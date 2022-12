Libros José Miguel Iriberri: “Por oficio he escrito la crónica de Pamplona, pero no me siento su cronista” Su último libro, ‘Pamplona. Rincones del tiempo’ recoge los artículos publicados en Diario de Navarra en los últimos años, en los que va recorriendo los cambios que ha vivido la capital navarra, los lugares y gentes que ya no están y otros que han venido a crear la ciudad

CERRAR