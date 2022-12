Goxua’n Salsa aplaza su concierto de presentación en la sala Zentral al 27 de enero

La agrupación colombiano-navarra Goxua’n Salsa publicó el pasado 28 de octubre su primer álbum de estudio, con un total de 9 canciones. Junto a este, anunciaban la presentación en directo en la Sala Zentral de Iruña-Pamplona programada para el próximo 11 de diciembre, pero, debido a motivos de salud de uno de los integrantes, la orquesta se ve obligada a aplazar este concierto al 27 de enero.

Todas las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha. No obstante, según informan desde la promotora del concierto, en los próximos días se informará vía e-mail a los compradores sobre la forma de solicitar el reembolso en caso de que no puedan o no deseen acudir en la nueva fecha.