eléctrico) darán un concierto este viernes 13, a las 19:30 horas en el civivox San Jorge.

VIERNES 13. 19:30 horas. Gratis, previa inscripción tfno 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

6. EXPOSICIÓN. Si eres de los que no puede perderse una cita con el arte y todavía no te has acercado hasta Baluarte para disfrutrar de la exposición 'Impresionistas' estás de enhorabuena porque, aunque acababa este fin de semana, se ha prorrogado hasta el 15 de febrero.

La mayor exposición inmersiva sobre el Impresionismo, y donde recobran vida más de mil cuadros de Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Manet, Gauguin, Morisot, Degas, Pisarro y Toulouse-Lautrec a través de las imágenes en movimiento, ha aparecido en varias series y películas rodadas.

VIERNES 13, SÁBADO 14 Y DOMINGO 15. dE 10 A 19:30 horas. Precio de las entradas: 10 euros

7. DANZA. Si eres de los que apuesta por lo local 'made in Navarra', te proponemos disfrutar de 'Uholdeak', un proyecto artístico dirigido por Olatz Larumbe e inspirado en las vivencias de las personas que padecieron las inundaciones sufridas en la comarca de Pamplona el 10 de diciembre de 2021. Lo acoge el centro cultural de Villava, este viernes día 13, a las 19:30 horas.

En la obra, dialogan los lenguajes de la danza contemporánea y el audiovisual para simbolizar la pérdida, el caos, la destrucción y el miedo, pero también la ayuda y la solidaridad de la comunidad.

VIERNES 13. 19:30 horas. Precio de las entradas: 3 euros.

8. HUMOR. Si lo que necesitas es una buena dosis de risas para arrancar el año con buen pie, te proponemos el monólogo 'FutbolisTOK', de Zuhaitz Gurrutxaga, en el auditorio de Berriozar. La cita es el domingo día 15 a las 19 horas.

Gurrutzaga, confidente de un futbolista, además de recuperar varios episodios de su primer monólogo, también hablará sobre sus experiencias en las últimas dos décadas en el fútbol, en la televisión, teatro y música.

DOMINGO 15. 19 horas. Precio de las entradas: 5 euros

8. TEATRO. Si tu apuesta es el teatro, también hay opciones para los bolsillos más pequeños. Hemos seleccionado la obra 'Cave Canem?' que acoge el centro cultural de Villava el domingo día 15, a las 19:30 horas. Se trata de un peculiar homenaje al mundo animal que hace el grupo de teatro Malaje Sólo. Reúnen en el espectáculo números nuevos y sketches anteriores con los que parecen querer “disculparse” por nuestra ingratitud con los animales: “Los sacamos de paseo con una cadenita, los enjaulamos, experimentamos con ellos, los explotamos, los cazamos, los cocinamos, acabamos con sus hábitats, los extinguimos, los abandonamos..., y, cuando queremos insultar, vociferamos: ¡burro!, ¡cerdo!, ¡buitre!, ¡perro!, ¡besugo!, ...¡animal!”.

DOMINGO 15. 19:30 horas. Precio de las entradas: 4 euros.

9. CON NIÑOS. Si todos estos planes te han puesto los dientes largos pero lo que buscas es un plan abierto a todos los públicos, la agenda del Planetario de Pamplona ofrece un abanico de posibilidades muy interesantes.

'Dinosaurios’ + Astronomía' es la primera del fin de semana. El viernes día 13, a las 18 horas, el planetario acoge la aventura de Celeste, la inteligente y soñadora niña que nos invitaba a descubrir exoplanetas más allá del sistema Solar, regresa a las cúpulas del planetario para viajar tras las huellas de los dinosaurio. En una fascinante y divertida aventura que nos habla de adaptación y supervivencia, con ella descubriremos que no todos se extinguieron, que quedan muchos, muchísimos dinosaurios.

En la segunda parte de la sesión mostrarán el cielo del día para aprender a aprovechar mejor las noches estrelladas.

VIERNES 13. 18 horas. Precio de las entradas: 6 euros

10. MÁS PARA LA CHAVALERÍA. Si tus peques no son tanto de astronomía y les va más cantar, aquí tienes un plan de canta- cuentos, gratuito, y con diversión asegurada. Musas y Fusas relatarán la historia del kikimiyú, su animal favorito. ¿No sabes qué es un kikimiyú? Ellos te lo cantan en 'Kikimiyú, los animales y tú'. Solo tienes que acudir al civivox Jus la Rocha, a las 12 (castellano) o a las 18 horas (euskera), este sábado día 14.

La edad recomendada es de más de 3 años, en compañía de una persona adulta.

SÁBADO 14. 12 (castellano)y 18 horas(euskera). Precio: Gratuito. Con inscripción previa.

PLANES PREMIUM PARA CARTERAS BOYANTES

Si después de los excesos navideños tu cartera sigue boyante, aquí hemos recopilado tres planes con más pedigrí que bien merecen la pena lo que cuestan, aunque se vayan de largo de nuestro presupuesto de 10 euros.

1. HUMOR. Florentino Fernández 'Flo', José Mota y Santiago Segura traen a Pamplona el espectáculo 'El sentido del humor: Dos tontos y yo' el próximo 14 de enero, a las 18 y 21 horas.

Popularmente conocidos como La vieja del visillo, Krispín Klander y Torrente entre ciertos sectores del público, Mota, Flo y Segura actuarán juntos y por separado, por parejas e individualmente, ofreciendo reflexiones, risas y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor, con un único objetivo: hacer reír a quienes acudan a ver el espectáculo.

SÁBADO 14. 18 Y 21 horas. Precio de las entradas: 25 y 35 euros. Se pueden adquirir en la taquilla de Baluarte o en la web www.baluarte.com.

2. CONCIERTO. El artista madrileño Quique González dará un concierto el sábado día 14 en el Auditorio de Burlada, a las 21 horas, en el final de la gira de su último disco 'Sur en el valle'.

Con trece trabajos discográficos editados desde sus comienzos en 1998 y cientos de actuaciones, Quique sigue sumando éxitos a su cancionero siendo los más recientes 'Jade' o 'Puede que me mueva', que se suman a sus célebres 'Salitre', 'Pájaros mojados', '39 grados', 'Cuando éramos reyes', 'Charo' o 'Vidas cruzadas'.

SÁBADO 14. 21 horas. Precio de las entradas anticipadas:22 euros pista / 25euros butaca . En taquilla, 25 euros.

3. DANZA:. 'El lago de los Cisnes' llega a Baluarte este sábado día 14 en una función donde los bailarines del Russian Classical Ballet trasladan al público la historia del Príncipe Siegfried y la princesa Odette, transformada en cisne por un sortilegio del mago Rothbart que solo podrá romperse cuando aparezca el amor verdadero.