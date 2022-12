Qué hacer hoy en Pamplona y Navarra

LITERATURA

‘La poesía salta a los escaparates’. Casco Antiguo, Pamplona. 12 a 14.30 h. Diez poetas estarán en los escaparates de cinco locales comerciales -dos poetas por local-. El recorrido, organizado de manera que, cada media hora, el foco de atención y el encuentro con la poesía vaya cambiando de local, comenzará a las 12 h en Especialité (c/ Curia 52), y seguirá en LaMai (c/ Mercaderes 21), Re-read (c/Zapatería 45), Ménades (c/ San Gregorio, 3, 13.30 horas) y Katakrak (c/ Mayor, 54). Poetas: Yoel Saldaña, Ventura Ruiz, Mikel Sanz Tirapu, Maje Martínez, Izaskun Mata, José Saldaña, Matxalen Bezos, Marta Castaño, Nerea Aguado y Elieth Zeledón. Organizan: asociaciones culturales Pamplona Poetry Slam y Zerokotan kultur elkartea.

Recital Poético-Musical ‘Poetas Sin Muros’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés. 12 h. Organiza: Asociación Navarra de Escritoras y Escritores (ANE-NIE). en colaboración con la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España (SHANE). Se presentarán una serie de poemas cuyo objetivo es la promoción de la paz y el encuentro entre culturas. El recital tiene como protagonista la actual producción artística ucraniana: Kateryna Kalytko, Elena Zaslavsky, Serhiy Zhadan, Natalka Biloserkivets. Asimismo, estarán presentes textos de Anna Rossell Ibern, Andreas Altmann y Wislawa Szymborska. La parte musical correrá a cargo de la concertista de piano Adyta Valdés. El programa también incluye la exposición ‘A propósito de Ucrania’ del escritor Miguel Izu.

Presentación de ‘Bilduma Zero 2’. Librería Ménades, Pamplona. 18.30 horas. Presentación de las plaquettes de poesía de Zerokotan con poemarios de Santiago Elso, Gabriela López, Alfonso Muro y Nerea Balda.

Presentación de la novela gráfica 'Gamonal. El eco de un mismo recuerdo'. Local de CNT Iruña, calle Eslava 11. A las 18h. Con la presencia de su guionista, Sergio Izquierdo Betete, hablaremos de la novela gráfica y de los acontecimientos ocurridos en 2014 en el barrio de Gamonal…

Presentación de la Asociación Urroz Villa del Libro a los vecinos. Casa Melchor. 12 h. Una nueva ocasión para que todos los vecinos puedan participar en un proyecto que está aportando a la localidad un turismo de calidad y compatible con la rica vida social y cultural de Urroz-Villa.

MÚSICA

‘Kiss FM Mecano Experience’, by Fever. Navarra Arena. 20.30 h. Todos los públicos (recomendado a partir de 7 años). Gran espectáculo audiovisual. Se trata de un nuevo formato de concierto, en riguroso directo, en el que se podrá disfrutar de los grandes éxitos de Mecano. No es por tanto una obra de teatro con música y guión, sino un espectáculo que contiene múltiples historias, ya existentes en cada una de sus canciones. Así pues, se escucharán, recrearán y se visualizarán, en forma de pequeños universos particulares, y que en su conjunto, forman un concepto diferente, un espectáculo musical como nunca se ha visto. Entradas: desde 39 €.

Concierto de Paralelum. Bar Krawill, Pamplona. 20 h. Paralelum visita por primera vez Pamplona, presentando en directo su nuevo álbum de estudio ‘Bad Thoughts’. Hijos mestizos del metal, el rock y el hardcore, Paralelum llevan desde 2013 profundizando en las raíces de sus múltiples y variadas influencias para con ellas alimentar y hacer crecer un concepto dinámico, visceral y contundente, a la par que melódico, que escape de la creciente estandarización de la música. La banda, compuesta por Diego Perela (voz), Sebastián Comesaña (guitarra), Javier Pérez (bajo) y Juan Marín (batería) trabaja duro para añadir vigor a su música y cohesionarla hasta alcanzar un sonido potente e inconfundible. En 2015 editaron su primer EP, ‘While you sleep’ y en 2018 su primer disco completo, ‘Under the roots’. En 2021 lanzaron su segundo álbum ‘Bad Thoughts’. Entrada gratuita.

Tubala Brass Week: Hamar Urte Elkarrekin-Agrupaciones locales. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. La Banda la Tafallesa, la Coral Tafallesa, la Coral Tubala Uxoa, la Txaranga Malatxo, los Gaiteros y la Comparsa Asier Marco son algunas de las agrupaciones locales que intervienen en este concierto en el que celebramos nuestra trayectoria como festival y a nuestro fabuloso público. No faltarán los solistas locales y un estreno absoluto: la obra ‘X Aniversario’, de la pluma del compositor tafallés Carlos Etxeberría. Entradas: 3 €.

The Spolem Girls. Salón de actos del Castillo de Marcilla. 20 h. Presentan ‘Christmas Show’, un concierto navideño donde se incluyen canciones de navidad internacionales y populares, así como grandes éxitos de los años 60. El grupo está formado por Sara Grajal, Nahiari Berasategi, Naroa Soro y Amaia Garriz. Ciclo Gospel-Conciertos de Navidad. Entradas: 3 €.

DANZA

Encuentro de Danzas organizado por el Taller de Danza Popular de Tierra Estella. Puente la Reina-Gares. 12:30 h. Pasacalles con EinGo Taldea. 18 h Bailables populares en la Plaza Mena (en caso de lluvia, en el frontón).

TEATRO

‘El síndrome del copiloto’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Una mujer sola en medio del mar: Marina (Cuca Escribano). Una mujer que no sabe navegar cruzando el Estrecho sobre un velero que ha heredado del que fue su único amor: Óscar (Miguel Ángel Muñoz). Viaja con sus cenizas para cumplir la promesa de tirarlas en las costas de Tánger, pero ella siempre viajó en el puesto del copiloto. Nunca decidió el rumbo ni las maniobras: una metáfora de su propia vida. Adaptación teatral de ‘Mujeres que compran flores’, escrita por la novelista y dramaturga Vanessa Montfort. Entradas: 15 a 24 €.

‘Tartufo Art Decó’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Con Kilkarrak. Comedia. A partir de 12 años. Función solidaria en favor del proyecto ‘Sustento Alimenticio y de Educación Escuela PreBásica Jose Ramón Astarriaga’ de la asociación El Ocotal Navarra. Entradas: 5 €.

‘El rey tuerto’. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 20 h. Con Inextremis. Dos amigas, Lidia y Sandra, que llevan mucho tiempo sin verse, deciden organizar una cena de parejas para así conocer a sus respectivos novios: David, un policía antidisturbios, e Ignacio, un documentalista social que perdió un ojo por culpa de una bola de goma que le golpeó en una manifestación. Todo ello amenizado por los discursos de un político, que está más que presente. Así empieza una comedia ácida sobre la fragilidad de las convicciones, la naturaleza de los roles sociales y la búsqueda de la verdad. Entradas: anticipada: 8 €, taquilla 10 €.

‘Don dinero’. Casa de Cultura de Aoiz. 19 h. Teatro Amateur. Dirección: Irati Antzerki Taldea. Organiza: Plataforma de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas de Aoiz/Agoitz. Todos los públicos. Entradas: 5 €.

CINE

‘El amor’. Civivox Condestable. 19 h. Ciclo ‘Roberto Rossellini Esencial’. La película consta de dos episodios: ‘La voce umana’ (La voz humana) y ‘Il miracolo’ (El milagro), ambos protagonizados por Anna Magnani. En la primera parte, Anna Magnani está en una habitación sola con un teléfono manteniendo una conversación que capta toda la desesperación y todo el dolor que provoca una ruptura amorosa. En el segundo episodio, Anna Magnani es una gran devota de San José. Un día, al quedarse dormida, se le aparece el santo y conversa largamente con él. Este hombre le ofrece vino hasta que se queda dormida. Cuando se despierta, ella está embarazada y segura de estar gestando al hijo de Cristo. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

'Pedaleando rumbo a Mozambique'. Antiguo Cine de Acedo. 18 h. Charla y proyección documental. Promueve la ONG 'Y os lo cuento'. Organiza Ayto. Mendaza.

EN FAMILIA

'Peter el Musical'. Baluarte. 17 y 20:30 h. Una súper producción de Theatre Properties, Atresmedia y Grupo Eventix con más de 20 artistas en escena con la última tecnología teatral en luces, sonido, escenografía y vuelos para recrear la magia de esta historia legendaria. Desde la recreación de una casa londinense de ensueño donde Wendy, John y Michael conocen por primera vez a Peter, hasta el prestigioso “Jolly Roger”, el barco pirata del temido Capitán Garfio con toda su tripulación a bordo. Entradas: 35, 45, 55 y 75 €.

Musical: ‘De ellos aprendí’. Teatro Gayarre, Pamplona. 17 y 19:30 h. Los 9 artistas, bailarines y cantantes, con todas las voces en directo, arropados por una gran escenografía acompañada de proyecciones y un cuidadísimo vestuario, darán vida a uno de los grandes musicales del año, que sin duda emocionará a todas las familias. Un acontecimiento inesperado en la Isla de Motunui hace que Vaiana, personaje conductor del musical, tenga la primera oportunidad de liderar a su pueblo. Para ello será guiada por el sabio espíritu de su abuela Tala, que la conducirá por un gran viaje, a través de mágicos cuentos, que le ayudarán a ser la gran líder que su pueblo necesita. Escenas y personajes de La Sirenita, El Rey León, Frozen, Aladdín, Rapunzel o La Bella y la Bestia irán apareciendo en escena… Entradas: 20 y 18 €.

‘Burbujas de papel’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Mucab Dans. Teatro a partir de 3 años. Propuesta visual y plástica que juega desde la imaginación, la danza, la música, los colores, el tacto, las sombras y las emociones. Un recorrido por un mundo fantástico lleno de burbujas de todo tipo… Roger es un músico, trompetista, enamorado de las burbujas y de las cosas redondas, por eso que en su casa todo es redondo. Roger se pasa noche y día intentando unir sus dos pasiones, la trompeta y las burbujas, y por eso quiere hacer burbujas con la trompeta, pero no lo consigue. Un día, en medio de un sueño, llega a Bombalia, el país de las burbujas, donde conoce a Bumbú, un hada traviesa… Entradas: 7 €. Grupos de 5 o más personas: 6 €.

Cuentacuentos: ‘El viaje de la música/Musikaren bidaia’. Civivox Jus la Rocha. 12 h castellano y 18 h euskera. Para público entre 4 y 8 años. Con su flauta travesera, Sorgina Txirulina nos contará historias que presentan diferentes estilos de música. ¡Una ocasión perfecta para conocer qué es el reggae, el jazz o el flamenco! Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller infantil: ‘Punch needle’. Civivox Condestable. 17.30 h. Espacio creativo infantil ‘Rosa Tokyo’. Con Kaligramak y Art Cinco para público infantil de 6 a 11 años. Dibujos con telas y lanas… Entradas: 2 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Jugar creando’. Aula 3 Civican. 19:30 h. Un espacio de juego y creatividad a partir de sencillos elementos y el cuerpo como herramienta fundamental. Impartido por Estitxu Arroyo, artista plástica. Dirigido a público infantil, de entre 6 y 10 años.

‘Deep Sky’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 12 h. a partir de 7 años. Entradas: 6 €.

‘López, explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 17 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

‘Save The Temazo’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 19 h. Con Col-lectiu F.R.E.N.E.T.I.C. Un espectáculo de Circo, Humor y Temazos para disfrutar con toda la familia. Este proyecto mezcla ficción, realidad y circo, en clave de humor. Trapecio volante, rueda Cyr, danza vertical, el salto a la piscina más pequeña del mundo, equilibrio sobre botellas y manipulación de objetos son algunos de los elementos principales de esta creación, así como el vídeo y la música. El universo sonoro será creado en directo desde un set de DJ y altavoces móviles enmarcado por una escenografía de gran altura. Entradas: anticipada 10 €, taquilla 12 €.

Cine Infantil: ‘Manou’. Casa de Cultura de Villava. 17 h. Sesión en euskera. Año: 2019. Nacionalidad: Alemania. Dirección: Christian Haas y Andrea Block. Entradas: 1 €.

Sesión de Cuentacuentos. Arróniz. 18 h. Con Tdiferencia.

Sesión de Cuentacuentos. C.D. Amaya. Pamplona.18 h. Con Tdiferencia.

‘Txanogorritxo Rock’. Olite .18 h. Con Tdiferencia.

‘Algara!’. Villafranca. 18 h. Con Tdiferencia.

VARIOS

‘El club de Ada’. Aula 2 Civican.17:30 h. Para público juvenil, a partir de 13 años, con interés por la programación. Con inscripción previa.

Feria de Solidaridad-Sangüesa. Calle Mayor y las Arcadas. Horario: 11 a 14:30 h. Encuentro con las entidades de cooperación internacional y de acción social local con las que Sangüesa colabora. Un escaparate para conocer su trabajo en comunidades de otros continentes o en nuestra propia ciudad. Venta de artesanía y actividades infantiles. Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.

Visita Guiada: 'Ellas, las mujeres de Pamplona en la Historia'. 10:30 h Castellano, 12:30 h Euskaraz. Con Ana Diez de Ure, Historiadora. Organiza: Ayuntamiento de Orkoien. Todos los públicos. Plazas limitadas. Inscripciones e información (último día 9 de diciembre): 948 321031 o igualdad@orkoien.com Actos por el 25N-Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Visita guiada a la exposición temporal ‘Imaginario y realidad’ de la artista Carmen Calvo. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 12 h. Dirigida por el artista Iñaki Rifaterra.

NAVIDAD

Exposición de Belenes en Baluarte. Hasta el 8 de enero. Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 21 h. Los días 24 y 31 cerrará a las 19 h. Las entradas se venden en taquilla. No hay venta anticipada. Mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro y los menores de 7 años, gratis. Organiza Asociación de Belenistas de Pamplona.

Belén del zaguán del Ayuntamiento de Pamplona. Horario: laborables: de 8 a 20 h. Fines de semana y festivos: de 10 a 20 h.

Tobogán de nieve del Paseo de Sarasate. Hasta el 23 de diciembre. Horario: lunes a viernes, de 16 a 22 h. Los fines de semana, de 10 a 14 h y 16 a 22 h para todos los públicos. Ese mismo horario tendrá la instalación del 24 de diciembre al 7 de enero: de 10 a 14 h y de 16 a 22 h. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero abrirá una hora más tarde, a las 11 h, con el resto del horario igual que los demás días. Las entradas, que dan derecho a tres bajadas por el tobogán, cuestan 5 euros, con descuentos para diferentes colectivos y perfiles sociales.

Feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. 55 puestos de artesanía, productos navideños y alimentos artesanos. Horario: 10.30 a 14 h y de 16.30 a 21 h. Hasta el 8 de enero.

XII Exposición de Belenes Estella. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. Hasta el día 5 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad. Horario: todos los días, de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h, sábados, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 h. 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, domingos y festivos, de 12 a 14 h. Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Noáin-XII Festival de Invierno del Grupo de Danzas Ardantzeta Dantza Taldea. Centro Cultural. 17 y 20 h. Entradas 5 €.

Irurtzun-‘Agenda Navidad 2022’-Bertso-Afaria. Onintza Enbeita eta Josu Sanjurjo. 21:3 h. Lugar: Pikuxar Elkartean (20 €). Organiza: Aizpea EuskaraTaldea-Euskal Ekitaldiak.

Ribaforada-Asociación ACOPAHIR ha organizado un taller de mosaico, por la mañana. Es de 7 a 14 años y dura 1 hora y media. Inscripciones en: www.acopahir.wordpress.com/actividades/ Y a las 17 h Gran Festival de Navidad, en el Ribaforada Arena. En el intermedio, bingo solidario a beneficio de la Campaña de Navidad.Entradas: de 6 a 14 años: 2 €. A partir de 15 años: 5 €. Con la entrada se sorteará una cesta.

Tudela-Feria de Belén: Mercado Navideño. Plaza Vieja. 10:30-14 y de 17-20 h. Recepción infantil del Paje Real (recogida de cartas y buenos deseos en el Zaguán del Ayuntamiento). Música, pasacalles, actuaciones, reparto de chocolate a la taza, casetas comerciales con todo lo que necesitas para Navidad. Taller infantil de Quién es Quién Verdurero. Se realizarán dos turnos de 25 niños. Para niños de entre 6 y 12 años. Lugar: Mercado de Abastos. Inscripción en las oficinas del SAC del Ayuntamiento de Tudela. 12:30 h. La Navidad llega al Mercado. Sorteo de la Cesta de Navidad del Mercado. Los boletos para el sorteo se reparte entre los clientes de los puestos. Lugar: Mercado de Abastos.