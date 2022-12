¿Qué eran los doce anuncios que aparecieron en Diario de Navarra el 28 de diciembre?

DOCE anuncios consecutivos en otras tantas páginas en el periódico del 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) con la apariencia de publicidad política pero con mucho humor e ironía. Y realizados desde 12 miradas políticas todas diferentes.

Esta singular campaña publicitaria generó curiosidad e incluso extrañeza entre los lectores porque no desvelaba su autoría. El estudio de comunicación que la ideó, la contrató y la costeó está liderado por el periodista pamplonés Javier Errea y tenía clara su intención: sorprender, mostrar su hartazgo ante la política y hacer pensar a los lectores.

EXPRESAR DESCONTENTO

El estudio de comunicación realiza un calendario que cada año envía a clientes y amigos. Para el de 2023 se centraron en un año electoral. “Venimos dando vueltas a la manera de contribuir a construir una sociedad más tolerante, sensible y solidaria de la mano de lo que sabemos hacer” señala Javier Errea Múgica, de 56 años, periodista, creativo y reconocido experto internacional en el rediseño de periódicos.

“El año electoral nos ofrecía la oportunidad de expresar el profundo descontento que vivimos. Es un descontento que tiene como ‘responsables’ a los políticos, les guste a ellos o no. Yo era de los decía que tenemos los políticos que nos merecemos, pero el deterioro ha llegado a un punto en el que ya he dejado de creerlo. No tenemos los políticos que nos merecemos, no tenemos por qué aguantar a estos políticos. Y, aunque muchos se quejan al decir esto, nosotros pensamos que sí son iguales todos o que todos han contribuido a que lo pensemos, al menos” añade.

Sobre estas bases, “y sin pretender dar lecciones a nadie (que levante la mano el campeón de la coherencia)”, consideraron que el calendario podía ser un vehículo para “expresar y compartir nuestro hartazgo”. Pero teniéndolo claro. “Desde el humor. Desde el respeto. Sin señalar a nadie. Reuniendo algunas cuestiones de la actualidad y abordándolas desde un punto de vista naif, ingenuo, un poco faltón…”. Al tiempo que el estudio se planteaba el calendario surgió la idea de “una acción más potente, en darle más visibilidad”, y hacerlo desde la convicción de que “los periódicos son plazas públicas, lugares de debate y encuentro, herramientas esenciales en la construcción de sociedades democráticas adultas”. Por eso el estudio se decidió por publicarla en Diario de Navarra “como medio líder en nuestra comunidad”. Errea insiste en que no tiene nada que ver con publicidad tradicional ni con una acción promocional, por lo que eliminaron las referencias al estudio para conseguir “que el lector quedara descolocado ante esas doce candidaturas electorales falsas, fake ahora que tanto se habla de lo fake”.

PARA HACER PENSAR

Asegura que no fue fácil crear las imágenes. “No fue lo primero que se nos vino a la cabeza. Procuramos atender cuestiones de actualidad desde la neutralidad y sentimos la obligación de respetar sensibilidades, de no herir ninguna, o al menos no mucho” rememora.

Tras la campaña, rechaza que ofrezca una visión negativa en el sentido de igualar a todos los partidos. “Yo creo que el que lo lee así no ha entendido nada. Al contrario, esta campaña nace de que nos tomamos la política como algo muy serio y estamos convencidos de que no están a la altura”. Por eso esta iniciativa: “Para pensar un poco más. Para profundizar. Para agarrar la vida con las manos. Para afrontarla. O estamos dispuestos a vivir de otra manera y desde otro lugar o esto no hay quien lo arregle” sentencia.