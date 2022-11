Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

SEMANAS CIENCIA

Jornada de puertas abiertas en Navarrabiomed: ‘Enfermedades del corazón, ejercicio físico y salud’. 10.30 h. Incluye visita guiada a la exposición ‘De la célula al paciente. 10 Años avanzando juntos/Zelulatik pazientera. 10 urte elkarrekin lanean’ y visita a los laboratorios del centro. Aforo limitado, requiere inscripción previa.

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Telecomunicaciones de El Perdón. Organiza: Nasertic. 11 h. Inscripciones en: comunicacion@nasertic.es

Jornada de puertas abiertas Planetario de Pamplona. 16.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Maratón películas Planetario. 17.30 a 20 h. Entrada libre hasta completar aforo. Recogida de invitaciones 1 hora antes en taquilla. Hoy: 17:30 h ‘El jardinero de la galaxia’. 18 h ‘Beyond the sun. En busca de una nueva Tierra’. 18:45 h ‘Energía para la vida’. 19:15 h ‘El sueño de volar’.

Observación astronómica en la explanada del Planetario. 20 h.

CHARLAS

Masterclass: ‘La cámara como extensión del cuerpo’. Civivox Condestable. 17 h. A partir de fragmentos de sus propias películas y de otros cineastas, Marina Lameiro reflexionará en torno a la idea de la cámara como una extensión sensible del cuerpo. Ciclo ‘Zinetika’. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Mejorarás tras los cincuenta… ¡si renuevas tus hábitos!’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19:30 horas. Conferencia de Javier y Rodrigo Angulo, basada en el libro ‘Alimentarse con sentido común. Hábitos para perder grasa y mejorar tu inmunidad’ de Editorial Eunsa. Javier Angulo es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Madrid, Graduado en Dietética y Alimentación Humana por la Universidad de Navarra, experto en Dietética Aplicada al Deporte por la Universidad de León, especialista en Micronutrición y Dietoterapia homologado por la Universidad de Almería. Rodrigo Angulo es Graduado en Dietética y Alimentación Humana, Diplomado deportivo y forma parte del equipo de Esportrium nutrición. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Megaproyectos: Claves de análisis y resistencia en el Capitalismo Verde Digital’. Librería Katakrak de Pamplona. 19 h. Jornadas ‘Cumbre Alternativa por el Clima (2). Alternativas críticas para la acción ecosocial’. OMAL y Plataforma Navarra contra las Microgranjas. Gonzalo Fernández (OMAL) y Martin Zelaia (Sustrai Erakuntza). Organiza: Cumbre Alternativa por el Clima. Presenta: Greenpeace Euskal Herria.

I Congreso navarro de personas con cáncer y familiares. Hotel NH Iruña Park. Organiza: AECC, Asociación Española Contra el Cáncer. Todas las personas que quieran participar pueden hacerlo a través de previa inscripción en: https://congresonavarra.eventoscontraelcancer.es/

‘#WineCom, II Congreso Internacional de Comunicación y Vino- ‘El futuro presente de la comunicación’. Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. 9:15 h. Organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Contará con Sergio Torres de Cocina Hermanos Torres y otros ponentes internacionales relacionados con el ámbito del marketing y la comunicación, la sostenibilidad y el vino.Más info: www.winecom.org

'Digitalización y 5G'. Biblioteca de Estella. 19 h. Charla. El ecologismo frente a la contaminación electromagnética. Con Julio Carmona, miembro del área CEM y digitalización de Ecologistas en Acción. 'XXII Noviembre Ecológico/Azaro ekologikoa Estella-Lizarra'. Organiza: Ekologistak Martxan Lizarrerria.

LIBROS

Presentación del libro ‘Remedios de toda una vida/Bizitza osoko erremedioak’. Residencia San Jerónimo de Estella, Calle de Andia 1, Estella-Lizarra. 11 h. Presentación del libro y entrega de los primeros ejemplares. Además, se mostrarán algunos remedios y se contará con la presencia de las personas protagonistas de cada uno.

MÚSICA

Coro Infantil y Escolanía del Orfeón Pamplonés. Parroquia del Padre Nuestro, Mendillorri, Pamplona 20.15 h. Dirigen Teresa Apesteguía y Juan Gainza. Piano: Jonathan Milla. Entrada libre hasta completar aforo.

Carolina Durante + Monte del Oso. Zentral Pamplona. 20:30 h. La banda Carolina Durante no se entendería sin la carismática voz de Diego, sin su capacidad para tocar la fibra con unas letras a medio camino entre la desazón existencial y la humorada. Pero, desde luego, el grupo tampoco existiría como tal sin el espíritu punk-pop de Mario a la guitarra, la contundente sobriedad de Martín al bajo o el talentazo y la excentricidad de Juan aporreando los parches. Es una de las bandas más importantes de su generación y, en buena medida, responsables de un resurgimiento del rock y el pop de guitarras. Les acompañará Monte del Oso. Punk, power pop e indie-rock americano de los 80 y 90, guitarras crudas, grandes melodías y un buen puñado de hits conforman ‘Cosas Que Salvar de una Casa en Peligro’. El power trío de Pamplona está formado por Edu Ugarte, Ion Minde y Luis Gómez.Entradas: anticipada 22 € + gastos.

Rude Pride + Streetwise + Hell Beer Boys + After Party. Sala Totem, Villava. 20 h. Sold Out.

Homenaje de Bandas y Amigos de Gabriel Saretzky. Peña Euskal Herria, c/San Francisco 13, Burlada. 21.30 h. Ciclo ‘XVI Udazkena Blues’. Entrada gratuita.

Paz de Ziganda Helduen Abesbatza: ‘Abestu gure Queen’. Casa de Cultura de Burlada. 20 h. La Coral Paz de Ziganda Helduen Abesbatza hace un recorrido por diez de los mejores temas de la Banda británica Queen. Para ello cuenta con la impresionante voz de Javier Erro, así como de la Banda de Hibai. Además, la soprano navarra María Echeverría, interpreta a dúo con Javier Erro, uno de los temas míticos de Freddie Mercury “Barcelona”. En este espectáculo además, todos los temas son interpretados con la presencia de un coro de casi 50 voces, lo que sin duda, sirve para enriquecerlo y llevar al público al disfrute. Entradas agotadas.

Chuchín Ibáñez en Concierto. Pub Chaves, Pamplona. 23 h. Entrada libre.

TEATRO

Monólogos con Gorka Aguinagalde y Salva Reina: ‘Sin Criterio’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Gorka Aguinagalde y Salva Reina presentan un espectáculo de monólogos de humor perpetrado por dos conocidos cómicos cuyas opiniones, cuanto menos, son discutibles. Salva Reina y Gorka Aguinagalde, un andaluz y un vasco curtidos en innumerables escenarios destriparán manidos tópicos y tórridos típicos hasta hacernos dudar de lo indudable, porque nada es tan claro como para no discutirlo, eso es indiscutible. Y discutir es sano. Cada uno tenemos nuestro punto de vista y, casi siempre, somos intransigentes con el punto de vista de quien tenemos delante. Pero no deberíamos olvidar que las cosas no sólo son negras o blancas, sino que existe una amplia gama de grises que hace que cada punto de vista tenga cierto criterio… o no. Entradas: 22 €.

‘El filo de las mariposas’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Con Jus-La-Rotxa Teatro. Comedia dramática. Un grupo de pacientes de un psiquiátrico espera ser trasladado a otro lugar ante el inminente cierre del centro. En esta espera, los seis personajes protagonistas, con alma de mariposas, ven pasar los días sin que nadie venga a buscarlos, descubriéndonos su pasado entremezclado con el presente. Este montaje reflexiona sobre la condición humana ante una convivencia forzosa. En un contexto en el que lo irracional convive con la lucidez, afloran demonios personales y conflictos entre unos personajes que comparten el deseo de renacer. Entradas: 3 €.

‘Las historias del abuelo Pepe’. Centro Cívico de Orkoien. 19:30 h. Musical de Mateo Peramiquel y Mar Puig. Espectáculo basado en cuatro historias que sólo tienen dos cosas en común: son relatos basados en hechos reales y nacen a través de las conversaciones entre el abuelo Pepe y su nieta, Mar. Son historias que el abuelo cuenta a la nieta, vivencias de su vida y también historias que la nieta explica al abuelo, así como las contradicciones y reflexiones que se producen al hablar de según qué temas con dos personas de edades tan diferentes. Cada historia es especial por sí sola. Cada historia es importante por sí sola. Cada historia ha nacido para ser contada, y para ser escuchada. Dejémonos llevar por las emociones y viajemos a través de ellas. Entradas: 3 €.

Sergio Encinas: ‘Este es un monólogo… y otras movidas’. Sala Informal, Tafalla. 20:30 h. Monólogo de humor, de mucho humor, de descojono, de tirarte para atrás, de descubrir gente ruda, dura, gente que va por la calle y habla muy bestia, tan bestia que me agobia, me agobia mucho. Por no hablar de las películas, ¿Habéis visto ‘50 sombras de Grey’?, es gente que me agobia, son actores que me ponen de mala leche, modernos pero que agobian… Entradas: anticipadas 8 €, taquilla 12 €.

‘Suspensión’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Con Nuevenuno. Circo. Cinco hombres y malabares. Entradas: 5 €.

‘Trash’. Casa de Cultura de Viana. 20 h. Yllana & Töthem se unen en este espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 4 imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad. Entradas: 12 €.

‘Mierda de ciudad’-La historia del rock radical vasco. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 h. Olatz Gorrotxategi. Una obra sobre el fracaso. Un renegado que ya no quiere ser él. Ni naiz naizena. La diáspora vasca en Idaho y en Nebraska. Un vaquero escupiendo. Tres personas contándonos una historia que empezó en los 80 y termina hoy, aquí, delante de tí. Indios Sioux defendiendo el folklore vasco. Un cartel de ‘Se busca’. El desalojo de un Saloon. Otra ocupación. Clint Eastwood diciendo que no quiere ir a la mili. Es 1880. La pólvora y la goma 2. Nuklearrik ez, ez hemen ez inon ez. La fiebre del oro y el cierre de Astilleros. Una historia sobre el desaliento del pensamiento y las luchas colectivas. El fin de una generación. Mucha policía, poca diversión. La derrota. Las reservas de los Estados Unidos de América. Los reductos del punk. Reducidos ambos a resistencias. El horizonte. La gente que viene detrás de mí. Una vasta pradera aún por colonizar, detrás de mí. ‘Hoy. Es. El.Futuro’. Que cantaba La Polla Records. Entradas: 8 €.

‘Lehendakari Gaia/El Candidato’. Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. 22 h. Con Txalo. Entradas: 6 €.

CINE

‘Luna negra’. Civivox Condestable.19 h. ‘Zinetika’. Cinefórum. Filme que se adentra en el universo poético y mágico del flamenco de Granada, con la bailaora Alba Heredia como protagonista, para investigar la naturaleza del llamado ‘Duende flamenco’. Dirigido por Miguel Goñi y Mikel Belascoain. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Programación ‘Zinetika 2022’. Civivox Condestable. 20 h.. ‘Zinetika’. Cinefórum. Cortometrajes donde el lenguaje principal es el cuerpo/el movimiento. Algunos de los directores de las películas estarán presentes para una charla posterior con el público. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Juju Stories’. Filmoteca de Navarra.19.30 h. Nigeria, 2021. Dirección: Colectivo Surreal16: Michael Omonua, Abba T. Makama, D.J. “Fiery” Obasi. ‘África Imprescindible. Cines Africanos’. Tres historias: Love Potion, Yam y Suffer the Witch. Coloquio dirigido por Beatriz Leal Riesco, escritora, crítica e historiadora de cine y comisaria del ciclo. Aborda el “juju” en el Lagos contemporáneo a través de tres historias. En ‘Love Potion’, de Michael Omonua, una mujer soltera acepta utilizar el juju para encontrar a su pareja ideal. En ‘Yam’, de Abba T. Makama, surgen consecuencias inesperadas cuando un vagabundo recoge dinero, aparentemente al azar, en la carretera. En ‘Suffer the Witch’, de C.J. ‘Fiery’ Obasi, el amor y la amistad se convierten en obsesión cuando una joven universitaria atrae el interés de su enamorado. Entradas: 3 €.

Expedición ‘Into the Ice’ en la cordillera Darwin, con Eñaut Izagirre. Peña Alegría de Iruña, c/Jarauta 59, Pamplona. ‘VII Ciclo de Proyecciones de Montaña y Aventura’, organizado por las Peñas Bullicio Pamplonés y Alegría de Iruña.La expedición vasca ‘Into the Ice’, liderada por los glaciólogos y alpinistas Ibai Rico y Eñaut Izagirre, es un proyecto realizado para explorar las zonas elevadas de la cordillera chilena Darwin e investigar los cambios glaciares de la zona. El equipo se embarcó en el velero Kotik siendo esta embarcación el campo base itinerante durante todo el mes de expedición. Ibai Rico y Jon Inoriza lograron realizar la primera ascensión de la cumbre central del monte Roncagli, con 2.251 metros de altitud, después de media docena de intentos desde la década de los 70, entre otros por David Hillenbrandt en 1990. Asimismo, conquistaron por primera vez en la historia el Cerro Sara, además de abrir una nueva variante en el Monte Francés. Con esta primera ascensión histórica del Monte Roncagli se ha superado el último gran reto de escalada de la exploración patagónica de la Tierra de Fuego. La intrincada geografía, el hecho de estar totalmente rodeado de inmensos glaciares y el severo clima patagónico ha hecho que nadie lo hubiese conseguido hasta ahora.

‘Se abrió Paca’. Geltkoki, Pamplona. 21.30 h. Ciclo ‘enerZinema’. Documental. ‘mESS’. ¿Cuál es el impacto que tiene la ropa de pacas –o de segunda mano– en las comunidades? Documental que explora esta temática, develando las dos caras de un movimiento que lleva años sucediendo. Creado por el equipo de Fashion Revolution Guatemala, centra el foco de la conversación en saber cuál es el impacto real que tiene la importación y el consumo masivo de ropa que ya ha tenido un uso, también llamada post-consumo, sobre una sociedad diversa y con necesidades por cubrir.

EH Bertso txapelketa Nagusia. Etxarri Aranatz. Plazan emitituko da 18:30etatik aurrera. ‘ZinUEMA Etxarri Aranatzen’.

CON NIÑOS

‘El viernes… TBO’. Aula 1 Civican.18 h. Conducido por Sara Machuca, bibliotecaria. Actividad dirigida a público infantil, a partir de 9 años. ¿Te gustan Astérix y Tintín? ¿Te gustaría conocer a otros grandes aventureros de los cómics? Si es así, aquí tienes tu espacio, un hueco entre viñetas para hablar sobre nuestros personajes preferidos, intercambiar sugerencias y descubrir nuevos títulos. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444

Taller ‘Sticker art’. Aula 2 Civican. 17 a 20 h. En este taller se aprenderá a crear tu propio combo de pegatinas hechas a mano. Impartido por Diego Escribano, artista y diseñador gráfico. Para público juvenil, a partir de 8 años, interesado en el arte urbano.El sticker irrumpe en la escena urbana de la mano de la cultura skate de finales de los años 80. Sus aplicaciones como elemento expresivo van desde el tag hasta la personalización de objetos de uso cotidiano: bicicletas, monopatines, cuadernos, ordenadores… Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444

JÓVENES

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre.

.‘El club de Ada’. Aula 2 Civican. 17:30 a 19 h. Impartido por Guillermo Arana, programador. Actividad dirigida a público juvenil, a partir de 13 años, con interés por la programación. Inscripciones: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller para adolescentes ‘Todo es verdad’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 17-19 h. Dirigido a adolescentes de 13 a 18 años. Los participantes visitarán la exposición ‘Todo es verdad. Ficciones y documentos (1987-2020)’, de Jorge Ribalta. A continuación, inspirados en las obras del artista, crearán sus propias piezas en los talleres del Museo. Precio: 6 €.

FIESTAS

Ferias Otoño en Santesteban 2022.. A partir de las 9 h Feria de ganado, maquinaria agrícola, alimentación, ropa, calzado, y artesanía. 18 h Final del Campeonato Navarro de Aizkolaris de primera categoría, en el Frontón. Tb, exhibición de levantamiento de piedra a cargo de Mikel Lopetegui ‘Urra’ eta Lierni Osa.

Fustiñana-Fiestas en honor a la Virgen de la Peña 2022. Prefiestas. 11 h. Excursión escolar a los Nogales del Río y almuerzo de tradicionales turradas y nueces de la Virgen de la Peña. Programación APF. 20:30 h. Concentración de Peñas en el Frontón Polideportivo. 21 h. Concierto con el grupo local Pitera Bardenera. 22:30 h. Cena a cargo de catering Chuchara. Precio 20 €. 23:30 h. Bingo en beneficio de la APF. 00:00 h. Gran fiesta de DJ Lagarto.