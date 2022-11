Bruce Springsteen evoca a los artistas que compusieron la banda sonora de su infancia

Bruce Springsteen, una de las leyendas más veneradas del rock, rinde tributo en su último disco, 'Only the strong survive', a los músicos que compusieron la banda sonora de su infancia y juventud.

El disco incluye quince versiones de clásicos del soul y el rhythm and blues que son parte del cancionero tradicional estadounidense. El nuevo trabajo entronca con el homenaje que Springsteen hizo a Pete Seeger en el disco 'We Shall Overcome: The Seeger Sessions', que data de 2006.

'Only the strong survive' reúne tesoros del repertorio de sellos como Motown, Stax, Gamble y Huff , clásicos de la música negra que determinaron parte de la carrera del cantante.

El Boss prescinde en esta ocasión de The E Street Band, leales compañeros de fatigas en otros trabajos, y opta por The E Street Horns y otros músicos experimentados. Entre los artistas versionados figuran Aretha Franklin ('Don't play that song'), The Four Tops ('When she was my girl' y 'Seven rooms of gloom'), Diana Ross & The Supremes ('Someday we'll be together') y The Temptations ('I wish it would rain').

"Quería hacer un álbum donde solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero americano de los años sesenta y setenta?", dice el artista.

En las sesiones para este álbum grabó unas cincuenta versiones de clásicos de la música negra, un esfuerzo que no caerá en saco roto, porque el Jefe se ha propuesto sacar a la luz una secuela para una fecha aún por determinar.

El invitado de honor de este trabajo es Sam Moore, de los célebres Sam & Dave, cuya voz resuena en los temas 'Soul day' y 'I forgot to be your lover'. La canción que Bruce ha elegido para dar nombre al disco, que en una traducción libre viene a decir 'Solo los fuertes sobreviven', fue éxito que Jerry Butler publicó en 1968 y que habla del afán de dotarse de una coraza para salir indemne del trance del amor.

A sus 73 años el de Nueva Jersey puede jactarse de saber arrobar al público con una voz que descuella por su suavidad y buena inflexión. Hasta se permite escalar agudos en canciones como 'I Wish It Would Rain', de Phil Collins.

Un mérito nada desdeñable para un depresivo recurrente que ha pasado por el quirófano para operarse de la columna, una dolencia que casi termina con su carrera.