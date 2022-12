Taupadak mostrará sus "latidos" de danza urbana en la Plaza de los Burgos de Pamplona

Formada por 33 jóvenes de entre 15 y 22 años, la compañía de danza Taupadak dio un importante salto este pasado verano, cuando logró clasificarse para el Mundial de Hip Hop que se disputó en Phoenix (Arizona) entre el 6 y el 13 de agosto. Además, este grupo de danza urbana también se situó este año entre los 13 aspirantes al premio Promoción del Talento Artístico que concede el Gobierno de Navarra.

Este miércoles, Taupadak saldrá a la calle para ofrecer una exhibición de cinco o seis coreografías, incluyendo las dos que bailaron en el Mundial de Hip Hop. “El público podrá ver toda la variedad de estilos que cubrimos dentro de la danza urbana, así como la versatilidad de los bailarines”, adelanta el coreógrafo Fran Chamorro, creador de la compañía Taupadak.

La actuación, de unos 20 minutos de duración, será a las 18.30 horas en la Plaza de los Burgos, dentro del nuevo festival de cultura urbana Atrapa-2. Esta exhibición de calle, en la que participarán medio centenar de bailarines, servirá de aperitivo para las tres actuaciones que inmediatamente después tendrán lugar en la sala Zentral: Claudia Castazabal (19.15 horas), Messy Mess (20 horas) y Las Ninyas del Corro, un prometedor dúo de hip-hop que será el plato fuerte de la jornada.

NUEVA ESCUELA DE DANZA

El próximo mes de enero, Taupadak dará nombre a una nueva escuela de danza urbana que estará dirigida por los hermanos Fran y Naiara Chamorro Ursuegui. A sus 22 y 19 años, respectivamente, desean fomentar la cultura y las danzas urbanas en Pamplona: “Nuestro sueño es que la escuela Taupadak se convierta en un referente a nivel nacional”, señala Fran Chamorro.

“Aquí en Pamplona conozco a bailarines increíbles que se han tenido que ir fuera por las pocas oportunidades que hay en Navarra. Me encantaría crear una cantera increíble de bailarines y de profesores”. La escuela tendrá su sede en la Rochapea.

“Mi hermana Naiara empezó a bailar con 8 o 9 años y yo iba a verle actuar en los campeonatos y exhibiciones. Cuando yo tenía 16 o 17 años, una profesora me animó a probar un intensivo de baile. Entonces descubrí que la danza era mi manera de expresar mis sentimientos”, recuerda Fran Chamorro. Luego le admitieron en Klimax, un grupo de competición de Barcelona.

“Me volví a Pamplona con todo lo que había aprendido allí y decidí montar la compañía Taupadak con mi hermana. Veía que en Pamplona había mucha desunión en el mundo de la danza urbana. Había gente muy guay y no se conocían entre ellos”. El nombre, Taupadak, se traduce por “latidos”. “La palabra Taupadak define lo que somos: corazones latiendo a un mismo son”, explica.

En septiembre de 2020, recién creado el grupo Megacrew Taupadak, participaron en el festival de danza urbana 3Dance que se celebra en Sarriguren, Villava y Huarte, y se llevaron el premio del jurado.

Para Chamorro, sus grandes referentes son Parris Goebel (The Royal Family) y Kevin Mora, coreógrafo de la compañía Klimax. “Él me enseñó que la danza también es una manera de educar en valores y ser mejores personas. Fue algo que me marcó muchísimo”, valora. “El baile es deporte y cultura”, reivindica.

A sus 18 años, Ilazki Iturralde Escobar sueña con dedicarse profesionamente a la danza urbana. Empezó a bailar con 15 años y entró en Taupadak en 2020. “Lo que más gusta de este mundo es el compañerismo. Pasas mucho tiempo ensayando y al final se crean relaciones súper bonitas”, valora. “En concreto, de Taupadak me gusta la buena energía que hay”.

Ilazki Iturralde también participó en el Mundial de Hip Hop de Arizona. “Allí pude ver a bailarines de otros países y sus diferentes maneras de trabajar. Aquello me motivó mucho a querer seguir formándome en otros estilos, como el popping o el vogue. Al conocer cosas nuevas, siempre te pica la curiosidad. Este año estamos yendo muy fuerte a nivel de competición y me lo estoy tomando más en serio”, señala.