Indiana Jones cuelga el látigo

"¡Ya está! No volveré a caerme por vosotros". Con ese puntito de perdonavidas se despachaba a gusto Harrison Ford en septiembre, cuando presentó ante el aforo reducido de la D23 Expo, el tráiler de la quinta entrega de Indiana Jones. Por entonces no tenía ni título. Ahora sabemos que se llama 'El dial del destino' y que se estrenará el 30 de junio de 2023. Cuando la cinta llegue a las pantallas de todo el mundo, Ford estará a unos días de cumplir 81 años.

"Echo de menos el desierto, y también el mar. Y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día", dice una voz en off en el adelanto del nuevo largometraje mientras se suceden imágenes del arqueólogo pilotando un 'tuk tuk', saltando de un vehículo a otro, bajando al fondo del mar o impartiendo clases en la universidad. "Esos días son agua pasada", afirma Indiana. "No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar, y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con la que lo hagas", señala Jones. Y vemos al héroe del látigo y el sombrero sobre el vagón de un tren, apresado, a caballo en una fiesta multitudinaria o en unas lóbregas catacumbas. El tráiler, que a menudo presenta a un Ford rejuvenecido digitalmente, acaba con un divertidísimo homenaje al momento de 'En busca del arca perdida' en el que el arqueólogo zanja una pelea con un diestro espadachín sacando su revolver y apretando el gatillo.

Lo cierto es que el intrincado periplo que ha seguido la puesta en marcha de esta nueva entrega ha sido casi más accidentado que las aventuras que a lo largo de estos más de cuarenta años ha corrido el azote de los nazis, quizá por el fiasco que supuso el último capítulo de la saga, 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'. Estrenada en 2008, la cinta abusaba de los efectos especiales generados por ordenador, de las secuencias imposibles, e introducía a personajes del todo fallidos como Mutt Williams (Shia LaBeouf), hijo del explorador, quizá con la intención de afianzar la continuidad de la franquicia.

Las primeras informaciones acerca de la nueva película llegaban allá por marzo de 2016, cuando Ford acababa de reencontrarse con Han Solo en 'Star Wars: Episodio VII-El despertar de la Fuerza' -en el tráiler hay un fotograma en el que se hace un guiño a su Halcón Milenario- y se disponía a dar vida de nuevo a Rick Deckard en 'Blade Runner 2049', dos de sus personajes más conocidos. Fue entonces cuando Disney anunció a bombo y platillo que Steven Spielberg y Harrison Ford volvían a unir sus fuerzas para dar forma a una nueva historia protagonizada por el arqueólogo con fobia a las serpientes. La cinta iba a estrenarse en julio de 2019. Sin embargo, el rodaje nunca empezaba y el estreno no dejaba de acumular retrasos. Primero 2020, después llegó la pandemia y se retrasó a 2021. Medios especializados apuntaron en su día a que el escollo más importante estaba en el guion, que no agradaba a ninguno de los responsables de la saga, y que había sido encomendado a David Koepp, autor del texto sobre el que se había levantado el último filme.

JONES CREPUSCULAR

A principios de 2020, tan novelesco argumento daba un giro inesperado. Steven Spielberg, realizador de las cuatro entregas anteriores, decidía desligarse del proyecto al entender que, tal y como había hecho con 'Jurassic World', era mejor dejar la franquicia en manos más jóvenes que pudieran aportar una nueva perspectiva. La película pasaba así a manos de James Mangold, responsable de 'Logan', la cinta protagonizada por un Lobezno, el personaje de los X-Men, casi crepuscular, muy en la onda de lo que puede necesitar ahora el héroe del látigo y el sombrero.

Resulta difícil adivinar por dónde ira la nueva aventura de Jones, aunque sí parece que la aventura evitará, en la medida de lo posible, los efectos digitales, más allá del rejuvenecimiento del actor en según qué momentos. Hay, incluso, quien ya vaticina que Ford va a dar el relevo a otro actor, algo que Mangold ha negado por activa y por pasiva: "Una vez más, nadie va a tomar el relevo, ni a sustituir a Indy, ni a ponerse su sombrero, ni va a ser 'borrado' de alguna forma. Nunca lo iba a ser, en ningún montaje o guion, pero los trols van a seguir troleando, así es como consiguen sus clics", ha llegado a decir. Sí es cierto que la presencia de la carismática Phoebe Waller-Bridge como Helena abre una posibilidad difícil de obviar. De momento, Disney ya ha anunciado que tiene intención de exprimir la franquicia a través de un serial que llegará a su plataforma. Se desconoce si será una continuación, una precuela o un 'spin off'.