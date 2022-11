Un diseño 'made in' Peralta desfila en los Latin Grammy 2022

Irene Osés Zudaire, diseñadora de 22 años de Peralta, desfiló en los Latin Grammy 2022 que se celebraron en Las Vegas. Se trata de un dos piezas blanco roto que vistió Eme Alfonso, cantante y compositora cubana galardonada. Uno de los conjuntos de, diseñadora de 22 años de, desfiló en losque se celebraron en. Se trata de un dos piezas blanco roto que vistió, cantante y compositora cubana galardonada.

Esta historia comenzó a finales de septiembre de 2022. Irene Osés comparte con su profesora de patronaje Clementina Delgado "experiencias entorno a la costura". Ambas, narra, se enseñan su trabajo y un día la navarra le mostró este vestido a través de su Instagram. "Le encantó y me comentó que tenía que vestir a la cantante Eme Alfonso para los Latin Grammy".

Fueron entonces los padres de la navarra quienes, desde Peralta, enviaron el diseño hasta allí para que Clementina Delgado pudiera hacer la prueba. "No había margen de maniobra para arreglar el vestido, pero le quedó bien y se lo llevó a los premios", explica Osés.

SU RETO DE ESTE AÑO, VESTIR A UNA CANTANTE

"Para mí ha sido una gran sorpresa. Ayer estaba en shock total", asegura. Es la primera vez que una persona reconocida lleva uno de sus diseños. "Todo el mundo tiene retos, y para mí un reto este año era vestir a una cantante. El año se estaba acabando y no había perdido la esperanza, pero se me había olvidado mi objetivo. El destino ha hecho que mi sueño llegue a ser realidad", confiesa Irene Osés.

Irene Osés habló antes de la gala personalmente con Eme Alfonso para "desearle suerte, decirle que estaba estupenda y que lo pasara muy bien y disfrutara sobre todo", descubre.

"Ya para mí estar en los Grammy era algo que no me esperaba para nada, se me había olvidado como quien dice hasta que daban premios. En el momento en el que estaba en videollamada con mis padres y me dicen: Irene, Eme Alfonso acaba de ganar el Grammy, no me lo creía", recuerda entre risas la diseñadora navarra. "Todo el mundo está emocionado, mi familia, mis amigas...", destaca.

UN DISEÑO DE INSPIRACIÓN Y CONFECCIÓN 100% NAVARRO

Emilio Ochagavía de Falces, un desfile que se realizó en enero. Un diseño inspirado en el propio diseñador de alta costura Emilio Ochagavía (Falces, 1922). Está incluido en una colección de cuatro looks que se llamaba 'Vallacuera'. El nombre viene del monte que une Falces y Peralta. "Un diseño navarro total, 100%", lo describe su creadora. El diseño no puede ser más navarro. Fue concebido para la pasarelade, un desfile que se realizó en enero. Un diseño inspirado en el propio diseñador de alta costura Emilio Ochagavía (Falces, 1922). Está incluido en una colección de cuatro looks que se llamaba ''. El nombre viene del monte que une Falces y Peralta. "Un diseño navarro total, 100%", lo describe su creadora.

Una de las cosas que más ilusión le hace a Irene Osés es que "un conjunto inspirado en un diseñador falcesino llegue a los Latin Grammy".

Se trata de un diseño de dos piezas formado por un pantalón y un cuerpo con cola en blanco roto. Está fabricado a partir de seda salvaje con pedrería. Irene Osés ha sido la autora durante todo el proceso, "desde el boceto, pasando por el patronaje, confección... Todo", numera. "Mi casa estaba llena de bolitas de pedrería por todos los sitios, aparecían incluso a los meses", reconoce entre risas. El vestido le será devuelto tras la ceremonia.

GANADORA DOS AÑOS CONSECUTIVOS DEL DESFILE DE LA MOREA

ganándolo en 2018 y 2019, aunque en 2020 se suspendió a causa de la pandemia. También participó en 2019 en la Navarra Fashion Week. Allí presentó Victoria, con impactantes volúmenes de mangas abullonadas y corpiños. Aunque su diseño haya aparecido en los Latin Grammy por todo lo alto, la peraltesa ya ha participado en otros desfiles. Además del Emilio Ochagavía de Falces, ha participado tres años consecutivos en el que organiza el Centro Comercial La Morea en 2018 y 2019, aunque en 2020 se suspendió a causa de la. También participó en 2019 en la. Allí presentó, con impactantes volúmenes de mangas abullonadas y corpiños.

Escuela Superior de Arte y Diseño (ESAD) de Matosinhos (Oporto). En España estudia en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) de Logroño. Señala que, de momento, todo lo que se está proponiendo lo está cumpliendo. Otro de sus sueños cumplidos es su Erasmus en Portugal. Allí estudia en lade). Enestudia en lade

"Tenía muy claro que quería venir aquí por la cercanía con España sobre todo y porque me habían hablado muy bien de Portugal y de la escuela en particular. Hay dos diseñadores muy famosos de mi escuela que han triunfado, Víctor Huarte y David Catalán", especifica Osés.

Eme Alfonso desfiló con el diseño de Irene Osés al recoger su galardón. Los hermanos cubanos X y Eme Alfonso y Síntesis, el grupo de sus padres Carlos Alfonso y Ele Valdés, ganaron el premio a Mejor Álbum Folclórico por 'Ancestros sinfónico'.